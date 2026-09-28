Tối qua - 27/9, sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận một máy bay mang sứ mệnh đặc biệt hạ cánh

Sứ mệnh đặc biệt đang được nhắc tới của chiếc máy bay này cụ thể là gì?

Tối qua (27/9), giữa những chuyến bay thương mại liên tục cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, một chiếc máy bay có ngoại hình khác biệt đã xuất hiện. Với thân lớn, bốn động cơ và lớp sơn xám đặc trưng, đây là C-17A Globemaster III của Không quân Hoàng gia Australia, một trong những dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng nổi tiếng trên thế giới.

Sự xuất hiện của chiếc C-17 không phải một chuyến ghé thăm thông thường.

Theo TTXVN, khoảng hơn 20h, máy bay hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự ở Tân Sơn Nhất, đưa 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Lễ đón được Bộ Quốc phòng tổ chức ngay trong tối cùng ngày.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 được triển khai tới Nam Sudan từ tháng 9/2025 với tổng cộng 63 cán bộ, nhân viên đến từ nhiều đơn vị trong toàn quân. Trong giai đoạn cuối của quá trình luân phiên với lực lượng kế nhiệm, một bộ phận cán bộ tiếp tục ở lại địa bàn để trực chuyên môn và hoàn tất việc bàn giao.

Sau một năm hoạt động, đơn vị đã khám, thu dung và điều trị hơn 2.200 lượt bệnh nhân, đồng thời thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu, bao gồm nhiều trường hợp nặng và phức tạp. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện còn tham gia phòng chống dịch, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Theo báo cáo được TTXVN dẫn lại, đơn vị hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó có 4 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2 và Q3.

Vì thế, khoảnh khắc chiếc C-17 chạm đường băng Tân Sơn Nhất cũng đánh dấu chặng cuối của hành trình kéo dài khoảng một năm đối với phần lớn những người lính quân y trên chuyến bay.

Những chiến sĩ Việt Nam chính thức trở về nhà sau thời gian làm nhiệm vụ (Ảnh Báo Tiền Phong)

"Người khổng lồ" có thể chở tới 77 tấn hàng

C-17A Globemaster III được Không quân Hoàng gia Australia sử dụng cho những nhiệm vụ đòi hỏi khả năng vận tải đường dài với khối lượng lớn. Theo thông tin chính thức của Không quân Australia, máy bay dài 53 m, sải cánh 51,75 m và cao 16,8 m. Với chiều dài tương đương khoảng một nửa sân bóng đá tiêu chuẩn, C-17 gây ấn tượng rõ rệt khi xuất hiện tại các sân bay dân dụng.

Nhưng kích thước chưa phải đặc điểm đáng chú ý nhất. Máy bay có khả năng mang tới khoảng 77 tấn hàng hóa, đủ sức vận chuyển các phương tiện lớn như xe tăng Abrams, bốn xe bọc thép Bushmaster hoặc ba trực thăng Black Hawk. C-17 cũng có thể bố trí để chở quân hoặc phục vụ sơ tán y tế. Tốc độ hành trình của máy bay vào khoảng 829 km/h.

Australia hiện có 8 chiếc C-17A, tất cả do Phi đội số 36 vận hành tại căn cứ không quân Amberley. Đây được xem là một trong những phương tiện tạo nên năng lực vận tải chiến lược đường không của nước này, phục vụ từ triển khai lực lượng, chở thiết bị hạng nặng cho tới cứu trợ nhân đạo. Trong trường hợp của Việt Nam, C-17 đã trở thành hình ảnh khá quen thuộc trong các đợt luân phiên lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Hơn 20 chuyến C-17 gắn với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Theo thông tin từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, mối liên hệ này bắt đầu từ năm 2018, khi Australia điều C-17 vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 – đơn vị bệnh viện đầu tiên của Việt Nam tham gia một phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc – từ TP.HCM tới Nam Sudan. Hai đợt không vận khi đó chở tổng cộng 63 quân nhân cùng khoảng 64 tấn hàng hóa.

Một năm sau, nhiệm vụ được lặp lại khi Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 lên đường. Hai chuyến C-17 dự kiến chở 63 cán bộ cùng khoảng 60 tấn hàng sang Nam Sudan, đồng thời đưa lực lượng nhiệm kỳ đầu trở về Việt Nam. Hành trình khi đó có điểm dừng tại Seychelles trước khi tiếp tục tới Juba.

Các chuyến bay tương tự sau đó tiếp tục diễn ra qua nhiều nhiệm kỳ. Năm 2023, một chiếc C-17 rời Tân Sơn Nhất với 63 cán bộ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 và hơn 20 tấn thiết bị, dược phẩm, sau đó đưa lực lượng nhiệm kỳ trước trở về Hà Nội. Đến đợt luân phiên năm 2024, Bộ Quốc phòng Australia cho biết C-17 đã vận chuyển gần 30 tấn vật tư y tế và thuốc men, đủ hỗ trợ hoạt động của bệnh viện trong khoảng một năm.

Chuỗi nhiệm vụ này đến nay vẫn chưa dừng lại. Tính đến năm 2025, Australia đã hỗ trợ hơn 20 chuyến C-17 phục vụ việc vận chuyển lực lượng và trang thiết bị cho các Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam. Sang tháng 9/2026, dòng máy bay này tiếp tục xuất hiện trong cả hai chiều luân phiên: đưa 63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sang Nam Sudan và chỉ ít ngày sau lại đưa 51 thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 trở về Tân Sơn Nhất.

Bởi vậy, sự xuất hiện của chiếc C-17 trong tối 27/9 không chỉ gây chú ý bởi kích thước đồ sộ hay khả năng vận tải đặc biệt. Phía sau chuyến bay là hành trình kéo dài hàng nghìn km, nối Việt Nam với một trong những phái bộ gìn giữ hòa bình xa xôi nhất mà lực lượng Việt Nam đang tham gia. Với những quân nhân, bác sĩ vừa trở về, khoảnh khắc chiếc máy bay chạm đường băng Tân Sơn Nhất cũng đánh dấu thời điểm một nhiệm kỳ quốc tế khép lại và hành trình trở về nhà chính thức bắt đầu.