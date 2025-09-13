Tóc Tiên hớ miệng để lộ tình trạng hôn nhân hiện tại?

Dạo gần đây, Tóc Tiên liên tục vướng phải những tin đồn liên quan đến cuộc sống. mNữ ca sĩ bị soi hint được cho là đã rời khỏi căn biệt thự sang trọng, là tổ ấm với Hoàng Touliver. Bên cạnh đó, việc cả hai hiếm hoi tương tác công khai, không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau như trước khiến dư luận càng thêm hoài nghi.

Giữa lúc rộ lên nghi vấn, phát ngôn mới đây của Tóc Tiên trong chương trình Gia đình Haha càng khiến công chúng bàn tán xôn xao. Cụ thể, khi trò chuyện với nhân vật chủ nhà sinh năm 1992, Trọng Hiếu bất ngờ hỏi: "Anh có gia đình chưa". Người này liền trả lời: "Mình chứa có. Già rồi ai thèm!" thì Tóc Tiên phản ứng: "Em nói vậy như cái tát vào mặt tụi chị!". Câu nói tưởng chừng bông đùa, nhưng lại bị netizen mang ra phân tích. Không ít người cho rằng, nếu Tóc Tiên đang trong trạng thái hạnh phúc hôn nhân, có lẽ cô sẽ không phản ứng đầy ẩn ý như vậy. Chính chi tiết này đã làm dấy lên suy đoán nữ ca sĩ có thể đang độc thân.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phát ngôn của Tóc Tiên chưa hẳn liên quan đến tình trạng hôn nhân. Câu nói này cũng có thể chỉ đơn thuần là phản ứng vui vẻ, nhằm "phản pháo" lại việc người sinh năm 1992 tự nhận mình đã già. Bởi trên thực tế, Tóc Tiên sinh năm 1989, lớn hơn đối phương 3 tuổi, nên lời đáp này vừa hài hước vừa thể hiện sự không chấp nhận quan niệm tuổi ngoài 30 đã là già.

Phản ứng của Tóc Tiên về việc chủ nhà ở Gia đình Haha chưa lập gia đình khiến cư dân mạng bàn tán

Cư dân mạng bàn luận về câu hớ miệng đầy ẩn ý của Tóc Tiên

Ngoài ra, một chi tiết khác cũng được dân mạng soi kỹ là Rhymastic – bạn thân của Touliver và cũng là đồng nghiệp nhiều năm với Tóc Tiên nhưng trong chương trình này cả hai không tương tác quá nhiều. Nhiều cho rằng có vấn đề gì đó đang xảy ra nên cả hai mới không được tự nhiên như thế. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ phía cư dân mạng, phía người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận.

Trong chương trình, Tóc Tiên chủ yếu tương tác với Jun Phạm, Duy Khánh...

Tóc Tiên là 1 trong những khách mời gây chú ý nhất ở Gia đình Haha

Trong một số chia sẻ trước đó, Tóc Tiên thừa nhận đã trải qua “nửa năm nhiều biến động”, phải dành nhiều thời gian tĩnh lặng để cân bằng lại bản thân. Nữ ca sĩ từng chia sẻ hôn nhân với Touliver vốn có thỏa thuận riêng, cả hai không cần thiết lúc nào cũng phải công khai nhắc đến nhau, bởi “còn yêu nghĩa là còn hôn nhân”.

Hành trình tình yêu của Tóc Tiên và Hoàng Touliver từng được xem là câu chuyện đẹp của showbiz Việt. Cả hai bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi về chung một nhà bằng hôn lễ giản dị. Trong mắt khán giả, đây là cặp đôi “trai tài – gái sắc” với sự đồng điệu cả trong âm nhạc lẫn đời sống. Thế nhưng, sau gần 5 năm kết hôn, cặp đôi liên tục vướng nghi vấn rạn nứt. Từ việc hạn chế nhắc đến nhau, tin đồn Tóc Tiên rời biệt thự chung, cho đến những phát ngôn đầy ẩn ý gần đây, tất cả khiến công chúng không khỏi tò mò.

Tóc Tiên lộ hint nghi vẫn đã dọn ra một căn hộ sinh sống thay vì ở biệt thự như trước kia

Hiện tại, cả Tóc Tiên và Touliver vẫn giữ im lặng trước loạt đồn đoán. Thực hư thế nào, có lẽ khán giả chỉ có thể chờ người trong cuộc lên tiếng.