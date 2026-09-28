Phát hiện ngôi làng rộng hơn 270 ha có 8 nhà cổ trăm tuổi, nổi tiếng với chiếc bàn không cần đẩy vẫn xoay

Ngôi làng rộng hơn 270 ha gây tò mò không chỉ bởi những nhà gỗ trăm tuổi mà còn bởi một vật dụng kỳ lạ khiến nhiều du khách muốn thử.

Ngôi làng hơn 270 ha có 8 nhà cổ trăm tuổi

Giữa vùng trung du xanh mát, có một ngôi làng vẫn giữ được những con ngõ xếp đá, hàng chè tàu, vườn cây ăn trái và hàng loạt căn nhà gỗ nhuốm màu thời gian.

Theo các tài liệu địa phương, diện tích làng vào khoảng 279 ha. Hiện nơi đây còn 8 ngôi nhà cổ nằm tương đối gần nhau, phần lớn có tuổi đời trên 100 năm.

Ngôi làng vẫn giữ được những con ngõ xếp đá, hàng chè tàu, vườn cây ăn trái và hàng loạt căn nhà gỗ nhuốm màu thời gian. (Ảnh: MIA)

Đó là làng cổ Lộc Yên, hiện thuộc xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng. Năm 2019, Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và được xem là một trong những làng cổ tiêu biểu còn lưu giữ rõ nét không gian nông thôn xứ Quảng.

Điểm đặc biệt ở Lộc Yên không chỉ nằm ở tuổi đời của những căn nhà.

Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và được xem là một trong những làng cổ tiêu biểu còn lưu giữ rõ nét không gian nông thôn xứ Quảng. (Ảnh: Green SM)

Theo Chuyên trang quảng bá du lịch nông thôn thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngôi làng hiện còn khoảng 8 nhà cổ có niên đại từ 100 đến hơn 150 năm. Nhà chủ yếu làm bằng gỗ mít, mang kiểu kiến trúc truyền thống của vùng Quảng Nam, kết hợp mái ngói và những chi tiết chạm trổ trên hệ thống cột, kèo.

Ngôi làng hiện còn khoảng 8 nhà cổ có niên đại từ 100 đến hơn 150 năm. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Do địa hình đồi dốc, người dân từ xưa đã sử dụng đá để phân tầng vườn, dựng bờ giữ đất, làm bậc và lát lối đi. Qua nhiều thế hệ, những con ngõ đá phủ rêu cùng tường đá uốn quanh nhà trở thành một phần đặc trưng của cảnh quan Lộc Yên.

Xen giữa nhà cổ là những khu vườn trồng lòn bon, măng cụt, cam, quýt, sầu riêng và nhiều loại cây trái khác. Tư liệu về du lịch cộng đồng tại đây từng ghi nhận khoảng 20 vườn cây ăn quả phục vụ đời sống và trải nghiệm của du khách.

Nhưng một trong những điều khiến nhiều người tò mò nhất lại nằm bên trong một căn nhà gỗ cổ.

Chiếc bàn không cần đẩy vẫn có thể xoay

Trong một ngôi nhà cổ ở Lộc Yên có chiếc bàn gỗ mít mặt tròn, đường kính khoảng 80 cm, cao gần 1 m. Điều khiến nhiều du khách tò mò là khi một nhóm người đứng xung quanh và chỉ đặt nhẹ hai tay lên mặt bàn, không chủ động dùng lực đẩy, mặt bàn sau một lúc có thể bắt đầu chuyển động quanh trục.

Chính trải nghiệm này khiến chiếc bàn trở thành một trong những chi tiết được nhiều đoàn khách muốn thử khi ghé ngôi làng.

Chính trải nghiệm này khiến chiếc bàn trở thành một trong những chi tiết được nhiều đoàn khách muốn thử khi ghé ngôi làng. (Ảnh: Green SM)

Tuy nhiên, chủ nhà không cho rằng đây là hiện tượng tâm linh. Chiếc bàn được cho là có liên quan tới cấu tạo, kỹ thuật chế tác hoặc tác động lực rất nhỏ từ người tham gia, nhưng cơ chế cụ thể vẫn chưa được giải thích rõ trong các nguồn giới thiệu về địa phương.

