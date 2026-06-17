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Dẫn trâu đi ăn cỏ, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện "người quen" nhờ chi tiết này: Vụ việc kỳ quái!

Nguyệt Phạm
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Sự việc khiến người đàn ông và dân làng vô cùng bất ngờ.

Người đàn ông phát hiện bất ngờ từ chi tiết nhỏ

Khi đang dẫn trâu đi ăn cỏ trên cánh đồng thuộc huyện Mueang, tỉnh Chonburi (Thái Lan), người đàn ông chưa từng nghĩ rằng buổi sáng ngày 14/6 lại trở thành một ký ức không thể nào quên.

Dẫn trâu đi ăn cỏ, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện "người quen" nhờ chi tiết này: Vụ việc kỳ quái! - Ảnh 1.

Người đàn ông chưa từng nghĩ rằng buổi sáng chăn trâu hôm đó lại trở thành một ký ức không thể nào quên. (Ảnh: Khaosod)

Theo lời kể của ông Sayan Phachai, thứ khiến ông chú ý không phải là mặt nước yên ả của ao đất sét rộng gần 8.000 m2, mà là một chiếc giày nằm lạc lõng ven bờ. Sự bất thường của chiếc giày đã thôi thúc người đàn ông tiến lại gần để kiểm tra. Ngay khi nhìn thấy những gì đang ẩn hiện dưới làn nước sâu tới 30 mét, ông Sayan đã bàng hoàng nhận ra đó chính là người quen đã mất tích từ thứ Sáu tuần trước.

Dẫn trâu đi ăn cỏ, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện "người quen" nhờ chi tiết này: Vụ việc kỳ quái! - Ảnh 2.

Ông Sayan đã bàng hoàng nhận ra đó chính là người quen đã mất tích từ thứ Sáu tuần trước. (Ảnh: Khaosod)

"Tôi đã làm việc cùng ông ấy ngay trước khi vụ mất tích xảy ra. Khi nhìn thấy chiếc giày, tôi linh cảm có điều chẳng lành và sự thật hiện ra ngay trước mắt khiến tôi chết lặng", người đàn ông chia sẻ với truyền thông địa phương trong trạng thái vẫn còn bàng hoàng.

Những nghi vấn chưa có lời giải

Không chỉ có ông Sayan, một nhân chứng khác là người đi câu cá tại khu vực này cũng xác nhận đã nhìn thấy điều bất thường khi xuống các bụi cây rậm rạp gần ao để thả lưới. Việc thi thể nạn nhân – ông Sansoet Niamraksa (54 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng úp mặt trên mặt nước đã khiến dư luận địa phương không khỏi xôn xao.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát thành phố Chonburi cùng nhân viên cứu hộ từ Quỹ Tri Kunnatham đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đối với người đàn ông phát hiện ra vụ việc và những người dân trong vùng, đây thực sự là một vụ việc kỳ quái và đầy ám ảnh.

Dẫn trâu đi ăn cỏ, người đàn ông bàng hoàng khi phát hiện "người quen" nhờ chi tiết này: Vụ việc kỳ quái! - Ảnh 3.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng úp mặt trên mặt nước đã khiến dư luận địa phương không khỏi xôn xao. (Ảnh: Khaosod)

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân tử vong chính xác. Mọi manh mối từ người thân, đồng nghiệp đến các dấu vết tại hiện trường đều đang được cảnh sát thu thập. Liệu đây chỉ là một vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc hay ẩn chứa một yếu tố bất thường nào khác? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi kết quả từ phía nhà chức trách, trong khi nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy khu vực ao đất sét vốn tưởng chừng như yên bình này.

Theo Khaosod Online, Topnews, Siamrath

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