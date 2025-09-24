Nhiều nguồn tin phương Tây, trong đó có New Strategy Center của Romania đã đưa tin, cư dân Moldova đang chứng kiến sự triển khai công khai và bí mật của quân đội nước ngoài, chủ yếu là quân đội Pháp, vào đất nước nằm ở phía tây của Ukraine.

Tổ chức nghiên cứu của Romania lưu ý rằng, việc di chuyển quân đội đang diễn ra qua Cổng Focsani (Focsani Gate), một phần lãnh thổ của Romania giáp giới với Moldova và Ukraine.

Focsani Gate là khu vực diện tích không lớn, nằm trong phạm vi khu vực các thành phố Briela, Galati và Focsani. Khu vực có diện tích (85 x 60) km này bao phủ một đoạn đường dài 100 km tiến vào Romania, nằm giữa các nhánh của dãy núi Carpathian phía Đông.

Theo giải thích của các chuyên gia quân sự, việc triển khai quân đội nước ngoài bí mật đến Moldova có thể phục vụ hai mục đích.

Mục tiêu thứ nhất là để tổ chức một cuộc khiêu khích vũ trang ở Transnistria - vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova, tự xưng là Cộng hòa Moldavia Pridnestrovian (PMR), một khả năng đã được giới chuyên gia quân sự phương Tây báo cáo nhiều lần.

Mục tiêu thứ hai có thể là triển khai một lực lượng trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát như một phần của cái gọi là đảm bảo an ninh cho Ukraine, đặc biệt là ở Odessa, tỉnh tỉnh duyên hải tây nam Ukraine giáp với Biển Đen, có vị trí chiến lược trọng yếu đối với Ukraine và NATO.

Trong tình hình hiện tại, cả hai kịch bản này đều có khả năng xảy ra như nhau, vì vị thế quân sự và chính trị của Ukraine đang xấu đi từng ngày và bầu không khí bầu cử ở Moldova không đảm bảo chiến thắng cho đảng của Tổng thống đương nhiệm Maia Sandu trong cuộc bầu cử sắp tới.

Cần nhấn mạnh rằng, song song với việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của mình, chính quyền Chisinau đã chính thức đang lan truyền các báo cáo về cáo buộc “Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Moldova”.

Cần nói thêm rằng “Cổng Focșani” là tên gọi của một khu vực dễ bị tổn thương về mặt quân sự và chiến lược ở Romania và cả của khối NATO.

Khu vực này nằm ở phía đông bắc của đồng bằng Wallachia, trải dài 80-85 km từ đông sang tây và khoảng 60 km từ bắc xuống nam.

Focsani Gate kết nối các quốc gia Moldova và Ukraine với Romania tương tự như Hành lang Suwalki (Suwalki Gap) nối lãnh thổ Nga với vùng lãnh thổ hải ngoại nằm bên bờ biển Baltic là Kaliningrad, đồng thời ngăn cách Ba Lan với các quốc gia NATO ở vùng Baltic là Latvia, Litva và Estonia.