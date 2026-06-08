Tóc Tiên và mẹ ruột sau nhiều năm 'từ mặt'

Tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn từ mẹ được Tóc Tiên chia sẻ thu hút sự chú ý. Sau nhiều năm được cho là có khoảng cách trong mối quan hệ gia đình, động thái này khiến nhiều khán giả kỳ vọng vào sự hàn gắn giữa hai mẹ con.

Ngày 7/6, trên kênh broadcast cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn từ mẹ với nội dung ngắn gọn: “Are you okay?” (PV: Con vẫn ổn chứ?). Nữ ca sĩ không giấu được bất ngờ khi nhận được lời hỏi thăm từ mẹ sau quãng thời gian dài xa cách.

“Mọi người có đoán được ai không? Làm sao mà đoán được. Mẹ hỏi thăm tui đó. Hóa ra Trái Đất vẫn mãi không thể hình vuông được”, cô chia sẻ.

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Với nhiều khán giả theo dõi hành trình của Tóc Tiên trong nhiều năm qua, đây là một khoảnh khắc đặc biệt bởi nữ ca sĩ hiếm khi công khai nhắc đến mối quan hệ với mẹ.

Tóc Tiên bất ngờ khi nhận được lời hỏi thăm từ mẹ sau nhiều năm xa cách.

Thực tế, thời gian gần đây đã xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai mẹ con có thể đang dần được thu hẹp. Tháng 8/2025, Tóc Tiên từng đăng tải hình ảnh hộp chocolate cùng túi trái cây kèm chú thích: "My mom's love language" (PV: Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi). Dù không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào, bài đăng vẫn thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cô nhắc đến mẹ sau nhiều năm.

Mâu thuẫn giữa Tóc Tiên và mẹ từng được công chúng biết đến thông qua nhiều cuộc phỏng vấn cũng như những chia sẻ của nữ ca sĩ. Là học sinh xuất sắc của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), cô từng được gia đình kỳ vọng theo đuổi con đường học vấn ổn định. Sau khi sang Mỹ du học ngành Y theo định hướng của gia đình, Tóc Tiên bất ngờ quyết định từ bỏ để tập trung cho âm nhạc.

Tóc Tiên từng thừa nhận cô nhiều lần cố gắng tìm tiếng nói chung với mẹ nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

Quyết định này trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời nữ ca sĩ, đồng thời cũng là khởi nguồn cho những bất đồng kéo dài với gia đình. Trong nhiều năm, cô theo đuổi con đường nghệ thuật độc lập, xây dựng hình ảnh cá tính và bắt đầu gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc.

Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp thăng hoa là những trăn trở liên quan đến tình cảm gia đình. Tóc Tiên từng thừa nhận cô nhiều lần cố gắng tìm tiếng nói chung với mẹ nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Trong các chương trình truyền hình, nữ ca sĩ cũng không ít lần xúc động khi nhắc đến áp lực phải lựa chọn giữa kỳ vọng của gia đình và đam mê cá nhân.

Năm 2020, khi được hỏi về điều muốn làm nếu chỉ còn một ngày để sống, Tóc Tiên cho biết người đầu tiên cô muốn gọi điện chính là mẹ. "Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Tóc Tiên gây tranh luận khi xuất hiện nhiều cảnh thân mật giữa cô và diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Cùng năm, cô tổ chức hôn lễ với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver. Dù đây là cột mốc quan trọng trong cuộc đời, mẹ của Tóc Tiên không xuất hiện trong ngày vui của con gái. Chi tiết này từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối và càng quan tâm hơn đến mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Tóc Tiên cũng từng viết rằng cô luôn cảm thấy biết ơn những người đã đồng hành cùng mình trên hành trình xây dựng sự nghiệp, nhưng đôi khi vẫn chạnh lòng khi nghĩ đến mẹ. "Thỉnh thoảng tôi chợt nghĩ giá như mẹ thấy được con rạng rỡ ngay lúc này", cô từng bày tỏ.

Chia sẻ của Tóc Tiên xuất hiện trong thời điểm nữ ca sĩ vừa trở lại với MV Người còn thương em không , sản phẩm đang nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ca khúc ballad kể về hành trình từ yêu đương say đắm đến tan vỡ của một cặp đôi, với sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng. Sản phẩm được đầu tư về hình ảnh, sở hữu màu phim điện ảnh và bối cảnh giàu cảm xúc. Tuy nhiên, MV cũng gây tranh luận khi xuất hiện nhiều cảnh thân mật giữa hai nhân vật chính, khiến phần hình ảnh trở thành tâm điểm bàn luận, đôi lúc lấn át những đánh giá về âm nhạc.