Tóc Tiên: "Trải qua bao gấp gãy cuộc đời, mình vẫn khao khát yêu và được yêu"

Sau khi ra mắt MV, Tóc Tiên có thêm những chia sẻ gây chú ý.

Sau khi chính thức phát hành MV người còn thương em không, Tóc Tiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ gây bàn tán bởi màn kết hợp cùng Trần Ngọc Vàng mà nữ ca sĩ còn nhận về ý kiến tranh luận bởi loạt cảnh hôn mùi mẫn trong MV.

Giữa lúc MV gây bàn tán, ngày 6/6, trong nhóm chat với người hâm mộ, Tóc Tiên có thêm chia sẻ mới về thông điệp mà cô gửi gắm qua sản phẩm này. Cô cho biết sau buổi họp báo ra mắt MV, cô liên tục nhận được câu hỏi từ truyền thông liên quan đến thông điệp của bài hát và sản phẩm. Tóc Tiên thừa nhận bản thân chưa từng nghĩ quá nhiều về việc phải gắn cho sản phẩm một thông điệp lớn lao nào đó.

Dẫu vậy, sau khi dành thời gian nhìn lại hành trình cảm xúc của mình, Tóc Tiên cho biết cô nhận ra tình yêu vốn dĩ đã là một điều đẹp đẽ và đáng trân trọng. "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng mình đã nghĩ và ngẫm, hoá ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gấp gãy trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

Tóc Tiên chia sẻ về thông điệp tình yêu trong MV mới nhất

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của MV mới, khi câu chuyện tình yêu trong sản phẩm không chỉ xoay quanh những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là hành trình của chính Tóc Tiên sau tổn thương.

Trước đó, trong buổi họp báo, Tóc Tiên cũng lần đầu kể rõ hơn về cơ duyên hợp tác với đàn em. Nữ ca sĩ cho biết mối lương duyên của cô và Trần Ngọc Vàng thông qua nhóm bạn chung. Nói về việc lựa chọn Trần Ngọc Vàng cho MV mới, Tóc Tiên tiết lộ ý tưởng hợp tác thực chất đã xuất hiện từ tháng 3 - ngay dịp sinh nhật mình. Tuy nhiên, kế hoạch phải đến tận tháng 5 mới có thể thực hiện do lịch trình của đạo diễn phải bấm máy cho bộ phim khác, vì vậy mà dự án phải dời lại.

Còn Trần Ngọc Vàng bất ngờ tiết lộ chính bản thân đã ngỏ lời với Tóc Tiên về mong muốn được góp mặt trong MV, đồng thời cũng trải qua quá trình casting để có vai nam chính. Chia sẻ của Trần Ngọc Vàng khiến nhiều người bất ngờ, còn Tóc Tiên đứng bên cạnh không giấu được sự thích thú, liên tục bật cười.

Tóc Tiên chia sẻ về lương duyên với Trần Ngọc Vàng (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất sau khi MV Người còn thương em không lên sóng chính là loạt cảnh tình cảm giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Xuyên suốt sản phẩm dài hơn 5 phút, cả hai có nhiều phân đoạn ôm hôn, khóa môi được quay cận và khai thác trực diện. Những khoảnh khắc thân mật này được xây dựng như chất liệu quan trọng để khắc họa một chuyện tình nồng nhiệt, mãnh liệt trước khi đi đến đổ vỡ.

Với Tóc Tiên, đây cũng được xem là một trong những MV táo bạo nhất của cô từ trước đến nay. Nữ ca sĩ không ngần ngại thực hiện các cảnh quay đòi hỏi sự gần gũi và tương tác cảm xúc cao với bạn diễn nam. Chính điều này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi trong sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn một thập kỷ, Tóc Tiên hiếm khi xuất hiện trong những phân cảnh tình cảm có mức độ thân mật như vậy.

Tuy nhiên, cũng chính những cảnh quay này đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh đang chiếm quá nhiều sự chú ý, khiến họ khó tập trung vào phần âm nhạc. Trong khi đó, không ít ý kiến bênh vực nhận định các cảnh hôn hoàn toàn phục vụ cho mạch cảm xúc và phù hợp với câu chuyện tình yêu mà đạo diễn muốn kể.

Những cảnh hôn táo bạo của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến cư dân mạng xôn xao tranh luận

Trước đó, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã liên tục nhận nhiều bàn tán sau sinh nhật của nữ ca sĩ

Ảnh: Tổng hợp