Đại diện địa phương cũng xác nhận chiếc bàn nhiều năm qua đã trở thành một trong những nét đặc biệt thu hút khách tại Lộc Yên. VTV8 trước đó cũng từng ghi nhận trong làng còn lưu giữ những bàn gỗ có khả năng chuyển động khi người tham gia đặt tay lên mặt bàn.

Ngoài chiếc bàn, bản thân căn nhà cũng đáng chú ý. Công trình được dựng theo kiểu ba gian hai chái, sử dụng hàng chục cột gỗ mít và nhiều chi tiết chạm trổ thủ công.

Đến ngôi làng nên trải nghiệm gì?

Lộc Yên thích hợp với kiểu du lịch chậm hơn là những chuyến đi chỉ để check-in.

Du khách có thể dành thời gian đi bộ theo những con ngõ đá, tham quan một số nhà cổ, trò chuyện với chủ nhà và khám phá các khu vườn. Cổng thông tin du lịch TP Đà Nẵng cho biết hiện khách có thể tham quan làng tự do và chưa thu vé vào làng; một số trải nghiệm tại nhà cổ, vườn trái cây hoặc hoạt động ẩm thực có thể thu phí riêng.

Lộc Yên thích hợp với kiểu du lịch chậm hơn là những chuyến đi chỉ để check-in. (Ảnh: Cổng thông tin du lịch TP Đà Nẵng)

Mùa từ tháng 2 đến tháng 4 thích hợp với người muốn thời tiết tương đối dịu và cây cối xanh. Nếu thích trải nghiệm vườn trái cây, khoảng tháng 6 đến tháng 8 là thời điểm đáng cân nhắc.

Từ sân bay quốc tế Đà Nẵng tới Lộc Yên khoảng 90 km. Với khoảng cách này, du khách có thể đi trong ngày nhưng nếu muốn khám phá kỹ vùng trung du phía nam thành phố, nên dành 2 ngày 1 đêm.

Chơi đâu, ăn gì quanh Lộc Yên?

Nếu còn thời gian, hành trình có thể kết hợp thêm Lò Thung hoặc Hang Dơi. Lò Thung nổi bật với dòng nước len qua những khối đá tự nhiên, còn Hang Dơi phù hợp với du khách thích khám phá địa hình nguyên sơ. Với Hang Dơi, cổng thông tin du lịch thành phố khuyến nghị nên đi cùng người am hiểu địa hình, mang giày có độ bám và đèn pin.

Lò Thung nổi bật với dòng nước len qua những khối đá tự nhiên. (Ảnh: Green SM)

Về ăn uống, một số món được địa phương giới thiệu trong hành trình khám phá khu vực gồm bánh xèo, mít trộn, nem chua lá liễu, cá niêng sông Tiên, gà hầm muối, ốc đá và gỏi bòn bon theo mùa. Du khách muốn dùng bữa tại nhà dân hoặc homestay nên đặt trước để chủ nhà chuẩn bị nguyên liệu.

Khi tham quan, cũng cần nhớ phần lớn nhà cổ vẫn là nơi sinh sống của người dân. Không nên tự ý bước vào nhà, chạm vào đồ cổ hay thử chiếc bàn xoay khi chưa được chủ nhà đồng ý.

Qua nhiều thế hệ, những con ngõ đá phủ rêu cùng tường đá uốn quanh nhà trở thành một phần đặc trưng của cảnh quan Lộc Yên. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Với diện tích hơn 270 ha, 8 ngôi nhà cổ trăm tuổi, những lối đá đặc trưng và chiếc bàn không cần dùng lực đẩy vẫn có thể xoay, Lộc Yên sở hữu những nét riêng khó trộn lẫn với các làng quê khác.

Theo Báo Thanh Niên, VTV8, Cổng thông tin du lịch TP Đà Nẵng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Tiên Phước