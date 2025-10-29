Tôi đang giúp anh trai hàn gắn với vợ cũ thì cô bạn thân bất ngờ tuyên bố muốn làm chị dâu mới của tôi

Tôi và Hiền chơi thân từ hồi đại học, chúng tôi từng đi học nhóm, đi du lịch, thậm chí từng hứa “sau này mày lấy ai, tao cũng phải duyệt trước”. Tình bạn kéo dài hơn chục năm, thân thiết đến mức mẹ tôi còn coi Hiền như con gái trong nhà.

Anh trai tôi – anh Lâm – ly hôn cách đây 3 năm. Chị dâu cũ tên Hạnh, hiền lành, chịu khó, chỉ vì mâu thuẫn chuyện làm ăn nên hai người chia tay. Hai đứa cháu tôi ở với mẹ, thỉnh thoảng anh Lâm qua thăm. Dù ly hôn, nhưng mỗi lần thấy hai đứa nhỏ chạy ra gọi “bố ơi”, tôi vẫn thấy xót. Trong lòng tôi luôn mong anh chị quay lại, vì thật ra tôi biết anh Lâm vẫn còn thương chị Hạnh.

Gần đây, Hiền thường xuyên ghé nhà tôi. Tôi chẳng nghi ngờ gì, còn vui vì bạn thân thân thiết với gia đình mình. Cho đến một tối, mẹ tôi bất ngờ hỏi: “Con thấy con Hiền thế nào? Nó chăm anh con ghê lắm”. Tôi tròn mắt không hiểu gì, mẹ liền chẹp miệng nói: “Thì mua đồ ăn, giặt giúp mấy cái áo, có hôm còn sang dọn nhà cho anh con đấy”.

Tôi nghe mà giật cả mình. Lúc đó trong đầu tôi chỉ vang lên hai chữ “chị dâu” nhưng là chị dâu... mới.

Tối hôm ấy, tôi nhắn cho Hiền hỏi thẳng. Cô ấy không vòng vo, bảo rằng “tao thấy anh mày tốt, đàn ông từng trải, biết lo cho người khác, giờ cũng cô đơn, tao muốn tìm hiểu”. Tôi sững sờ, nửa muốn cười, nửa muốn nổi giận. Tôi hỏi: “Còn chị Hạnh thì sao? Hai đứa nhỏ thì sao?”. Hiền im lặng một lát rồi nhắn lại: “Tao đâu có cướp ai. Họ ly hôn rồi. Tao cũng có thể làm mẹ kế của tụi nhỏ, mày chơi với tao thì biết tính tao, tao nói có thể yêu thương có thể lo cho tụi nó là tao làm được”.

Câu nói ấy khiến tôi bối rối. Hiền nói không sai, nhưng sao tôi thấy nghèn nghẹn. Tôi đã từng chứng kiến anh trai và chị dâu khóc vì nhau, từng thấy hai đứa cháu hỏi: “Bao giờ bố mẹ về ở chung lại?”. Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu một ngày Hiền thật sự bước vào nhà tôi với tư cách “vợ mới của anh Lâm”, tôi phải đối mặt ra sao?

Tôi đem chuyện kể với anh trai. Anh nghe xong chỉ cười: “Anh biết. Con bé đó tốt. Nhưng anh chưa nghĩ gì cả”. Tôi thở phào nhưng mấy hôm sau lại thấy Hiền đăng ảnh cùng anh đi cà phê. Dưới bình luận, bạn bè trêu “đẹp đôi thế”, cô ấy thả tim. Tôi chỉ biết ngồi nhìn, lòng rối như tơ vò.

Tôi không muốn mất bạn, cũng không muốn gia đình bị xáo trộn thêm. Tôi từng khuyên Hiền dừng lại, bảo rằng anh Lâm và chị Hạnh vẫn còn cơ hội, ít nhất vì hai đứa nhỏ. Nhưng cô ấy cười nói: “Chỉ người trong cuộc mới hiểu thôi, họ ly hôn tức là đã không thể sống cùng nhau được nữa, mày đừng cố cưỡng ép gán ghép mà chỉ làm mọi thứ tồi tệ thêm”.

Có lẽ Hiền nói đúng nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc này. Tôi không biết mình nên phản đối Hiền để giữ mẹ ruột cho hai đứa cháu, hay ủng hộ để giữ tình bạn và chị dâu mới lại càng thêm thân. Tôi không biết phải làm gì nữa?