Hai "ông hoàng nhạc Việt" đình đám đi bán cà phê ở tuổi 50: Ở vậy sau ly hôn, chỉ lo làm ăn, chăm con

Ở tuổi ngoài 50, khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn sống chậm hoặc giảm bớt hoạt động nghệ thuật, hai cái tên đình đám của làng nhạc Việt là Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường lại khiến công chúng bất ngờ khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh cà phê.

Sau những đổ vỡ hôn nhân, cả hai đều chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho con cái và tập trung xây dựng công việc kinh doanh riêng.

Dù mỗi người một hướng đi, nhưng điểm chung dễ thấy là họ vẫn giữ được sức hút đặc biệt sau hàng chục năm nổi tiếng, đồng thời cho thấy sự năng động, chăm chỉ ở độ tuổi 50.

Đàm Vĩnh Hưng: Từ "ông hoàng nhạc Việt" đến ông chủ quán cà phê ở Thảo Điền

Nhắc đến Đàm Vĩnh Hưng, khán giả nhớ ngay tới hình ảnh một nam ca sĩ đình đám với lịch diễn dày đặc, phong cách sang trọng và đời sống nghệ thuật sôi động suốt hơn 20 năm qua. Anh là một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng lớn của Vpop, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều liveshow quy mô lớn.

Bước sang tuổi 54, nam ca sĩ gây chú ý khi chính thức khai trương quán cà phê mang phong cách hoài niệm tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Quán được thiết kế theo phong cách Indochine với không gian mang màu sắc xưa cũ, sang trọng nhưng gần gũi. Đây là dự án mà anh đã ấp ủ trong thời gian dài trước khi đưa vào hoạt động đầu năm 2026.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đứng tên thương hiệu mà còn trực tiếp tham gia vận hành. Trong những ngày đầu khai trương, anh thường xuyên có mặt tại quán để đón khách, chụp hình, giao lưu và thậm chí hát ngẫu hứng phục vụ khán giả.

Quán nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải vì lượng khách kéo đến quá đông. Sau hơn hai tuần hoạt động, quán cà phê của nam ca sĩ từng phải tạm đóng cửa vài ngày để điều chỉnh hệ thống vận hành vì lượng khách vượt ngoài dự kiến.

Không còn xuất hiện quá dày đặc trong các hoạt động giải trí như trước, Đàm Vĩnh Hưng hiện dành nhiều thời gian cho con trai Polo Huỳnh. Sau khi công khai có con, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị bên quý tử. Anh từng nhiều lần cho biết bản thân thay đổi rất nhiều sau khi làm cha, sống nhẹ nhàng và ưu tiên gia đình hơn trước.

Cuộc hôn nhân kín tiếng của Đàm Vĩnh Hưng với doanh nhân Liên Phạm từng gây xôn xao dư luận khi kết thúc sau nhiều năm. Sau ly hôn, nam ca sĩ chọn cách ít nhắc đến chuyện tình cảm. Thay vào đó, anh tập trung cho công việc, kinh doanh và chăm sóc con trai.

Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh hiện tại của "ông hoàng nhạc Việt" khác xa thời đỉnh cao thị phi trước đây. Anh xuất hiện giản dị hơn, dành tâm huyết cho quán cà phê như một không gian để gặp gỡ bạn bè, người hâm mộ và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Đan Trường: U50 vẫn trẻ trung, làm ông chủ cà phê ở phường Tân Định

Nếu Đàm Vĩnh Hưng gắn với sự hào nhoáng và sôi động, thì Đan Trường lại là biểu tượng của sự bền bỉ trong showbiz Việt. Hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình trẻ trung và loạt hit đình đám như Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu…

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi vẻ ngoài gần như không thay đổi. Sau ly hôn doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2021, nam ca sĩ chọn cuộc sống kín tiếng hơn, thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để vừa hoạt động nghệ thuật vừa chăm sóc con trai Thiên Từ.

Bên cạnh ca hát, Đan Trường còn lấn sân kinh doanh với thương hiệu cà phê riêng mang tên Boy Coffee House ở phường Tân Định, TP.HCM. Hệ thống này kinh doanh nhiều dòng cà phê, trà và nguyên liệu pha chế.

Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, Đan Trường vẫn thường xuyên quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và chia sẻ niềm đam mê với cà phê. Người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ rất chịu khó làm mới bản thân, không ngại thử sức ở lĩnh vực mới để duy trì nguồn thu nhập ổn định.

Sau đổ vỡ hôn nhân, điều khiến công chúng chú ý nhất ở Đan Trường chính là cách anh và vợ cũ văn minh trong việc nuôi dạy con. Nam ca sĩ thường xuyên đưa con đi du lịch, chơi thể thao và đồng hành trong nhiều hoạt động đời thường. Anh từng chia sẻ rằng con trai là ưu tiên lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

Dù đã bước sang tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì lịch diễn đều đặn trong và ngoài nước. Mỗi lần xuất hiện, anh đều nhận được nhiều lời khen nhờ phong độ trẻ trung và năng lượng tích cực.

Khán giả nhận ra rằng sau ánh hào quang sân khấu, cả Đàm Vĩnh Hưng lẫn Đan Trường đều đang lựa chọn cuộc sống thực tế hơn, chăm chỉ làm ăn, vun vén cho con cái và tìm niềm vui trong những điều bình dị.

Từ những "ông hoàng nhạc Việt" từng phủ sóng khắp sân khấu lớn nhỏ, giờ đây họ lại tạo nên sức hút theo cách khác, gần gũi hơn, đời thường hơn nhưng vẫn đầy sức ảnh hưởng.