Không ai nghĩ Vinfast làm được như vậy: Vào Ấn Độ khác gì lạc đến "vương quốc khổng lồ" - Sao họ vẫn thành công?

Ấn Độ từ lâu đã tham vọng trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới. Quốc gia Nam Á này không chỉ đặt mục tiêu giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn khao khát thiết lập một hệ sinh thái xe điện tự chủ hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của VinFast – một thương hiệu xe điện thuần túy đến từ Việt Nam – đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong giới chuyên gia và người tiêu dùng Ấn Độ.

Giới quan sát tỏ ra ngạc nhiên trước sự tự tin của VinFast khi dấn thân vào thị trường quá nhiều cạnh tranh như vậy và đâu là mục tiêu mà họ đang hướng tới.

Dưới các góc nhìn từ thực trạng của Ấn Độ và tiềm lực của VinFast, có thể thấy quyết định của công ty không đơn thuần là canh bạc liều lĩnh mà là kết quả của một quá trình phân tích thấu đáo về nội lực sản xuất đang bùng nổ ở quốc gia Nam Á, cũng như nhìn ra những "khoảng trống" chiến lược mà các hãng xe nội địa chưa khỏa lấp.

Khoảng trống về hạ tầng sạc trong thị trường xe điện Ấn Độ

Dù các hãng xe nội địa Ấn Độ như Tata Motors hay Mahindra đã có những bước đi sớm, thị trường vẫn tồn tại những khoảng trống mênh mông mà một "người chơi" mới như VinFast có thể khai thác hiệu quả. Những khoảng trống này xuất phát từ cả yếu tố tâm lý tiêu dùng, hạ tầng kỹ thuật và cấu trúc sản phẩm hiện hữu.

Một trong những rào cản lớn nhất đối với việc thâm nhập xe điện tại Ấn Độ là sự thiếu hụt trầm trọng mạng lưới sạc công cộng đáng tin cậy. Tính đến giữa năm 2025, tỷ lệ xe điện trên mỗi trụ sạc tại Ấn Độ là khoảng 1:235, một con số chênh lệch quá lớn khi so sánh với các tiêu chuẩn toàn cầu như 1:6 tại Trung Quốc hay 1:20 tại Mỹ.

Sự phân bố hạ tầng sạc cũng rất không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các đô thị loại 1, trong khi các bang có tỷ lệ đăng ký xe điện cao như Bihar lại chỉ có vài trăm trạm sạc công cộng.

Thêm vào đó, độ tin cậy của các trạm sạc hiện có là một vấn đề nhức nhối. Các báo cáo vào đầu năm 2026 cho thấy gần một nửa số lượng trụ sạc công cộng thường xuyên gặp sự cố kỹ thuật hoặc không thể sử dụng do vấn đề lưới điện và bảo trì.

Đây chính là khoảng trống về "niềm tin" mà VinFast đang cố gắng lấp đầy bằng chiến lược đầu tư hạ tầng đi trước. Bằng cách triển khai mạng lưới V-Green với hơn 300 trạm sạc đã đi vào hoạt động và hợp tác với các đối tác như HPCL để mở rộng tại các cây xăng, VinFast đang tạo ra một hệ sinh thái khép kín để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn.

"Bức tường giá" và sự hạn chế của các nền tảng xe chuyển đổi

Tại Ấn Độ, giá một chiếc ô tô điện thường cao hơn phiên bản chạy xăng tương đương từ 3 đến 7 lakh Rupee (khoảng 3.600 - 8.400 USD), điều này tạo ra một "bức tường giá" ngăn cản đại đa số người tiêu dùng tiếp cận.

Phần lớn các mẫu xe điện phổ biến hiện nay của Tata Motors hay Mahindra được phát triển dựa trên việc cải biến các mẫu xe xăng hiện có. Cách tiếp cận này giúp tiết kiệm chi phí phát triển ban đầu nhưng lại mang đến nhiều hạn chế: không gian nội thất bị thu hẹp để nhường chỗ cho pin, trọng lượng xe không tối ưu và hiệu suất vận hành chưa thực sự đạt đến mức lý tưởng của một chiếc xe điện thực thụ.

