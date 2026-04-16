HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tôi chăm sóc bố chồng ốm liệt giường 4 năm, đến ngày ông mất, di chúc được công bố khiến cả nhà sững sờ

Vỹ Đình |

Sau đám tang, mẹ chồng tôi mang ra một tờ giấy là di chúc bố chồng đã lập từ trước. Bà nói ông nhờ bà giữ, đến lúc này mới công bố.

Ngày tôi về làm dâu, bố chồng đã bị tai biến nhẹ. Ông vẫn đi lại được nhưng yếu, nói chuyện chậm. Không ai nghĩ chỉ vài tháng sau, ông đổ bệnh nặng và nằm liệt giường suốt 4 năm trời.

Gia đình chồng có 3 anh em, nhưng hai người kia đều ở xa. Chồng tôi đi làm cả ngày, nên gần như mọi việc chăm sóc đều dồn lên vai tôi. Từ việc cho ông ăn, thay quần áo, lau người, đến những đêm thức trắng vì ông đau, tôi đều một mình xoay xở.

Không phải lúc nào tôi cũng cam tâm. Có những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi. Nhìn bạn bè cùng tuổi thoải mái đi làm, đi chơi, còn mình quanh quẩn bên giường bệnh, tôi cũng từng tủi thân. Nhưng mỗi lần thấy bố chồng nhìn mình, ánh mắt vừa biết ơn vừa bất lực, tôi lại không nỡ.

Suốt 4 năm, hai anh chị bên chồng thỉnh thoảng mới về, chủ yếu gửi tiền phụ giúp. Mỗi lần họ về, ai cũng khen tôi “có hiếu”, “tốt số nhà này mới có được con dâu như vậy”. Nhưng rồi họ lại đi, còn tôi vẫn ở lại với guồng quay quen thuộc.

Đến năm thứ tư, sức khỏe bố chồng yếu dần. Một buổi sáng, ông ra đi rất nhẹ, gần như không kịp trăn trối điều gì. Tang lễ diễn ra nhanh chóng, cả gia đình đều có mặt đông đủ.

Sau đám tang, mẹ chồng tôi mang ra một tờ giấy là di chúc bố chồng đã lập từ trước. Bà nói ông nhờ bà giữ, đến lúc này mới công bố.

Tôi không kỳ vọng gì. Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ mình chăm sóc ông vì tài sản. Nhưng không hiểu sao, khi tờ giấy được mở ra, tim tôi vẫn đập nhanh hơn một chút.

Di chúc ghi rõ: căn nhà đang ở và mảnh đất phía sau sẽ chia đều cho 3 người con. Phần đó không có gì bất ngờ. Nhưng đến đoạn cuối, cả phòng im lặng.

Bố chồng để lại một khoản tiền riêng không lớn so với giá trị căn nhà, nhưng là toàn bộ số tiền tiết kiệm ông giữ lại. Và người được ghi tên nhận khoản tiền đó… là tôi, không phải chồng tôi, cũng không phải ba người con ruột của ông.

Cả nhà sững sờ. Hai anh chị bên chồng nhìn nhau, có chút ngỡ ngàng. Mẹ chồng tôi thì thở dài, nói khẽ: “Ông ấy đã nói trước… đây là phần ông muốn dành cho người ở bên ông những năm cuối”.

Tôi cầm tờ di chúc mà tay run vì cảm giác khó tả. Hóa ra, suốt những năm tháng tưởng như âm thầm và lặng lẽ đó, ông đều biết, đều ghi nhận.

Chồng tôi không nói gì nhiều, chỉ siết nhẹ tay tôi. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, bật khóc.

Tôi đã từng nghĩ mình thiệt thòi. Nhưng đến khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu, có những điều không cần nói ra, không cần đong đếm ngay lập tức.

Vì cuối cùng, sự tử tế dù đến muộn vẫn có cách của nó để được nhìn thấy.

Về ra mắt nhà bạn gái nghèo, công tử nhà giàu nói một câu khiến mẹ vợ tương lai nghẹn lời
Tags

bố chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại