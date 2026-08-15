HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tôi qua nhà chồng đón con, nhìn thùng đồ mẹ đẻ gửi lên mà ứa nước mắt

Vỹ Đình
|

Tôi nhận ra ngay đó là thùng đồ mẹ gửi. Tôi đứng khựng lại.

Tôi lấy chồng được gần 4 năm. Chồng tôi làm kinh doanh, gia đình anh khá giả nên ngay từ đầu, mọi người đều bảo tôi có số hưởng. Vừa cưới xong, bố mẹ chồng đã mua cho hai vợ chồng một căn nhà riêng cách nhà ông bà chưa đầy 2km. Tôi cứ nghĩ như vậy là thoải mái, vợ chồng có không gian riêng, không phải sống chung với bố mẹ.

Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra, nhà riêng không có nghĩa là cuộc sống riêng.

Mẹ chồng gần như ngày nào cũng sang. Sáng bà qua xem nhà cửa, trưa hỏi hôm nay ăn gì, tối lại ghé kiểm tra xem cháu ngủ chưa. Từ cách tôi nấu ăn, xếp quần áo đến chuyện chăm con, bà đều có ý kiến. Bà sạch sẽ và kỹ tính đến mức tôi nhiều lúc thấy áp lực.

Sau khi tôi sinh con, mọi chuyện càng chặt chẽ hơn. Bà muốn tự tay chăm cháu, ngày nào cũng đón cháu sang nhà để tôi đi làm. Tôi nhiều lần thấy mệt nhưng không muốn nói với chồng, vì anh luôn nghĩ mẹ chỉ đang giúp vợ chồng mình.

Bố mẹ đẻ tôi ở quê, điều kiện không bằng nhà chồng. Ông bà cũng hiểu con gái lấy chồng rồi nên rất ít khi can thiệp. Có thứ gì ngon, mẹ thường để dành rồi gửi lên cho tôi.

Ảnh minh họa

Đợt vừa rồi, cả hai vợ chồng tôi cùng bị cúm A. Mẹ tôi gọi điện hỏi han, nghe tôi bảo mấy ngày nay chẳng ăn được gì, bà liền bảo ở quê đang có gà nhà nuôi, ít thịt lợn mán và rau sạch, để bà gửi lên.

Tôi nói không cần, nhưng mẹ vẫn làm. Vài hôm sau, một thùng đồ được gửi lên. Chồng tôi đi nhận rồi bảo sẽ để tạm ở nhà bố mẹ anh vì hôm ấy tiện đường.

Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Cho đến một chiều đi làm về muộn, tôi qua nhà bố mẹ chồng đón con. Vừa bước xuống sân sau, tôi nhìn thấy một chiếc thùng carton quen quen đặt trong góc kho, cạnh mấy túi đồ cũ chuẩn bị bỏ đi.

Tôi nhận ra ngay đó là thùng đồ mẹ gửi. Tôi đứng khựng lại.

Đúng lúc ấy, từ trong bếp vọng ra tiếng mẹ chồng nói với người giúp việc: “Mấy đồ này không rõ nguồn gốc thì chị đừng nấu vội, để tôi lọc lại”.

Tôi đứng nhìn chiếc thùng của mẹ mình. Trong đó có mấy con gà mẹ nuôi, mấy miếng thịt bà phải nhờ người quen gửi từ quê, rồi những bó rau tự tay hái từ vườn. Tôi biết từng thứ được chuẩn bị như thế nào.

Tôi không khóc vì đồ ăn bị để ngoài kho.

Tôi khóc vì lần đầu tiên nhận ra, thứ mẹ gửi lên bằng tất cả sự thương con lại bị xem như một thứ “không rõ nguồn gốc”.

Tối hôm ấy, tôi hỏi chồng tại sao không mang thùng đồ về nhà. Anh vô tư kể mẹ hỏi bảo để đấy mẹ nấu luôn cho nên anh để lại.

Tôi không biết nên giận mẹ chồng, giận chồng hay tự trách mình.

Bởi mẹ chồng có thể kỹ tính, có thể sạch sẽ, có thể không tin đồ ăn từ quê lên. Nhưng nếu ngay từ đầu chồng tôi nói với mẹ rằng đó là đồ mẹ tôi gửi cho con gái đang ốm, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Tối đó, tôi mang thùng đồ về. Lần đầu tiên sau nhiều năm làm dâu, tôi thấy mình cần nói rõ với chồng một điều: nhà chồng có thể có những nguyên tắc riêng, nhưng tình cảm của bố mẹ đẻ tôi cũng cần được tôn trọng.

Cụ ông 76 tuổi đi dạo rồi mất tích, hơn 14 giờ sau cảnh tượng khi được tìm thấy khiến con gái bật khóc
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại