Món ăn này dùng toàn những nguyên liệu quen thuộc mà rất ngon, lại dễ làm, thanh mát và bổ dưỡng - chắc chắn đáng để thử!

Sáng sớm nay, khi đang chạy bộ, tôi tình cờ gặp một cụ già bán hạt sen và không thể cưỡng lại việc mua một ít. Loại hạt sen tươi này chỉ có vào những tháng hè nóng bức. Sau khi bóc vỏ, bạn có thể ăn trực tiếp; chúng giòn tan và có vị ngọt nhẹ, giống như ăn đậu phộng non. Đông y tin rằng ăn hạt sen vào mùa hè có tác dụng thanh nhiệt, giảm hỏa, tăng cường sức khỏe tim mạch và an thần. Hơn nữa, chúng còn có thể dùng trong nấu ăn!

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một món hấp được chế biến từ hạt sen tươi, thịt bò và bí đỏ. Có lẽ nhiều người chưa từng thấy 3 nguyên liệu này kết hợp với nhau trước đây. Món ăn thành phẩm biến hạt sen từ giòn tan thành bột dẻo, có vị hơi khô, nhưng điều này không làm giảm đi hương vị tổng thể. Vị ngọt của bí đỏ và độ mềm của thịt bò làm hoàn thiện hương vị. Món ăn này ngon, dễ làm, thanh mát và bổ dưỡng - chắc chắn rất đáng để thử! Bạn hãy xem chi tiết công thức ngay dưới đây nhé:

Nguyên liệu làm món thịt bò hấp hạt sen tươi và bí đỏ

Hạt sen tươi (tùy lượng), một quả bí đỏ non, 250g thịt bò mềm, nước tương, dầu hào, bột tiêu (tùy lượng), một ít bột bắp để làm mềm thịt, muối và dầu ăn (tùy lượng).

Cách làm món thịt bò hấp hạt sen tươi và bí đỏ

Bước 1: Chuẩn bị một ít hạt sen tươi, bóc vỏ và rửa sạch với nước. Nếu bạn mua hạt sen non thì cũng không nhất thiết phải loại bỏ tâm sen vì chúng sẽ hầu như không có vị đắng sau khi nêm gia vị. Rửa sạch bí non, bổ đôi, bỏ hạt và ruột, rồi cắt thành miếng nhỏ. Xếp các miếng bí vào tô hấp, cố gắng xếp đều nhau, hoặc xếp những miếng lớn hơn ở lớp ngoài cùng. Sau đó rắc hạt sen lên trên. Lúc này, bạn có thể nêm thêm một chút muối và tình chất cốt gà.

Bước 2: Rửa sạch thịt bò sau đó thấm khô nước bằng khăn bếp rồi thái lát và cho vào bát. Cho một chút nước tương, bột tiêu đen, muối, và dầu hào vào rồi trộn đều. Để thịt mềm hơn, hãy cho thêm một thìa canh tinh bột bắp. Nếu không có, bạn có thể dùng một ít bột nở và một ít tinh bột khô. Trộn đều bằng tay rồi rưới thêm một ít dầu lạc. Để ướp thịt bò trong 10 phút. Lấy tô hấp đựng hạt sen và bí đỏ ra, rồi xếp từng lát thịt bò đã ướp lên trên. Lưu ý không xếp quá dày. Sau khi xếp xong, bạn có thể dùng đũa tạo thành vài lỗ thoáng trên thịt để giúp hơi nước lưu thông trong quá trình hấp.

Bước 3: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi hấp, đun sôi ở lửa lớn và giữ cho nước sôi liu riu. Đặt tô hấp vào xửng, đậy nắp và hấp ở lửa lớn trong khoảng 15 phút. Tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò hấp hạt sen và bí đỏ

Với vị ngọt của bí đỏ, độ mềm mịn của hạt sen cùng độ mềm ngon đậm đà của thịt bò đã tạo nên một món ăn thanh mát và ngon miệng. Món ăn này làm đơn giản, nhanh, rất thích hợp cho mùa hè và chắc chắn đáng để thử. Bạn có thể thay thế bí đỏ non trong công thức bằng bí đỏ thông thường. Khi dùng bí non thì không nên gọt vỏ vì phần thịt sẽ trở nên quá mềm và nhão sau khi hấp, rất khó gắp.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hấp hạt sen!