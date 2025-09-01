Người ta vẫn quen nghĩ rằng mẹ thì luôn yêu con vô điều kiện. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào cũng trọn vẹn như vậy. Mới đây, một bà mẹ trẻ Trung Quốc đã công khai viết trên mạng xã hội rằng chị ngày càng "chán ghét" con gái 10 tuổi, thậm chí từng nghĩ: "Nếu nó biến mất thì có lẽ tốt hơn". Câu nói tưởng như tàn nhẫn ấy lại khiến rất nhiều phụ huynh đồng cảm, bởi đâu đó họ cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự.

Theo lời chia sẻ, người mẹ này có hai con nhỏ, chồng lại bận rộn thường xuyên vắng nhà. Một mình chị phải xoay xở từ việc chăm sóc con út đến kèm cặp con lớn. Nỗi mệt mỏi không chỉ đến từ cơm áo gạo tiền mà còn từ chính những việc nhỏ nhặt hàng ngày như gọi con dậy, cho con ăn uống...

Chị kể: "Mỗi sáng tôi phải gọi nó dậy ít nhất 10 lần, có hôm đến 30 lần mới lôi được nó ra khỏi cửa. Đó là chưa kể đến việc nó thường xuyên bỏ nhà đi, chỉ cần không vừa ý là khóc lóc, dỗi dằn".

Chia sẻ gây shock của bà mẹ bất ngờ nhận về sự đồng cảm của nhiều người (Ảnh minh họa)

Những chuyện tưởng nhỏ, nhưng tích tụ theo năm tháng đã trở thành gánh nặng khủng khiếp. Người mẹ ấy bắt đầu kiệt sức, biến tình yêu thương thành sự xa lánh. Đỉnh điểm là lần con gái lại bỏ nhà đi, chị thú nhận trong lòng mình lóe lên suy nghĩ: "Nếu nó biến mất mãi mãi, có lẽ tôi sẽ được giải thoát, vì tôi không muốn sống trong những ngày tháng đau khổ như thế nữa".

Điều khiến nhiều người lặng đi chính là sự thật này không hề hiếm. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, không ít phụ huynh thừa nhận họ cũng từng có khoảnh khắc "chán con", chỉ khác là chưa bao giờ dám nói ra. Bởi người mẹ nào cũng được mặc định phải hy sinh, phải hoàn hảo, trong khi thực tế họ cũng chỉ là những con người bình thường với giới hạn chịu đựng.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Đọc mà rơi nước mắt, vì tôi thấy chính mình trong đó. Không phải không yêu con, chỉ là quá mệt mỏi.

- Chỉ những ai từng làm mẹ mới hiểu nỗi vất vả này. Có lúc bản thân kiệt sức, tưởng chừng không thể gắng thêm, nhưng chỉ cần con còn hy vọng thì mình lại không nỡ buông

- Tôi không đồng tình với suy nghĩ mong con biến mất, nhưng tôi hiểu cảm giác bất lực của chị ấy.

- Có lẽ chúng ta cần học cách thừa nhận mệt mỏi và tìm sự giúp đỡ, thay vì ôm hết rồi sụp đổ.

- Đọc mà nghẹn lòng, thương cho cả mẹ lẫn con. Mong sao cô bé hiểu rằng, dù mẹ có nói lời buông bỏ thì tận sâu trong lòng vẫn là tình thương vô bờ bến. Và cũng mong người mẹ đủ nghị lực để cùng con bước tiếp.

Làm gì khi quá áp lực với việc nuôi dạy con cái?

Trên thực tế, câu chuyện của bà mẹ ở trên không phải trường hợp cá biệt, nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là những người mẹ gặp áp lực rất lớn với việc nuôi dạy, giáo dục con cái. Cảm giác mệt mỏi kéo dài có thể đẩy tâm trạng của người làm cha làm mẹ rơi vào tình trạng bế tắc.

Nếu chuyện đó xảy ra, cha mẹ nên làm gì?

Điều quan trọng nhất là cha mẹ cần nhận ra mình không hề đơn độc. Khi cảm thấy áp lực, hãy dám thừa nhận mệt mỏi và tìm sự hỗ trợ từ người bạn đời, từ ông bà, hoặc từ những cộng đồng cha mẹ khác. Chia sẻ không làm tình yêu thương giảm đi, mà ngược lại, giúp cha mẹ có thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành cùng con.

Trong một gia đình điều cần nhất là sự chia sẻ, đồng hành (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, cha mẹ nên hạ bớt kỳ vọng vào cả con lẫn chính mình. Cha mẹ và con cái đều đang trong quá trình học hỏi, không ai có thể hoàn hảo ngay từ đầu. Khi biết chấp nhận những thiếu sót, ta sẽ bớt khắt khe và nhẹ nhõm hơn trong hành trình nuôi dạy.

Cuối cùng, đừng quên chăm sóc bản thân. Một người mẹ hay người cha kiệt quệ sẽ khó có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho con, còn một người mẹ người mẹ biết nghỉ ngơi và lắng nghe chính mình sẽ cho con thấy rằng yêu thương cũng có nghĩa là biết bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Khi cả gia đình cùng chia sẻ trách nhiệm, khi người mẹ được quyền yếu đuối và tìm sự giúp đỡ, khi người cha được thấu hiểu và đồng hành, tình yêu thương sẽ không bị bóp nghẹt bởi áp lực mà có cơ hội được bền vững và ấm áp hơn.

Theo Sohu