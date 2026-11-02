Tối 2/11, giá vàng tăng vọt

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong tối 2/11, phục hồi mạnh sau khi chạm đáy thấp nhất kể từ tháng 10/2025 trong phiên trước đó. Giá dầu lao dốc và đồng USD suy yếu góp phần hỗ trợ kim loại quý, trong khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi triển vọng lãi suất của Fed và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Theo dữ liệu trên Kitco, ghi nhận tối ngày 2/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay tăng 2,3%, lên 3.963,80 USD/ounce. Trước đó, trong phiên thứ Sáu, kim loại quý giảm 3,6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Giá vàng phục hồi mạnh từ vùng đáy ghi nhận trong phiên trước, trong bối cảnh giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, giới đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, diễn ra ngày 3/11.

“Giá dầu giảm đã phần nào làm dịu lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 12, dù khả năng này đã giảm nhẹ trong một vài phiên gần đây”, ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhận định. Theo chuyên gia này, đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá vàng.

Trong phiên 2/11, giá dầu giảm hơn 6% khi Iran và Qatar bước sang ngày đàm phán thứ ba liên tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran. Giá năng lượng đi xuống giúp giảm áp lực lạm phát, đồng thời làm dịu kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Diễn biến này qua đó cải thiện sức hấp dẫn của vàng – tài sản không đem lại lợi suất định kỳ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức 76,6%, giảm so với mức 80% ghi nhận một tuần trước đó.

Trước đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong phiên thứ Sáu đã lan rộng ra nhiều thị trường tài chính. Áp lực thanh khoản, cùng các yêu cầu bổ sung ký quỹ, buộc một số nhà đầu tư phải bán cả những tài sản trú ẩn như vàng để đáp ứng nhu cầu vốn.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong 14 ngày của vàng tăng lên khoảng 37 trong phiên 2/11, từ mức dưới 30 vào phiên thứ Sáu. RSI là chỉ báo được sử dụng để đánh giá trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản. Việc chỉ số này vượt ngưỡng 30 cho thấy vàng đã thoát khỏi vùng quá bán về mặt kỹ thuật.

Hiện giới đầu tư tiếp tục theo dõi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 để đánh giá những tác động tiềm tàng đối với chính sách tài khóa, tình hình địa chính trị và tâm lý thị trường.

Theo ông Carsten Menke, nhà phân tích tại Julius Baer, kết quả bầu cử khó có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng tài chính của Mỹ theo hướng tác động mạnh đến giá vàng. Thâm hụt ngân sách nước này được dự báo tiếp tục kéo dài bất kể kết quả bầu cử ra sao, đồng nghĩa gánh nặng nợ công và chi phí lãi vay vẫn có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.