VinFast nhận diện đây là một lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Các mẫu xe như VF 6, VF 7 và VF MPV 7 được xây dựng trên nền tảng thuần điện, cho phép tối ưu hóa không gian cabin, tăng cường độ an toàn và tích hợp các tính năng thông minh vượt trội.

Sự khác biệt này không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở phần mềm, khi VinFast tập trung vào các khái niệm "Xe định nghĩa bằng phần mềm" (SDV), mang đến khả năng cập nhật OTA và các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) Level 2 mà người tiêu dùng Ấn Độ đang ngày càng ưa chuộng.

Thị trường Ấn Độ vốn rất coi trọng yếu tố gia đình, nhưng các dòng xe điện hiện nay chủ yếu tập trung vào các mẫu hatchback nhỏ gọn hoặc SUV cỡ nhỏ để giữ mức giá thấp.

Phân khúc xe đa dụng (MPV) 7 chỗ thuần điện vẫn còn là một "vùng đất trống". Việc VinFast ra mắt VF MPV 7 với chiều dài cơ sở 2.840 mm và không gian cho 7 người lớn là một bước đi cực kỳ nhạy bén. Đây là sản phẩm đánh trúng nhu cầu của các gia đình đông người và các đơn vị kinh doanh vận tải cao cấp, nơi mà các đối thủ nội địa vẫn chưa có một đại diện thực sự thuyết phục.

VinFast không bước vào Ấn Độ để cạnh tranh bằng cách làm giống những gì người khác đã làm. Thay vào đó, họ áp dụng một mô hình kinh doanh mang tính đột phá nhằm giải quyết trực tiếp những nỗi đau của thị trường.

Mô hình "Pin như một dịch vụ" là vũ khí chiến lược quan trọng nhất của VinFast. Tại thị trường nhạy cảm về giá như Ấn Độ, việc tách chi phí pin (vốn chiếm 30-40% giá trị xe) ra khỏi giá bán ban đầu đã giúp VinFast giảm mức đầu tư ban đầu của khách hàng xuống khoảng 20%.

Mô hình này không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính mà còn giải quyết triệt để nỗi lo về sự mất giá của xe điện do pin bị thoái hóa. VinFast cam kết bảo hành pin trọn đời, sửa chữa và thay thế miễn phí nếu dung lượng pin xuống dưới 70%.

Điều này giúp xe điện VinFast duy trì được giá trị bán lại tốt hơn – một yếu tố then chốt đối với người tiêu dùng Ấn Độ khi đưa ra quyết định mua xe.

Tốc độ mở rộng và sự hiện diện thương hiệu

Sự tự tin của VinFast còn được thể hiện qua tốc độ triển khai mạng lưới kinh doanh. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi chính thức gia nhập, VinFast đã khánh thành showroom thứ 50 tại Bengaluru vào tháng 3/2026 và đặt mục tiêu đạt 75 cơ sở vào cuối năm. Không dừng lại ở các thành phố lớn, VinFast đang tích cực vươn tới các đô thị loại 2 và 3, nơi mà nhu cầu về một phương tiện bền bỉ, tiết kiệm đang tăng cao.

Việc VinFast liên tục nhận được các giải thưởng danh giá như "Nhà đầu tư của năm" và "Xe điện đô thị của năm 2026" cho mẫu VF 7 tại Ấn Độ là minh chứng cho sự công nhận của giới chuyên môn địa phương đối với chiến lược đầu tư bài bản và chất lượng sản phẩm của hãng.

Theo số liệu đăng ký xe từ Vahan, VinFast đã vươn lên vị trí thứ 4 về doanh số xe cá nhân điện chỉ sau 6 tháng ra mắt, vượt qua cả các hãng xe lâu đời như Hyundai.

VinFast không chỉ coi Ấn Độ là một thị trường tiêu thụ mà còn là một trung tâm chiến lược trong mạng lưới toàn cầu. Việc thành lập trung tâm R&D tại Bengaluru với 500 kỹ sư nhằm tùy chỉnh xe cho phù hợp với khí hậu và hạ tầng đặc thù của Ấn Độ là một minh chứng cho cam kết lâu dài.

