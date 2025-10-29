Lương 2,34 triệu đồng đã lạc hậu!

Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) nêu báo cáo kiến nghị cử tri: sau sáp nhập hành chính, cán bộ cơ sở gánh thêm chi phí đi lại, thuê nhà, sinh hoạt, thu nhập thực tế giảm 10–12%. Ông nhấn mạnh: “Những phản ánh không chỉ là con số, mà là tiếng lòng của công chức cơ sở – người gánh phần việc nặng nề nhất”. Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng (từ 1/7/2024) không còn phù hợp với giá sinh hoạt tăng cao. Theo ông, với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, dù có nhân với hệ số cao hơn, thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ… “từ đầu tháng đến ngày thứ 20”, còn 10 ngày cuối tháng, phải “chạy bằng niềm tin và mỳ gói”. Ông tha thiết kiến nghị tăng lương cơ sở từ 1/1/2026, không chờ giữa năm.

Đáp án đúng là: A. Tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026, không chờ giữa năm

Tăng phụ cấp đi lại thay vì tăng lương cơ sở

Tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026, không chờ giữa năm

A Tăng lương cơ sở ngay từ 1/1/2026, không chờ giữa năm B Giữ nguyên mức 2,34 triệu đồng đến hết 2026 C Giảm hệ số lương để tiết kiệm ngân sách D Tăng phụ cấp đi lại thay vì tăng lương cơ sở

Hỏi 1: Quốc hội đang thảo luận gì về lương cơ sở?

Câu hỏi 2/5

Hỏi 2: Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng được áp dụng từ khi nào và hiện tại đã không còn phù hợp vì lý do gì?

A Từ 1/7/2023, do giá cả giảm B Từ 1/7/2024, do chi phí sinh hoạt tăng cao C Từ 1/1/2025, do ngân sách dư thừa D Từ 1/1/2026, do cải cách tiền lương