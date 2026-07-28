Nhiều người cho rằng kê giường sát tường là bất tiện, thiếu thẩm mỹ hoặc không hợp phong thủy. Nhưng sau gần hai năm trải nghiệm, tôi nhận ra cách bố trí này lại mang đến nhiều lợi ích hơn mình từng nghĩ, đặc biệt với những căn hộ nhỏ.

Từng bị chê "kê giường như ký túc xá"

Khi mới chuyển về căn hộ của mình, tôi quyết định đặt giường sát một góc tường thay vì để ở giữa phòng như cách nhiều người vẫn làm.

Quyết định này lập tức vấp phải sự phản đối.

Bạn bè đến chơi đều thắc mắc: "Nhà riêng chứ có phải ký túc xá đâu mà kê giường sát góc thế này?". Người thân cũng cho rằng cách bố trí ấy vừa mất cân đối, vừa không đẹp, thậm chí còn viện dẫn nhiều quan niệm phong thủy truyền thống để khuyên tôi thay đổi.

Nhưng tôi vẫn giữ nguyên.

Đơn giản vì tôi luôn cảm thấy bất an khi ngủ trên chiếc giường có khoảng trống ở cả hai bên. Tôi thuộc kiểu người cần có cảm giác được "che chở" phía sau lưng mới dễ ngủ.

Trước đây, khi còn ở nhà thuê, giường đặt giữa phòng với hai lối đi hai bên nhìn khá đẹp mắt. Thế nhưng mỗi đêm, cảm giác trống trải khiến tôi thường xuyên thức giấc, ngủ không sâu và luôn có cảm giác thiếu an toàn.

Sau này tìm hiểu thêm về tâm lý học môi trường, tôi mới biết đây không phải cảm giác của riêng mình.

Nhiều nghiên cứu cho thấy con người thường cảm thấy yên tâm hơn khi khu vực phía sau lưng được bảo vệ. Đó cũng là lý do nhiều người thích ngồi quay lưng vào tường ở quán cà phê hay nhà hàng. Khi ngủ cũng vậy, việc có điểm tựa phía sau giúp não bộ giảm trạng thái cảnh giác và dễ thư giãn hơn.

Sau gần hai năm, tôi nhận ra 3 lợi ích rất rõ ràng

1. Ngủ ngon hơn nhờ cảm giác an toàn

Đây là thay đổi tôi cảm nhận rõ nhất.

Khi một bên giường áp sát tường, tôi có thể nằm quay mặt ra không gian phòng, lưng có điểm tựa chắc chắn. Cảm giác ấy khiến tôi thư giãn gần như ngay lập tức.

Thói quen thức giấc giữa đêm trước đây giảm đi đáng kể. Tôi cũng không còn cảm giác chênh vênh như khi chiếc giường nằm giữa căn phòng.

Ngoài ra, phần tường phía sau còn trở thành điểm tựa rất tiện lợi để đọc sách hoặc dùng điện thoại trước khi ngủ. Chỉ cần thêm vài chiếc gối là có thể ngồi rất thoải mái.

2. Phòng ngủ nhỏ bỗng rộng rãi hơn

Nhiều người nghĩ kê giường sát tường sẽ khiến căn phòng chật chội hơn.

Trải nghiệm thực tế của tôi lại hoàn toàn ngược lại.

Trước đây, giường đặt giữa phòng nên hai bên đều phải chừa lối đi khoảng 60 cm. Hai khoảng trống này gần như chỉ phục vụ việc đi lại, rất khó tận dụng cho mục đích khác.

Khi đẩy giường sát tường, toàn bộ diện tích còn lại được gom về một phía, tạo cảm giác không gian thoáng hơn hẳn.

Tôi đặt được thêm một bàn làm việc dài khoảng 1,2 m cạnh cửa sổ, vẫn còn đủ khoảng trống để kéo ghế, tập vài động tác giãn cơ hoặc yoga mỗi sáng.

Bạn bè đến chơi đều nghĩ tôi đã cải tạo phòng, trong khi thực tế tôi chỉ thay đổi vị trí chiếc giường.

3. Dọn dẹp nhanh và đỡ vất vả hơn

Một lợi ích khác mà tôi rất thích là việc vệ sinh phòng ngủ trở nên đơn giản hơn.

Khi giường nằm giữa phòng, bụi thường tích tụ ở cả hai bên hông và phía đầu giường. Đây đều là những vị trí robot hút bụi khó tiếp cận, còn muốn lau sạch thì phải kéo giường ra ngoài.

Hiện nay, khi giường áp sát tường, tôi chỉ cần vệ sinh phần chân giường và một cạnh còn lại.

Thời gian dọn phòng giảm đáng kể, đặc biệt phù hợp với những người không có nhiều thời gian làm việc nhà.

Kê giường sát tường có thực sự là điều nên tránh?

Thực tế, không có một quy tắc thiết kế nội thất nào khẳng định giường bắt buộc phải đặt giữa phòng.

Các kiến trúc sư thường lựa chọn cách bố trí dựa trên diện tích phòng, thói quen sinh hoạt của gia chủ và khả năng lưu thông trong không gian.

Với những phòng ngủ rộng, đặt giường ở giữa sẽ tạo sự cân đối, thuận tiện cho hai người sử dụng và giúp việc lên xuống giường dễ dàng từ cả hai phía.

Ngược lại, với căn hộ nhỏ hoặc phòng ngủ có diện tích khiêm tốn, kê giường sát tường là giải pháp rất phổ biến nhằm tối ưu không gian.

Về quan niệm không nên kê giường sát tường vì dễ bị ẩm mốc, điều này từng có cơ sở ở những ngôi nhà xây dựng theo kiểu cũ, tường không có lớp chống thấm hoặc cách nhiệt. Ngày nay, đa số căn hộ chung cư và nhà ở hiện đại đều được xử lý chống ẩm tốt hơn, nên yếu tố này không còn quá đáng lo, miễn là tường không bị thấm nước.

Không có cách kê giường nào đúng cho tất cả mọi người

Sau gần hai năm sống với chiếc giường kê sát tường, tôi chưa từng có ý định đổi lại cách bố trí cũ.

Điều tôi nhận được không chỉ là một căn phòng gọn gàng hơn mà còn là những giấc ngủ sâu và cảm giác thư thái mỗi khi trở về nhà.

Suy cho cùng, phòng ngủ là không gian riêng tư nhất của mỗi người. Một cách bố trí đẹp chưa chắc đã phù hợp với tất cả, còn một cách bố trí khiến bạn ngủ ngon, sống thoải mái và tận hưởng ngôi nhà của mình mỗi ngày mới là lựa chọn đáng giá nhất.

Những trường hợp nên và không nên kê giường sát tường