Nhà máy tại Tamil Nadu được thiết kế không chỉ để phục vụ nhu cầu nội địa mà còn là bàn đạp để xuất khẩu sang các thị trường Trung Đông, châu Phi và ASEAN, tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Ấn Độ đã ký kết.

Tận dụng điểm yếu của các đối thủ

Để hiểu được vị thế của VinFast, cần nhìn vào bức tranh kinh doanh của các hãng xe tư nhân Ấn Độ. Đây là những đối thủ có tiềm lực mạnh, am hiểu sâu sắc tâm lý khách hàng nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức riêng trong quá trình chuyển đổi.

Tata Motors vẫn đang nắm giữ vương quyền trong mảng xe điện với dải sản phẩm rộng nhất. Tuy nhiên, thị phần của hãng đã có sự sụt giảm đáng kể từ mức trên 70% xuống còn khoảng 40% vào đầu năm 2026. Sự phụ thuộc vào các mẫu xe chuyển đổi của hãng đang trở thành một điểm yếu khi khách hàng bắt đầu đòi hỏi những chiếc xe có thiết kế hiện đại và tối ưu hơn.

Mahindra đã có bước nhảy vọt ấn tượng trong năm tài chính 2026, khi doanh số xe điện của hãng đã tăng tới 141% trong tháng 3 năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, đưa Mahindra vượt qua MG Motor để chiếm vị trí thứ hai trong một số giai đoạn. Tuy nhiên, Mahindra cũng đang phải đối mặt với áp lực giảm biên lợi nhuận do chi phí nguyên liệu pin tăng và sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ các hãng xe ngoại.

Trong khi đó, các startup mới nổi như Ola Electric từng dẫn đầu thị trường với tốc độ tăng trưởng "điên cuồng", nhưng Ola đang vấp phải những vấn đề nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Doanh số sụt giảm mạnh 45% trong một số quý của năm 2025 là hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp ưu tiên quy mô hơn là trải nghiệm người dùng.

Trong giai đoạn mà thị trường Ấn Độ còn “chia năm xẻ bảy”, đây là cơ hội để VinFast khẳng định uy tín của mình thông qua chế độ bảo hành 10 năm và hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp được xây dựng bài bản ngay từ đầu.

Không có con đường nào chỉ toàn hoa hồng

Dù sự tự tin của VinFast là có cơ sở, nhưng thị trường Ấn Độ vẫn ẩn chứa những rủi ro mà bất kỳ nhà sản xuất nào cũng phải dè chừng.

Một trong số đó là việc Ấn Độ vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc xây dựng năng lực sản xuất tế bào pin. Hiện tại, hầu hết các nhà sản xuất vẫn phải nhập khẩu pin từ Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Với đỉnh điểm nhu cầu điện dự kiến đạt 270 GW vào năm 2026, việc tập trung sạc xe điện tại các đô thị lớn có thể gây quá tải cho hệ thống phân phối điện địa phương. Hạ tầng lưới điện ở Ấn Độ vẫn còn là một trở ngại lớn với không chỉ VinFast mà còn với bất kỳ hãng xe nào.

Ngành công nghiệp xe điện Ấn Độ năm 2025-2026 không còn là một sân chơi thử nghiệm mà đã trở thành một chiến trường thực thụ, nơi những doanh nghiệp có tầm nhìn xa và hành động quyết liệt mới có thể tồn tại.

VinFast, với chiến lược "đầu tư lớn, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm thuần điện" và đặc biệt là mô hình thuê pin, đã chứng minh được sự nhạy bén trong việc nhận diện và lấp đầy các khoảng trống của thị trường.

Nội lực sản xuất mạnh mẽ của Ấn Độ cùng với các chính sách ủng hộ xe điện mang tính đột phá đang tạo ra một môi trường thuận lợi để VinFast hiện thực hóa kế hoạch của mình. Sự sụt giảm thị phần của các hãng xe nội địa lâu đời và sự phân hóa của các startup là tín hiệu cho thấy thị trường đang khao khát những lựa chọn mới mẻ, công nghệ cao và minh bạch về chi phí sử dụng.