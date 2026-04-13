Tôi áp dụng mô hình 3 tài khoản + 1 phong bì: Sau 4 tháng, tháng nào cũng còn tiền mà không phải thắt lưng buộc bụng

Phương Trần |

Chỉ thay đổi cách chia tiền ngay khi nhận lương, tôi không còn cảnh tiêu quá tay đầu tháng rồi lo lắng cuối tháng. Mô hình 3 tài khoản + 1 phong bì giúp kiểm soát chi tiêu rõ ràng, vẫn có tiền nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và mỗi tháng đều dư một khoản nhỏ.

Trước đây tôi luôn có cảm giác "lương không đủ dùng"

Tôi không phải người chi tiêu hoang phí. Mỗi tháng nhận lương khoảng 25 triệu, tôi vẫn đóng tiền nhà đúng hạn, tiền ăn uống không quá xa xỉ, hiếm khi mua đồ đắt tiền. Nhưng lạ một điều: cứ đến ngày 25 là bắt đầu thấy áp lực.

Có tháng phải tạm hoãn kế hoạch đi chơi, có tháng phải cân nhắc rất lâu trước khi mua một món đồ cá nhân giá vài trăm nghìn. Tôi từng nghĩ vấn đề nằm ở thu nhập chưa đủ cao. Nhưng khi nhìn lại chi tiêu 6 tháng liên tiếp, tôi nhận ra: tiền không hề thiếu – chỉ là tôi để tất cả nằm chung một chỗ.

Khi mọi khoản tiền ở chung một tài khoản, cảm giác "vẫn còn tiền" khiến tôi dễ chi tiêu thoải mái hơn mức cần thiết. Đến cuối tháng mới giật mình vì số dư không còn bao nhiêu.

Tôi bắt đầu thử thay đổi: không thay đổi mức thu nhập, chỉ thay đổi cách giữ tiền.

Mô hình 3 tài khoản + 1 phong bì hoạt động như thế nào?

Nguyên tắc rất đơn giản: chia tiền ngay khi nhận lương, mỗi khoản có nhiệm vụ riêng. Không dùng lẫn.

3 tài khoản gồm:

Tài khoản chi tiêu cố định

Dùng cho các khoản bắt buộc hàng tháng như: tiền nhà, điện nước, tiền ăn, xăng xe, học phí, con cái, các khoản sinh hoạt cơ bản.

Tài khoản tích lũy

Khoản tiền không dùng đến, chỉ để dành cho các mục tiêu: quỹ dự phòng, mua sắm lớn, kế hoạch dài hạn

Tài khoản hưởng thụ

Dùng cho những thứ giúp cuộc sống dễ chịu hơn: đi ăn ngoài, mua sách, xem phim, cà phê với bạn bè, chăm sóc bản thân.

1 phong bì tiền mặt

Dành riêng cho chi tiêu linh hoạt trong tháng như: đi chợ, mua đồ lặt vặt, phát sinh nhỏ

Phong bì giúp tôi nhìn thấy trực tiếp số tiền còn lại, hạn chế việc quẹt thẻ "không cảm giác".

Bảng phân chia tiền minh họa

Ví dụ với thu nhập 25 triệu/tháng:

Khoản Số tiền Tỷ lệ
Chi tiêu cố định 13.000.000 52%
Tích lũy 6.000.000 24%
Hưởng thụ 3.000.000 12%
Phong bì tiền mặt 3.000.000 12%

Tổng: 25.000.000

Điểm quan trọng là khoản "hưởng thụ" vẫn được giữ lại. Tôi không cố cắt bỏ hoàn toàn chi tiêu cho bản thân, vì nếu cảm thấy quá gò bó, việc tiết kiệm sẽ không duy trì được lâu.

Sau 4 tháng, điều thay đổi rõ nhất không phải số tiền

Điều bất ngờ là tôi không hề thấy thiếu thốn. Ngược lại, cảm giác chủ động rõ ràng hơn trước.

Khi tài khoản chi tiêu chỉ còn một mức cố định, tôi tự động điều chỉnh thói quen:

- ưu tiên nấu ăn nhiều

- hơn hạn chế mua đồ không cần thiết

- cân nhắc trước khi đặt đồ online

Không cần ép buộc, hành vi chi tiêu tự thay đổi vì giới hạn đã được đặt sẵn.

Sau 4 tháng, tổng số tiền tích lũy được gần 24 triệu. Trước đây, con số này thường bị "ăn mòn" bởi các khoản phát sinh nhỏ.

Điều tôi thích nhất là không còn cảm giác tội lỗi khi tiêu tiền cho bản thân, vì khoản đó đã được dự trù từ đầu.

Vì sao mô hình này dễ duy trì hơn các phương pháp khác?

Nhiều phương pháp quản lý tiền thất bại vì quá phức tạp hoặc quá khắt khe. Mô hình 3 tài khoản + 1 phong bì lại đơn giản và linh hoạt:

- không cần ghi chép quá chi tiết

- không yêu cầu cắt giảm mạnh

- vẫn có ngân sách cho niềm vui cá nhân

- nhìn thấy tiến độ tích lũy rõ ràng

Việc tách riêng tài khoản giúp giảm quyết định tài chính mỗi ngày. Khi tiền đã được chia sẵn, tôi chỉ cần sử dụng đúng mục đích.

Gợi ý cách bắt đầu nếu muốn thử

Nếu chưa quen chia nhiều tài khoản, có thể bắt đầu từ mức đơn giản:

- mở thêm 1 tài khoản tiết kiệm riêng

- chuyển tiền tích lũy ngay khi nhận lương

- dùng phong bì tiền mặt cho chi tiêu linh hoạt

Sau 1–2 tháng, có thể tách thêm tài khoản hưởng thụ để cân bằng tốt hơn.

Điều quan trọng không phải tỷ lệ chính xác, mà là tạo ra ranh giới rõ ràng giữa các mục tiêu tài chính.

Một thay đổi nhỏ nhưng giúp tài chính dễ thở hơn

Trước đây, tôi thường nghĩ phải tăng thu nhập mới cải thiện được tài chính. Nhưng trải nghiệm này cho thấy: đôi khi chỉ cần thay đổi cách quản lý tiền, áp lực đã giảm đi đáng kể.

Sau 4 tháng, tôi không giàu lên nhanh chóng, nhưng có một điều chắc chắn: tiền không còn "biến mất" một cách khó hiểu.

Và quan trọng hơn, mỗi tháng đều có một khoản nhỏ còn lại – đủ để cảm thấy mình đang tiến về phía trước, chậm nhưng chắc.

