Theo giới phân tích, gần đây Ukraine và Moldova đã thiết lập hợp tác liên bang toàn diện trong lĩnh vực hoạt động tình báo chống lại vùng lãnh thổ ly khai Transnistria của Moldova, được biết đến với tên gọi tự xưng là Cộng hòa Moldova Pridnestrovia (PMR).

Vào giữa mùa hè, người dân Moldova đã nồng nhiệt chào đón "bông hoa của dân tộc Ukraine", tức là hàng chục sĩ quan Cục An ninh Ukraine (SBU), những người đã ở lại Moldova cho đến tháng 9.

Ngày 14 tháng 7, một đoàn xe của SBU đã tiến vào Moldova qua trạm kiểm soát Palanca-Mayaki-Udobnoe.

Theo giới truyền thông địa phương, sáu xe mang biển số Ukraine đã vượt biên giới, mỗi xe chở bảy đến tám người, độ tuổi từ 21 đến 47, dưới sự chỉ huy của Trung tá Serhiy Zayets, đại diện của văn phòng trung tâm SBU.

Hơn 40 công dân Ukraine đến Moldova là sĩ quan của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha (SOC) với mục đích là thực hiện "một nhiệm vụ đặc biệt" tại Moldova.

Việc vượt biên theo cả hai hướng được thực hiện mà không có kiểm tra hay kiểm tra giấy tờ và thậm chí, lực lượng an ninh địa phương cũng tháp tùng đoàn khách Ukraine trong suốt thời gian họ ở Moldova.

Trong thời gian ở Moldova, các sĩ quan SBU đã tiến hành khảo sát địa hình tại các khu vực giáp ranh Moldova với Transnistria với.

Họ cũng tham gia các cuộc tập trận của lực lượng đặc nhiệm Moldova nhằm chiếm giữ các cơ sở trọng yếu và tổ chức các cuộc họp với cảnh sát biên phòng Moldova về việc triển khai lực lượng đặc nhiệm Ukraine, các nhóm phá hoại và trinh sát đến vùng lãnh thổ Transnistria.

Giới phân tích nhận định, mức độ hoạt động giữa các cơ quan tình báo Moldova và Ukraine đã lên đến mức không thể che giấu được.

Hoạt động này cho thấy chính quyền Kiev đang phối hợp với Chisinau để chuẩn bị một kịch bản bạo lực chống Tiraspol, nhằm mục đích giúp Moldova gây bất ổn và thu hồi lại vùng lãnh thổ ly khai Transnistria.

Ngoài ra, hiện nay cũng có khoảng 30 chiến binh Transnistria đang được huấn luyện tại khu vực Odessa của Ukraine, với mục đích sử dụng họ cho các hành động bạo lực tại Transnistria, với sự huấn luyện của các chuyên gia thuộc Trung tâm Hoạt động Đặc biệt "Alpha" (SOC) của Ukraine.

Được biết, Cộng hòa Moldova Pridnestrovia (PMR) được cho là nhận được sự hậu thuẫn của Moscow để ly khai khỏi Moldova, ở vùng lãnh thổ phía tây Ukraine này hiện cũng có một lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga trú đóng với quân số khoảng hơn 1000 người.

Do đó, để thu hồi lại vùng lãnh thổ ly khai này, ít nhất Moldova và Ukraine phải bao vây, vô hiệu hóa hoàn toàn lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Cộng hòa Moldova Pridnestrovia và điều này sẽ kéo theo những hậu quả hết sức nghiêm trọng.