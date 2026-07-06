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"Tôi vào phỏng vấn đi Mỹ thì gặp Lệ Quyên"

Tùng Ninh
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"Lúc đó tôi vào phỏng vấn đi Mỹ thì gặp ca sĩ Lệ Quyên cũng đi cùng, nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau cười rồi đi luôn" – Cát Tường nói.

Mới đây, tại một livestream, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ quá trình phỏng vấn xin visa đi Mỹ du lịch của mình và gia đình.

Cô nói: "Tôi đậu visa rồi, con gái tôi với mẹ tôi cũng mới đậu visa xong. Còn ba tôi không chịu đi, tôi năn nỉ quá trời ông cũng không chịu. Ba tôi chỉ thích ở nhà thôi, không chịu đi xa.

"Tôi vào phỏng vấn đi Mỹ thì gặp Lệ Quyên"- Ảnh 1.

Cát Tường

Tôi chuẩn bị hồ sơ cho mẹ tôi rất đơn giản, không có giấy tờ gì nhiều. Mẹ tôi có một sổ tiết kiệm, đứng tên hai sổ đỏ ở Long An, hết. Hồ sơ của mẹ tôi chỉ có vậy trong khi tôi thấy nhiều người đi phỏng vấn mang cả sấp hồ sơ đi. Mẹ tôi thì chỉ cần như vậy để chứng minh tài chính là đủ tiền mua vé đi Mỹ chơi. Mẹ tôi già rồi nên đâu có gì nhiều.

Gia đình tôi đi Mỹ nhiều nên làm quen rồi, con gái tôi lại biết tiếng Anh nên tự làm, tự điền hồ sơ hết. Vào phỏng vấn, tôi dặn con gái tôi Nauy là không cần nói nhiều, người ta hỏi câu nào thì bình tĩnh, tự tin, tỏa sáng, trả lời thẳng thắn người ta, nhìn thẳng mặt người ta trả lời.

Đi phỏng vấn chỉ cần mang theo một bộ hồ sơ, tuyệt đối không mang theo túi xách, điện thoại lằng nhằng vào rồi lại phải gửi rất phức tạp. Có bao nhiêu đồ cứ đưa cho người thân cầm hộ ở ngoài cho nhanh lẹ.

Trên đường đi vào lăn tay rồi phỏng vấn tuyệt đối không nhìn qua nhìn lại, không nói chuyện với ai, gặp người quen cũng kệ, không chào hỏi.

"Tôi vào phỏng vấn đi Mỹ thì gặp Lệ Quyên"- Ảnh 2.

Cát Tường đưa mẹ đi phỏng vấn

Lúc đó tôi vào phỏng vấn đi Mỹ thì gặp ca sĩ Lệ Quyên cũng đi cùng, nhưng chúng tôi chỉ nhìn nhau cười rồi đi luôn, không nói chuyện gì hết.

Lăn vân tay xong, tôi vào phòng ngồi chờ tới phiên mình để phỏng vấn. Gặp người phỏng vấn thì tự tin cười, trả lời.

Nauy hỏi tôi, lúc phỏng vấn thì nói tiếng Anh hay tiếng Việt. Tôi khẳng định là nói tiếng Việt vì mình là người Việt Nam. Khi nào người ta hỏi bằng tiếng Anh thì mình trả lời tiếng Anh, không thì cứ tiếng Việt mà trả lời. Người ta nhìn vào hồ sơ thấy Nauy từng du học ở Úc nên hỏi tiếng Anh còn mẹ tôi thì họ hỏi tiếng Việt.

Người ta hỏi mẹ tôi nhiều hơn Nauy, thì mẹ tôi trả lời đã đi Mỹ hai lần rồi và lần này đi với ai, có bao nhiêu con cháu… Họ hỏi rất kỹ nhưng cứ trả lời thẳng thắn là được".

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Tags

Mỹ

sao Việt

Lệ Quyên

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