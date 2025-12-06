Tôi mang 9 thắc mắc lớn về Mustang Mach-E tới sếp Ford, câu trả lời ‘không mang bản cao nhất’ gây bất ngờ

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 206 phát sóng ngày 6/12 trên HTV9.





Khi Mustang Mach-E ra mắt, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Ford có thực sự nghiêm túc với cuộc chơi xe điện tại Việt Nam không, hay chỉ đơn giản là đưa một sản phẩm về để thử nghiệm và thăm dò thị trường. Là Giám đốc truyền thông sản phẩm của khu vực, xin ông cho biết ý kiến của mình?

Chúng tôi thực sự rất phấn khởi khi nhận được phản hồi tích cực với thông tin Mustang Mach-E sẽ được giới thiệu ở Việt Nam. Rõ ràng, Ford mới chỉ đang đi những bước đầu tiên trên hành trình xe điện tại thị trường này, vì vậy chúng tôi vẫn đang lắng nghe khách hàng và đại lý của mình.

Chúng tôi rất háo hức khi có cơ hội thu hút thêm những khách hàng mới đến với thương hiệu. Ford sẽ để thị trường phản ánh sức hút của Mustang Mach-E ở Việt Nam, nhưng tôi tin tưởng vào tương lai của Mach-E, cũng như hành trình điện hóa của chúng tôi tại Việt Nam.

Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Và ông nói đây là bước đầu tiên của Ford tại phân khúc xe điện đúng không? Vậy thì những bước tiếp theo của Ford sẽ là như thế nào?

Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội, lắng nghe khách hàng và đại lý cũng như quan sát thị trường, sau đó trao đổi với các đối tác toàn cầu về những kế hoạch khả thi. Hôm nay, tôi chưa thể chia sẻ cụ thể về những bước đi tiếp theo. Song, như tôi đã nói, đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình của chúng tôi, và chúng tôi rất trân trọng cơ hội được mở rộng sang những lĩnh vực mới cho doanh nghiệp.

Bạn có thể thấy thành công của chúng tôi tại Việt Nam với những tên tuổi như Ranger, Everest, Territory, Transit cùng nhiều dòng xe khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá những cơ hội về điện hóa trong tương lai.

Ranger, Everest, Territory là những mẫu xe thành công tại Việt Nam.

Ông có nói rằng ông lắng nghe thị trường để có thể đưa ra được những chiến lược, những bước tiếp theo trong phân khúc xe điện. Vậy thì dựa trên cơ sở nào mà Ford chọn Mustang Mach-E để mở đầu phân khúc xe điện của mình?

Có một vài lý do khiến chúng tôi cho rằng Mustang Mach-E là khởi đầu hoàn hảo cho hành trình điện hóa của mình. Bạn có thể thấy mẫu xe này đã chinh phục khách hàng trên toàn thế giới như thế nào. Những khách hàng này khao khát thể hiện đam mê, cá tính riêng và mong muốn trở nên nổi bật giữa đám đông.

Mustang Mach-E là một sản phẩm độc đáo, một mẫu xe tràn đầy đam mê và nhiệt huyết. Chúng tôi tin rằng đây là cách để tôn lên những giá trị mà thương hiệu Ford đại diện trên thị trường, cũng như trên thế giới.

Mustang Mach-E là mẫu xe độc đáo. Ảnh: Đại lý

Thực sự ở Việt Nam, có rất nhiều khách hàng lựa chọn xe Ford vì xe có dáng vẻ rất cơ bắp và khỏe khoắn. Họ yêu thích cảm giác lái xe Ford. Vậy tại sao Ford không mang phiên bản cao cấp nhất của Mustang Mach-E mà chỉ mang bản Premium về Việt Nam thôi?

Chúng tôi đã xem xét rất nhiều yếu tố để quyết định phiên bản nào của dòng xe sẽ được giới thiệu tại thị trường nào, vào thời điểm nào. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, nếu nhìn vào Mustang Mach-E Premium, bạn sẽ thấy đây là phiên bản có quãng đường di chuyển xa nhất trong dòng sản phẩm này.

Chúng tôi hiểu rằng đây là tiêu chí mà nhiều khách hàng quan tâm. Hiệu suất của xe đáp ứng được nhu cầu sử dụng hàng ngày như lái xe trong thành phố, nhưng cũng có thể mang lại trải nghiệm đầy phấn khích cho những chuyến đi cuối tuần. Mẫu xe này là sự kết hợp hài hòa giữa quãng đường di chuyển, khả năng tiếp cận, hiệu suất sử dụng hàng ngày và cảm giác lái đầy hứng khởi.

Vừa nãy ông cũng có nhắc tới phạm vi di chuyển của xe điện, sức mạnh và hiệu suất… Nhưng ở Việt Nam, với xe điện thì rất nhiều khách hàng chỉ quan tâm chiếc xe điện này đi được bao xa. Vậy điều đó có cản trở Ford khi truyền thông cũng như đề cập đến sức mạnh thực sự của Mustang Mach-E tới khách hàng Việt Nam không?

Như tôi đã chia sẻ, có rất nhiều tiêu chí mà chúng ta cần phải quan tâm. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, với quãng đường di chuyển lên đến khoảng 600km của Mustang Mach-E, nhiều khách hàng sẽ sạc xe tại nhà.

