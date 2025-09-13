Tối 12/9, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank,…đồng loạt khuyến cáo khách hàng

Agribank cho biết CIC là một trong 04 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Hệ thống thông tin của CIC hoạt động độc lập với hệ thống thông tin của các Tổ chức tín dụng. Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ cho khách hàng của Agribank đạt tiêu chuẩn bảo mật quốc tế ISO 27001:2022 và được đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn và ổn định. Agribank thường xuyên tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng xấu có thể lợi dụng các thông tin này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Một số hình thức lừa đảo có thể bao gồm: gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP, v.v…

Agribank thường xuyên tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Agribank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác qua điện thoại, tin nhắn, đường liên kết (link) và không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ hoặ theo yêu cầu từ người không rõ danh tính.

Bên cạnh đó, khách hàng luôn truy cập vào các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng chính thức của Agribank (Agribank Plus, Agribank Retail, Agribank Corporate) hoặc tại website chính thức duy nhất của Agribank tại địa chỉ:https://www.agribank.com.vn

Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng hoặc ngân hàng để thông báo nợ, yêu cầu phong tỏa tài khoản..., khách hàng cần cần bình tĩnh, ngắt cuộc gọi, chủ động liên hệ lại qua số hotline chính thức của Agribank hoặc đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank để kiểm chứng thông tin.

Vietcombank cũng khẳng định thông tin tín dụng do CIC thu thập từ các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của Vietcombank hoạt động an toàn và hoàn toàn độc lập với hệ thống của CIC. Ngân hàng đã và đang áp dụng các biện pháp bảo mật đa lớp nghiêm ngặt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Hoạt động cung cấp dịch vụ của Vietcombank hiện đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

Để tăng cường bảo vệ thông tin và đảm bảo an toàn dữ liệu, giao dịch của khách hàng, Vietcombank khuyến cáo khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…. Cụ thể cần lưu ý các nội dung mà Vietcombank đã thường xuyên khuyến cáo tới khách hàng, đặc biệt là:

- Cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn, email yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin thẻ hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác. Vietcombank không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này.

- Thường xuyên theo dõi lịch sử giao dịch, số dư, kích hoạt dịch vụ cảnh báo số dư trên Digibank (OTT alert) để kịp thời phát hiện các bất thường.

- Không nhấp vào các đường link lạ và không tải xuống các tệp đính kèm không rõ nguồn gốc.

Nếu phát hiện bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, khách hàng liên hệ ngay với Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng 24/7 của Vietcombank qua số hotline: 1900 545413 hoặc các điểm giao dịch gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

VietinBank khẳng định không đưa vào hệ thống CIC các thông tin: Số dư và giao dịch tiền gửi, số thẻ, mã bảo mật (CVV/CVC) hay thông tin đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu, VietinBank luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng.

Để an tâm hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ, VietinBank khuyến nghị khách hàng nâng cao cẩn trọng với các cuộc gọi mạo danh, lừa đảo, đặc biệt:

- Không cài đặt ứng dụng, không bấm vào đường link/QR Code từ nguồn không rõ ràng.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC… cho bất kỳ ai.

- Không chuyển tiền trước khi kiểm tra kỹ và xác thực thông tin người nhận.

- Luôn cảnh giác với cuộc gọi/tin nhắn lạ yêu cầu cung cấp thông tin hoặc bấm link.

- Chỉ cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play/CH Play.

- Đọc kỹ thông tin, điều khoản và đánh giá trước khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức phòng chống lừa đảo trên website VietinBank hoặc ứng dụng iPay Mobile.

Khi nhận được tin nhắn hoặc yêu cầu đáng ngờ, hãy liên hệ ngay VietinBank (Hotline 1900 558 868) hoặc báo với cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.

BIDV cho biết, hệ thống Công nghệ thông tin của BIDV độc lập với hệ thống công nghệ thông tin của CIC và hiện đang hoạt động bình thường. BIDV thường xuyên tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản, BIDV khuyến nghị khách hàng chỉ tham khảo thông tin từ nguồn chính thống, tránh tâm lý hoang mang và bị lợi dụng bởi kẻ gian và thực hiện 3 không, 3 nên sau:

- Không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP, PIN; mật khẩu đăng nhập BIDV SmartBanking cho bất kỳ ai.

- Không nhấn vào đường link trong tin nhắn/email. (BIDV không gửi đường link tới khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cài đặt phần mềm)

- Không chuyển tiền trước khi xác thực thông tin người nhận.

- Tuyệt đối cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn, email mạo danh BIDV, CIC, cơ quan công an…

- Chỉ tải và cài đặt ứng dụng Ngân hàng từ kho ứng dụng chính thức AppStore (iOS) hoặc CH Play (Android).

- Theo dõi thường xuyên lịch sử giao dịch; nếu phát hiện bất thường, liên hệ ngay Tổng đài Chăm sóc khách hàng BIDV: 1900 9247 để được kịp thời hỗ trợ.