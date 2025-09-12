Trái đắng tuổi xế chiều của "tài tử phong lưu nhất Việt Nam"

Tài từ lừng lẫy "sụp đổ" vì sa ngã, phong lưu

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang, Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa). Từ nhỏ ông đã yêu nghệ thuật, theo đoàn cải lương đi diễn rồi dần bén duyên với điện ảnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông vụt sáng thành tài tử được săn đón bậc nhất.

Sự nghiệp điện ảnh của Thương Tín trải dài với hơn 200 bộ phim. Ông gắn liền với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, phong trần: từ Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, đến những vai giang hồ, tướng lĩnh hay người đàn ông si tình. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu và lối diễn tự nhiên giúp ông trở thành “nam thần” màn ảnh những năm 1980-1990.

Thương Tín từng là tài tử lừng lẫy trên màn ảnh

Ở thời đỉnh cao, Thương Tín được ví như biểu tượng của sự hào hoa. Báo chí thời đó miêu tả ông đi đến đâu cũng được săn đón, cát-xê cao, vai chính dày đặc. Thành công mang lại cho ông sự nổi tiếng và cuộc sống xa hoa. Ông ăn mặc bảnh bao, đi xe sang, ra vào những nơi thượng lưu.

Tuy nhiên, chính sự hào hoa này đã kéo ông vào những cám dỗ. Thương Tín chìm trong đỏ đen, nhưng cuộc ăn chơi không hồi kết, tiêu xài phung phí và nhiều mối tình đầy thị phi.

Nam nghệ sĩ thừa nhận, các chuyện tình một đêm của ông rất nhiều. Chỉ riêng những người phụ nữ từng "góp gạo thổi cơm chung" với ông cũng đã trên con số 12. Vì thế, ông còn được mệnh danh là một trong những tài tử phong lưu nhất Việt Nam.

Thương Tín và các nghệ sĩ cùng thời

Song khi hào quang rời đi, người từng có thể “đóng phim cả chục bộ trong một năm” lâm vào cảnh khốn cùng. Không còn phim đóng, nam nghệ sĩ chật vật kiếm tiền mưu sinh. Ông thừa nhận nếu trước kia xài một đêm ba cây vàng, thì giờ không có nổi 100 nghìn đồng trong túi.

Bi kịch về già: Bệnh tật và cô đơn

Bước vào tuổi xế chiều, bi kịch càng bủa vây Thương Tín. Ông trải qua 3 lần đột quỵ, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Tháng 10/2024, trên đường về quê, ông bị ngã ở bến xe và được người dân đưa đi cấp cứu.

Chủ quan không kiểm tra lại ngay, đến khi nhập viện Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, bác sĩ kết luận chân phải của ông bị bể đôi xương bánh chè, không thể hồi phục; chân trái viêm khớp nặng, cần uống thuốc dài ngày.

Do sức khỏe yếu, ông không đủ điều kiện để phẫu thuật. Từ đó, Thương Tín không còn khả năng đi lại bình thường. Em trai là người trực tiếp chăm sóc khi ông chuyển về Khánh Hòa sống cùng gia đình.

Mới đây, chia sẻ với VietNamnet, nhạc sĩ Tô Hiếu, người từng nhiều lần giúp đỡ Thương Tín cho biết, sức khỏe của Thương Tín hiện ổn định hơn, tăng được vài cân và gương mặt hồng hào hơn trước.

Hình ảnh gần đây của Thương Tín được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ

Tuy vậy, ông phải đối mặt với tình trạng hai chân gần như không thể tự di chuyển. Cả ngày nam nghệ sĩ chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi trên ghế hoặc giường. Những việc vệ sinh cá nhân của ông đều cần em trai hỗ trợ, còn khi di chuyển thì phải có người dìu.

Ngoài ra, Thương Tín cũng ít nói và trầm ngâm hơn trước. Những lần trước, ông còn nói chuyện này chuyện kia, giờ chỉ nói ngắn 2-3 câu hoặc ậm ừ. Nam nghệ sĩ còn than vãn nhớ TP.HCM, con gái và thèm cảm giác đi làm.

Không chỉ bị bệnh tật hành hạ, cuộc sống tuổi già của Thương Tín cũng cô quạnh. Thời trẻ ông từng trải qua vô số cuộc tình, có 3 đời vợ, song chỉ duy nhất người vợ đầu tiên là có hôn thú. Họ chia tay sau khi có chung 1 người con trai.

Năm 2015, khi đã về già, Thương Tín gây bất ngờ khi công khai sống với một người phụ nữ kém mình 33 tuổi và có thêm một cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, không lâu sau, cả hai rạn nứt vì áp lực tài chính và tuổi tác cách biệt.

Từng là siêu sao màn ảnh, tình cảnh của Thương Tín ở tuổi xế chiều khiến nhiều người tiếc nuối, xót xa

Ở tuổi 69, vì không có vợ con ở bên, Thương Tín đành nhờ cậy em trai chăm sóc. Song người em vừa chăm sóc mẹ gần 90 tuổi, vừa gánh thêm trách nhiệm chăm anh trai nên rất khó khăn, vất vả. Nhà cửa xuống cấp, kinh tế eo hẹp, việc xoay xở cuộc sống phụ thuộc vào sự góp sức của một vài chị em trong gia đình.

Có thể nói, từ tài tử phong lưu, được săn đón bậc nhất, Thương Tín giờ rơi vào bi kịch tuổi già vì những sai lầm trong quá khứ. Bệnh tật và cô đơn bủa vây, ông chỉ còn sống trong ký ức về một thời vàng son.

Cuộc đời của Thương Tín là minh chứng rõ ràng cho sự mong manh của ánh hào quang, cũng nhắc nhở thế hệ nghệ sĩ sau này hãy tỉnh táo trước cám dỗ, biết giữ gìn sức khỏe, tài chính và tình cảm, để không phải tiếc nuối khi ánh đèn sân khấu vụt tắt.