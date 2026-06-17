Sống cùng một mái nhà, vậy mà nửa năm nay tôi không nhận ra.

Tôi và chồng cưới nhau đã gần 10 năm, điều khiến tôi đau đầu nhất trong những năm hôn nhân này là chồng tôi quá khỏe và đặc biệt yêu thích "chuyện ấy".

Anh là người năng động, làm việc cả ngày vẫn không biết mệt. Có những giai đoạn, tôi phải viện đủ lý do để từ chối những lần gần gũi vì thật sự không theo kịp năng lượng của chồng. Thậm chí, tôi còn đùa với mấy chị bạn thân rằng mong sao chồng bớt nhiệt tình đi một chút để mình được nghỉ ngơi.

Vậy mà khoảng 3 tháng trở lại đây, mọi thứ thay đổi hẳn. Ban đầu, tôi thấy nhẹ nhõm. Chồng không còn chủ động như trước. Những buổi tối, anh thường lên giường sớm, quay sang dặn tôi nhớ khóa cửa rồi ngủ lúc nào không hay. Có tháng, vợ chồng tôi chỉ gần gũi 1-2 lần.

Tôi nghĩ chắc anh bận việc, rồi tôi lại nghĩ có lẽ đàn ông ngoài 40 tuổi thì nhu cầu cũng thay đổi.

Nhưng càng ngày, sự bình thản ban đầu càng nhường chỗ cho lo lắng. Tôi bắt đầu để ý hơn. Anh thường xuyên cầm điện thoại nhưng lại ít nói chuyện với tôi. Đi làm về là ngồi lặng lẽ xem tivi hoặc đọc tin tức. Có hôm tôi cố tình mặc đẹp hơn, chủ động trò chuyện nhiều hơn nhưng anh vẫn thờ ơ như không nhận ra. Tôi tự hỏi liệu có phải chồng đã có người khác? Ý nghĩ ấy khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Tôi soi lại bản thân mình. Có phải tôi già đi, xấu đi? Có phải vì ngày trước tôi hay từ chối nên giờ anh không còn hứng thú với vợ nữa?

Cho đến một buổi sáng cuối tuần, khi dọn phòng, tôi vô tình nhìn thấy một túi thuốc đông y được cất kỹ trong ngăn kéo. Tò mò, tôi mở ra xem, bên ngoài ghi công dụng hỗ trợ điều trị bệnh liên quan tới đường ruột.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi hỏi chồng. Ban đầu anh gạt đi, bảo chỉ là thuốc bổ. Nhưng thấy tôi lo lắng, anh mới thú nhận rằng đã hơn nửa năm nay, anh bị bệnh về tiêu hóa. Ban đầu chỉ là đau bụng âm ỉ, sau đó phải đi khám nhiều nơi. Có đợt anh sụt mấy cân nhưng tôi không để ý vì nghĩ chồng ăn kiêng cho khỏe.

Anh nói bác sĩ dặn phải điều trị lâu dài, còn thuốc đông y là do người quen giới thiệu. Từ ngày uống thuốc, cơ thể mệt hơn, ham muốn cũng giảm đi đáng kể.

Nghe đến đó, tôi vừa thương vừa giận, giận anh vì giấu bệnh, nhưng giận bản thân nhiều hơn.

Sống cùng một mái nhà, vậy mà nửa năm nay tôi không nhận ra chồng đang chịu đựng những cơn đau. Tôi mải bận tâm đến những nghi ngờ vô căn cứ mà quên mất điều quan trọng nhất là quan tâm đến sức khỏe và cảm xúc của người bạn đời.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi chủ động ngồi cạnh chồng để hỏi anh đã đi khám ở đâu, bác sĩ dặn những gì, còn cần điều trị thế nào. Anh chỉ cười, bảo sợ tôi lo nên không muốn nói.

Nhìn mái tóc đã lấm tấm bạc của chồng, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, có những thay đổi trong hôn nhân không phải vì hết yêu, cũng không phải vì xuất hiện người thứ ba. Đôi khi, đó chỉ là một lời kêu cứu thầm lặng mà người ở cạnh lại vô tình bỏ lỡ.

Giờ đây, điều tôi quan tâm nhất không còn là những nghi ngờ trước kia nữa. Tôi chỉ mong chồng sớm khỏe lại, còn bản thân mình biết cách lắng nghe và để ý đến anh nhiều hơn. Cho nên chị em ạ, hãy để ý người bạn đời của mình nhiều hơn, quan tâm hơn, đừng để sự nghi ngờ vô căn cứ, những khoảng cách mỏng manh... gây rạn vỡ tình cảm vợ chồng.