Tôi đã ngừng mua điện thoại Android đắt tiền sau khi nhận ra "sự thật trần trụi" này: Đừng tin lời quảng cáo

Trên thị trường Android, không có khái niệm chiếc điện thoại tốt nhất một cách tuyệt đối. Nhu cầu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, vì vậy một tính năng được coi là "đỉnh cao" với người này lại có thể trở nên hoàn toàn vô dụng với người khác.

Có những người cố mua chiếc điện thoại đắt tiền nhất vì nghĩ nó là thiết bị tốt nhất. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Đừng nghe những lời quảng cáo hoa mỹ về tính năng độc quyền này hay độc quyền kia. Dù là mua mẫu điện thoại đắt hay rẻ, bạn chỉ cần lưu ý 4 vấn đề dưới đây để cảm thấy mình không phí tiền vô ích, theo cây bút Jon Gilbert từ Android Police.

Phải dùng được lâu dài

Cách tốt nhất để tối ưu hóa giá trị của một chiếc smartphone mới không phải là mua được giá rẻ mà là có thể gắn bó với thiết bị đó trong bao lâu.

Có hai yếu tố quyết định trực tiếp đến tuổi thọ của một chiếc điện thoại. Đầu tiên là phần cứng và thứ hai chính là thời gian hỗ trợ phần mềm.

Các nhà sản xuất khi bán ra một chiếc điện thoại luôn đi kèm cam kết cung cấp các bản cập nhật phần mềm và vá lỗi bảo mật trong một khoảng thời gian tối thiểu.

Trong đó, dù việc cập nhật hệ điều hành mới rất quan trọng, nhưng các bản vá bảo mật mới là yếu tố sống còn. Các bản cập nhật này có nhiệm vụ "vá" những lỗ hổng nguy hiểm được phát hiện trên Android. Do đó, khi thời hạn này kết thúc, chiếc điện thoại cũng như toàn bộ dữ liệu cá nhân lưu trữ bên trong sẽ đứng trước rủi ro bị xâm nhập rất cao.

Vậy thời gian bao lâu là đủ? Gần đây, cả Samsung và Google đều đã cam kết hỗ trợ phần mềm lên tới 7 năm cho các dòng máy flagship của mình. Đây là một con số rất ấn tượng, nhưng trên thực tế, bất kỳ thiết bị nào có thời gian hỗ trợ từ 5 năm trở lên đã là quá đủ cho nhu cầu thông thường.

Thời lượng pin phải xuất sắc, dù là máy giá rẻ hay flagship

Thời lượng pin chính là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến trải nghiệm sử dụng Android hàng ngày của bạn, thậm chí còn vượt trội hơn cả hiệu năng thuần túy hay giao diện phần mềm.

Ngặt nỗi, chúng ta rất khó để đong đếm chính xác độ "trâu" của pin nếu chỉ nhìn vào bảng thông số kỹ thuật. Mức độ ngốn tài nguyên phần cứng lẫn phần mềm trên mỗi thiết bị là hoàn toàn khác nhau. Đó là lý do vì sao một chiếc điện thoại giá rẻ sở hữu chipset đời cũ, hiệu năng thấp vẫn có thể cho thời lượng pin tương đương với một chiếc flagship được trang bị bộ vi xử lý cao cấp vốn tối ưu điện năng rất tốt.

Để đưa ra một cột mốc chuẩn chung, hãy ưu tiên tìm kiếm những chiếc điện thoại có dung lượng pin tối thiểu từ 5.000 mAh.

Lấy ví dụ, Google Pixel 10 Pro có thể trụ được cả ngày dài với viên pin 4.870 mAh dù chạy một chipset có mức độ tiêu thụ điện năng tương đối kém tối ưu.

Trái lại, chiếc Moto G Power 5G lại có thể mang đến thời lượng sử dụng dài gấp đôi với viên pin có dung lượng tương đương, nhờ vào hệ thống phần cứng không quá ngốn điện.

Dù bạn hoàn toàn có thể chọn những dòng máy có dung lượng thấp hơn, nhưng việc cân nhắc các thiết bị sở hữu mức pin từ 5.000 mAh trở lên sẽ là bảo chứng tốt nhất cho một trải nghiệm sử dụng không gián đoạn.

