Phải đến khi bước vào cuộc sống hưu trí, tôi mới thật sự thấm thía 5 điều quan trọng này – giá như biết sớm, mọi thứ đã khác.

1. Sức khỏe quan trọng hơn cả tiền bạc

Khi còn đi làm, tôi luôn đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu. Làm thêm giờ, chạy dự án, cố nhận thêm việc để tăng thu nhập. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe, tiền sẽ lo được mọi thứ. Nhưng chỉ sau vài tháng nghỉ hưu, tôi phải đối mặt với bệnh xương khớp, huyết áp, mỡ máu… Chi phí khám và thuốc đều tăng, trong khi thu nhập giảm.

Bài học: Đầu tư vào sức khỏe từ sớm, duy trì tập luyện, khám định kỳ, mua bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ giúp tuổi hưu nhẹ gánh cả tài chính lẫn tinh thần.

2. Dự phòng tài chính không chỉ là tiết kiệm

Tôi từng tự hào với số tiền tiết kiệm được sau nhiều năm, nhưng đến khi nghỉ hưu mới thấy “quỹ dự phòng” không chỉ là sổ tiết kiệm. Có những khoản chi phát sinh như sửa nhà, hỗ trợ con cái, chi phí y tế dài hạn… khiến tôi phải rút tiền trước hạn, mất lãi.

Bài học: Chia tiền ra nhiều “tầng” ngay khi còn đi làm:

- Tiền mặt dự phòng ngắn hạn (1–2 tháng chi tiêu)

- Tiết kiệm kỳ hạn ngắn cho chi phí phát sinh

- Tiết kiệm dài hạn/đầu tư an toàn cho tuổi hưu

Bảng minh họa:

Quỹ Mục đích Thời hạn Ví dụ số tiền (trên thu nhập 25 triệu) Quỹ chi tiêu 2 tháng Khẩn cấp, linh hoạt Tiền mặt 25–30 triệu Quỹ ngắn hạn Sửa nhà, mua đồ lớn Gửi tiết kiệm 1–3 tháng 5 triệu/tháng Quỹ dài hạn Tích lũy tuổi hưu, bảo hiểm Gửi tiết kiệm 6–12 tháng 5–7 triệu/tháng

Nhờ vậy, tiền vừa sinh lãi, vừa có thể xoay khi cần mà không bị “kẹt”.

3. Tự chủ cảm xúc tiêu dùng quan trọng không kém tự chủ tài chính

Khi còn đi làm, tôi có thói quen “thưởng cho mình” sau mỗi dự án: mua sắm, du lịch, đồ hiệu. Khi nghỉ hưu, thu nhập giảm, nhưng thói quen tiêu vẫn như cũ. Chỉ sau vài tháng, tôi thấy quỹ tiết kiệm hao hụt.

Bài học: Tập kiểm soát cảm xúc tiêu dùng trước tuổi nghỉ hưu. Đặt ngân sách cho từng mục tiêu (gia đình, cá nhân, giải trí), tránh chi theo hứng. Điều này giúp quá trình chuyển sang thu nhập hưu trí bớt “sốc”.

4. Mối quan hệ cũng cần “ngân sách”

Một điều tôi không ngờ là mối quan hệ xã hội cũng thay đổi sau khi nghỉ hưu. Không còn lương đều, nhưng bạn bè, người thân vẫn có đám cưới, đám giỗ, sinh nhật… Nếu không chuẩn bị quỹ riêng, mỗi lần “đi phong bì” lại phải lấy từ quỹ tiết kiệm.

Bài học: Dành một khoản “quỹ xã giao” ngay từ khi còn đi làm. Khoản này nhỏ nhưng giúp mình chủ động khi cần, không phải cắt xén chi tiêu thiết yếu.

5. Đầu tư vào “niềm vui nhỏ” để tuổi hưu không trống trải

Tôi từng nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là hạnh phúc. Nhưng khi không còn công việc, lịch trống trải khiến tôi dễ buồn chán. Tôi nhận ra “niềm vui nhỏ” như đọc sách, trồng cây, tham gia câu lạc bộ… vừa giúp tinh thần tốt, vừa tránh tiêu pha vào những thú vui đắt đỏ để lấp khoảng trống.

Bài học: Chuẩn bị “kế hoạch vui” từ trước khi nghỉ hưu. Không chỉ lên kế hoạch tài chính mà cả kế hoạch thời gian, hoạt động, cộng đồng.

Nhìn lại 1 năm sau khi nghỉ hưu

Tài chính: Tôi không còn “thủng” quỹ vì đã chia ra nhiều lớp và kiểm soát chi tiêu.

Tâm lý: Ít so sánh, ít tiếc nuối hơn, vì hiểu rõ mình cần gì.

Sức khỏe: Đặt ưu tiên cho tập luyện, ăn uống lành mạnh.

Nếu biết 5 điều này sớm hơn, chắc chắn tôi đã nghỉ hưu với tâm thế chủ động hơn, không phải “vật lộn” những tháng đầu. Nhưng may mắn là, bắt đầu điều chỉnh vẫn chưa muộn.

Kết luận

Nghỉ hưu không chỉ là dừng làm việc, mà là một “cuộc sống mới” đòi hỏi chuẩn bị cả tài chính, sức khỏe và tinh thần. 5 điều tôi rút ra sau một năm nghỉ hưu có thể xem là “bản đồ” cho bất kỳ ai đang ở tuổi 40-50. Giá như tôi biết sớm, tôi đã đón tuổi hưu một cách nhàn nhã hơn, nhưng ít nhất giờ tôi có thể chia sẻ để người khác chuẩn bị tốt hơn.