Do đó, khi mở bán Mustang Mach-E tại Việt Nam, chúng tôi đã cung cấp bộ sạc tại nhà cho họ. Ngoài ra, chúng tôi có hệ thống trạm sạc trên toàn quốc, bao gồm 16 đại lý đã có sẵn hạ tầng sạc, thêm vào đó là 43 đại lý với các trạm sạc khác. Mạng lưới sạc xe điện cộng cộng toàn quốc hiện có đến 275 điểm sạc.

Vì thế, tôi nghĩ rằng quãng đường di chuyển gần 600km của mẫu xe này là một điểm rất hấp dẫn, và sẽ chiếm được tình cảm của khách hàng.

Hầu hết các đại lý Ford tại Việt Nam đều lắp đặt trụ sạc dành cho Mustang Mach-E.

Với tất cả những gì ông vừa nói về xe điện nói chung cũng như Mustang Mach-E nói riêng thì liệu rằng ai sẽ là khách hàng thực sự của mẫu xe này tại Việt Nam?

Nếu nhìn vào tệp khách hàng, cũng như cá tính, tư duy và những gì họ đại diện, chúng tôi nghĩ rằng Mustang Mach-E sẽ rất phù hợp với những người muốn thể hiện bản thân thông qua chiếc xe mà họ sở hữu. Một chiếc xe phản ánh cá tính của chủ sở hữu. Và Mustang Mach-E đại diện cho sự tự tin, cùng tinh thần sẵn sàng cho những cuộc vui.

Đây là một mẫu xe thực dụng, nhưng nó cũng mang theo niềm đam mê, sự phấn khích và tốc độ. Đó là những đặc điểm mà chúng tôi tin rằng khách hàng của Mustang Mach-E sẽ sở hữu.

Khách hàng sở hữu Mustang Mach-E tại Việt Nam thường có đam mê cầm lái. Ảnh: Đại lý

Theo những gì tôi cảm nhận được thì đối tượng khách hàng của Ford cũng phải là người có điều kiện kinh tế. Với cách định giá và cách chơi xe này thì phải là người có rất nhiều kinh nghiệm và dùng rất nhiều xe thì mới có thể tới với Mustang Mach-E. Đâu sẽ là những điểm mạnh của xe để có thể thực sự thuyết phục những khách hàng khó tính này?

Đây là một câu hỏi rất thú vị. Mustang Mach-E là sản phẩm dành cho những khách hàng đam mê hiệu suất. Nếu nhìn vào đường nét thiết kế trên xe Mustang cổ điển, những người quan tâm đến dòng xe này, đã thấy nó ở thị trường Mỹ và nhiều nơi khác sẽ nhận ra ngay những nét đặc trưng về ngoại thất đó.

Đối với nội thất xe, hãy cùng nói về công nghệ trước. Phần màn hình trung tâm rộng, hiển thị thông tin người lái sẽ không chiếm lĩnh buồng lái mà được tích hợp một cách hài hòa, tạo nên trải nghiệm tuyệt vời tại đây.

Nội thất xe sử dụng màn hình cỡ lớn.

Mustang Mach-E ghi điểm ở ngoại thất, nội thất, chất lượng hoàn thiện, sự thoải mái ở ghế ngồi cũng như cửa sổ trời toàn cảnh. Đây chính là những lý do thôi thúc khách hàng lựa chọn Mustang Mach-E thay cho những mẫu xe điện khác mà họ đang nhắm tới.

Rất nhiều phóng viên, nhà báo của Việt Nam cho rằng Mustang Mach-E có cảm giác lái tốt, thiết kế đẹp, phù hợp cho cả gia đình và cá nhân… nhưng dường như thiếu đi một thứ thực sự bứt phá. Ông sẽ phản biện ra sao về ý kiến đó?

Lái xe là một trải nghiệm mang tính chủ quan, và đó mới thực sự là điều thú vị phải không? Một mẫu xe có thể mang đến những cảm nhận khác nhau cho từng người. Chúng tôi rất mong muốn được lắng nghe khách hàng cũng như báo chí chia sẻ suy nghĩ của họ về mẫu xe này.

Một chiếc Mustang Mach-E ra biển số Hà Nội. Ảnh: MXH

Bạn nói đúng, Mustang Mach-E là sự hài hòa với sự tinh tế và tĩnh lặng trong buồng lái giống như một lối thoát ra khỏi thế giới ồn ào, náo nhiệt ngoài kia.. Bên cạnh đó, nó cũng đem đến sự cân bằng với sức mạnh và cảm giác phấn khích trong những dịp đặc biệt.

Vậy kế hoạch xe điện của Ford tại Việt Nam trong tương lai sẽ như thế nào, thưa ông?

Chúng tôi sở hữu những mẫu xe điện tuyệt vời trên toàn thế giới. Nếu nhìn vào thành công của F150 Lightning hay E-Transit trên toàn cầu, thị trường rất quan tâm đến cách mà Ford tiếp cận với lĩnh vực điện hóa.

F150 Lightning là bán tải điện đầu tiên của hãng. Ảnh: Ford

Tôi chưa thể chia sẻ về bước đi tiếp theo của Ford tại Việt Nam, tuy nhiên, lợi thế của việc là một phần của một tập đoàn toàn cầu lớn như Ford là chúng tôi có đầy đủ nguồn lực và đội ngũ để luôn tìm kiếm, khám phá các cơ hội mới.

Chúng tôi sẽ luôn xem xét những cơ hội và học hỏi từ kinh nghiệm với sản phẩm đầu tiên này - Mustang Mach-E. Và ai mà biết được tiếp theo sẽ là gì. (cười)

Cảm ơn ông rất nhiều.