Hiệu năng không phải là tất cả, nhưng không được xem nhẹ

Nếu không phải là một game thủ chuyên cày cuốc các tựa game di động đồ họa nặng, hoặc không có nhu cầu chạy đa nhiệm liên tục, bạn sẽ có tâm lý cho rằng việc lún sâu vào phần cứng là một trò phí thời gian.

Ở một góc độ nào đó thì nhận định này không sai. Khi vượt qua một ngưỡng giá nhất định (rơi vào khoảng 600 USD - tương đương hơn 15 triệu đồng), bất kỳ chiếc điện thoại nào cũng thừa sức xử lý mượt mà các tác vụ cơ bản hàng ngày.

Thế nhưng, phần cứng tốt không đơn thuần là để giúp các ứng dụng chạy nhanh hơn. Một bộ vi xử lý chậm chạp đi kèm dung lượng bộ nhớ trong eo hẹp sẽ dẫn đến những hệ lụy gây ức chế như: thời gian phản hồi mòn mỏi, máy nóng lên nhanh chóng hoặc màn hình bị đơ, giật lag.

Tệ hơn nữa, phần cứng yếu kém đồng nghĩa với việc các bản cập nhật trong tương lai sẽ càng làm máy trì trệ hơn, gián tiếp khai tử và làm giảm tuổi thọ thiết bị của bạn.

Bước sang năm 2026, người dùng không cần phải chi ra một số tiền quá lớn để sở hữu một cấu hình phần cứng tốt trên điện thoại.

Tuy nhiên, dù ngân sách của bạn là bao nhiêu, hãy đảm bảo chiếc điện thoại mình chọn phải sở hữu dung lượng RAM tối thiểu là 12GB. Mức RAM 12GB là điều kiện tiên quyết để đảm bảo hiệu năng dài hạn cho máy. Mức 8GB RAM hiện đã không còn đủ dùng.

Về vấn đề chip, đúng là chúng ta có các bảng xếp hạng hiệu năng, nhưng những con số benchmark thuần túy không thể phản ánh được toàn bộ câu chuyện thực tế.

Chẳng hạn, con chip Exynos 1330 (trái tim của chiếc Samsung Galaxy A16 có giá khoảng 200 USD) chỉ đứng thứ 130 trong tổng số 233 chipset được xếp hạng trên trang NanoReview, thế nhưng nó vẫn vận hành hoàn toàn ổn định và mượt mà cho các nhu cầu cơ bản.

Cách duy nhất để xác định xem một con chip có đủ tốt hay không là tìm đọc các kết quả đánh giá hiệu năng trong môi trường sử dụng thực tế.

Dung lượng lưu trữ quan trọng hơn bao giờ hết

Nhiều người thường có tâm lý xem nhẹ dung lượng bộ nhớ trong, đặc biệt là những ai có thói quen sao lưu ảnh lên các dịch vụ đám mây và chỉ nghe nhạc trực tuyến.

Tuy nhiên, trước thực tế là kích thước các ứng dụng đang phình to ra từng ngày, cộng thêm việc tích hợp các mô hình AI trực tiếp trên thiết bị đang ngốn một lượng lớn không gian trống, bộ nhớ lưu trữ thực sự quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Mức dung lượng 128GB đã trở nên vô cùng chật vật ở thời điểm năm 2026. Vì vậy, hãy luôn ưu tiên lựa chọn phiên bản 256GB bất cứ khi nào điều kiện tài chính cho phép. Đây được coi là điểm giao thoa hoàn hảo nhất giữa không gian lưu trữ và giá thành; các tùy chọn từ 512GB trở lên là không thực sự cần thiết trừ khi bạn là một người dùng chuyên nghiệp với các tác vụ đặc thù.

Tóm lại, ẩn sau tất cả những chiến lược định vị và tính năng độc bản độc quyền, các giá trị phần cứng cốt lõi mới là thứ quyết định một chiếc điện thoại có thực sự "đáng tiền" hay không. Hãy cân nhắc kỹ các tiêu chuẩn nền tảng này trước khi bạn bắt đầu săm soi vào những tính năng hoa mỹ riêng biệt của từng dòng máy.