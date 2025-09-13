Nam NSƯT cưới mẹ đơn thân là nữ đại gia sở hữu biệt thự 200 tỷ, thề "ở cạnh nhau tới chết"

Nghệ sĩ kế thừa xuất sắc thế hệ vàng của sân khấu cải lương

Trong giới cải lương, cái tên Vũ Luân từ lâu đã gắn liền với những vai diễn để đời, được xem là một trong những nghệ sĩ kế thừa xuất sắc thế hệ vàng của sân khấu. Sinh năm 1972, anh theo nghề từ rất sớm, được NSƯT Bạch Long dìu dắt và đặc biệt là nhận được sự nâng đỡ tinh thần, nghệ thuật từ cố NSƯT Vũ Linh - người xem anh như con nuôi.

Vũ Luân là gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương

Vũ Luân ghi dấu ấn trong hàng loạt vở cải lương kinh điển như Trăng thề vườn thúy, Đêm lạnh chùa hoang, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Nửa đời hương phấn… Anh sở hữu lối ca diễn mượt mà, gương mặt sáng sân khấu và đặc biệt là sự chỉn chu trong từng vai diễn.

Năm 2015, sau hơn hai thập kỷ cống hiến, Vũ Luân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đây là phần thưởng xứng đáng cho tài năng và tâm huyết của anh với nghệ thuật cải lương.

Ngoài cải lương, Vũ Luân còn đóng kịch, phim truyền hình và tham gia các hoạt động xã hội. Anh cũng kinh doanh riêng, đầu tư bất động sản. Dù ít khi chia sẻ công khai, nhưng đây là nền tảng tài chính giúp Vũ Luân tự tin về tài chính.

Chuyện tình gây tranh cãi

Do thành công trong sự nghiệp nhưng lại khá kín tiếng về đời tư, nên khi NSƯT Vũ Luân công khai tình cảm với hoa hậu, doanh nhân Phương Lê, dư luận lập tức xôn xao.

Chuyện tình của Vũ Luân và Phương Lê từng gây nhiều tranh cãi

Phương Lê sinh năm 1979 tại Trà Vinh, được biết với nhiều danh hiệu trong các cuộc thi hoa hậu như Á hậu Doanh nhân Người Việt Thế giới 2016, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Ngoài ra, cô còn là một nữ đại gia thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng". Trước khi đến với Vũ Luân, Phương Lê đã trải qua một cuộc hôn nhân và là mẹ đơn thân của 3 cô con gái.

Cặp đôi gặp gỡ qua các hoạt động thiện nguyện, từ bạn bè đồng hành rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sự kết hợp này từng gây ra không ít tranh cãi. Nhiều người cho rằng Vũ Luân đến với Phương Lê vì tài sản của cô.

Ngoài ra, lời đồn về giới tính của nam nghệ sĩ cũng khiến mối quan hệ bị soi xét khắt khe. Đặc biệt, tính cách của Phương Lê vốn thẳng thắn, quyết liệt, đôi khi nóng nảy, càng làm khán giả nghi ngờ sự bền vững.

Trước thị phi, cả hai khẳng định đến với nhau bằng sự chân thành

Trước thị phi, Vũ Luân thẳng thắn khẳng định anh đến với Phương Lê vì tình yêu chứ không phải tiền bạc, anh đủ khả năng tài chính để sống độc lập, không bao giờ đặt vật chất lên trên tình cảm.

Về phía Phương Lê, cô chia sẻ sẵn sàng rút lui khỏi các dự án kinh doanh lớn, giao lại quyền điều hành công ty cho Vũ Luân để tập trung chăm lo gia đình và sinh con. Cô tin tưởng rằng sự chân thành của cả hai sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất.

Sống trong biệt thự 200 tỷ, thề bên nhau trọn đời

Sau thời gian hẹn hò, tháng 4/2024, Vũ Luân và Phương Lê đã đăng ký kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Nam NSƯT dọn về sống chung với vợ đại gia trong căn biệt thự tráng lệ của cô tại Thủ Đức, TP.HCM.

Biệt thự 200 tỷ mà Phương Lê và Vũ Luân đang chung sống

Ngôi nhà trị giá lên đến 200 tỷ đồng, rộng khoảng 600m2, cao 5 tầng, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển châu Âu sang trọng. Vợ chồng Vũ Luân đặt tên cho biệt thự là “Bình Phương” - ghép từ tên của cả hai (“Bình” từ Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, “Phương” từ Phương Lê) như một minh chứng cho tình yêu.

Sau khi kết hôn, nghệ sĩ Vũ Luân tìm thấy sự bình yên sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, còn Phương Lê thì hạnh phúc khi mái ấm của mình thêm vững vàng. Điều đặc biệt là cặp đôi đang chờ đón con chung đầu tiên là một bé gái.

Với Vũ Luân, việc có con ở độ tuổi xế chiều là niềm hạnh phúc khó mà mua được bằng tiền. Nam nghệ sĩ dự định khi con chào đời, anh sẽ cùng vợ chăm bé, học cách làm bố bỉm sữa.

Cặp đôi hạnh phúc khi sắp chào đón con gái chung

Mới đây, Phương Lê gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân: "Chồng em thề với em, em tin rằng cả hai sẽ không bao giờ bỏ nhau, sẽ luôn cạnh nhau tới chết, chết vẫn muốn nằm cạnh nhau. Không bao giờ giận. Dù có lỗi gì cũng không giận, không mắng. Nhưng vợ ngoan không dám gây lỗi đâu. Yêu chồng Vũ Luân".

Không dừng lại ở đó, cô còn khẳng định: “Chồng Vũ Luân nói đúng. Em là hơi thở của anh. Nhưng anh là sinh mệnh của em và con gái”.

Những chia sẻ này vừa là sự khẳng định tình cảm, vừa là cách cả hai đối phó với những tin đồn tiêu cực bên ngoài.