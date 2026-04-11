Danh tính tài xế taxi dùng gạch tấn công khách, cam kết một điều

Hương Trà (T/H) |

Trong quá trình đi, nữ hành khác hỏi lại tài xế đã đi đến đâu, đồng thời nhắc cho đến đúng địa điểm. Tuy nhiên do tài xế tỏ thái độ và chửi bới bằng từ ngữ rất khó nghe nên khách đã yêu cầu dừng xe.

Đoạn camera an ninh ghi lại cảnh nam tài xế taxi chửi bới, cầm gạch tấn công khách khiến dư luận xôn xao. Chiều nay (11/4), tờ Tiền Phong thông tin, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đã mời ông Nguyễn Anh Tuấn, tài xế taxi liên quan vụ hành hung cặp vợ chồng hành khách, đến làm việc để làm rõ các tình tiết. Tại cơ quan công an, ông Tuấn thừa nhận hành vi của mình là sai, gửi lời xin lỗi tới gia đình hành khách và cam kết chi trả toàn bộ chi phí thuốc men, viện phí cho người bị thương.

Nam tài xế Nguyễn Anh Tuấn tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong)

Trước đó vào tối 10/4, mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách trước một cửa hàng điện máy trên đường Nguyễn Trãi (Nghệ An). Tuổi Trẻ thông tin, chị Nguyễn Thị Cẩm H. (SN 1998) và anh Ngô Văn L. (SN 1990, chồng chị H.) có liên hệ với tổng đài taxi, gọi xe để đi từ đường Hoàng Phan Thái đến địa chỉ tại đường Hà Huy Tập, đều thuộc phường Vinh Phú (Nghệ An) vào khoảng 14h chiều ngày 10/4.

Trong quá trình đi, do là người từ nơi khác đến không thông thuộc địa hình nên chị H. có hỏi lại tài xế đã đi đến đâu, đồng thời nhắc cho đến đúng địa điểm. Tuy nhiên do tài xế tỏ thái độ và chửi bới bằng từ ngữ rất khó nghe nên nữ khách hàng yêu cầu dừng xe để gọi điện phản ánh với hãng về thái độ của tài xế.

Lúc này nam tài xế lao vào tát nhưng chị H. né được và chạy vào phía trong. Anh L. - chồng chị H., can ngăn, đồng thời dùng điện thoại ghi hình vụ việc. Nam tài xế chạy lại gốc cây gần đó, nhặt hai viên gạch quay lại tấn công anh L. Hai bên tiếp tục có lời nói qua lại, anh L. bị nam tài xế tấn công vào ngực, khuỵu xuống. Sự việc dừng lại khi có người can ngăn.

Chị H. khẳng định bản thân không có lời nói hay hành vi xúc phạm tài xế trong suốt quá trình di chuyển. Trong khi đó, ông Tuấn cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc bị hành khách nghi ngờ đi đường vòng để tăng cước, dẫn đến lời qua tiếng lại. Do thiếu sự kiềm chế nên nam tài xế mới có hành vi nêu trên.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

