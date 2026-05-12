Toàn cảnh vụ Miu Lê bị điều tra liên quan ma tuý: Cú trượt ngã gây sốc

Trưa 11/5, cái tên Miu Lê bất ngờ phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Không rõ nguồn cơn từ đâu, hàng loạt bài đăng bắt đầu nhắc đến nữ ca sĩ kèm những từ khoá như Cát Bà, Hải Phòng, tình hình hiện tại hay bị điều tra... nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Nhiều cư dân mạng tràn vào các nền tảng cá nhân của Miu Lê để hỏi han, để lại bình luận và liên tục cập nhật tình hình. Thời điểm này, các tài khoản Facebook và Instagram của nữ ca sĩ vẫn hoạt động bình thường, chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến tin đồn đang lan truyền.

Theo dõi mạng xã hội của Miu Lê, cư dân mạng cũng bất ngờ vì gần nửa tháng qua nữ ca sĩ không có động thái mới. Trên trang cá nhân hơn 80 nghìn theo dõi và Fanpage 2,5 triệu người theo dõi của Miu Lê, bài đăng gần nhất vào ngày 28/4, là hình ảnh trong buổi phỏng vấn. Trên kênh TikTok có 2 triệu follows, clip gần nhất được đăng tải là vào ngày 27/4, hình ảnh trong chuyến cine tour. Còn trên Instagram và Threads của nữ ca sĩ đã hơn 1 tháng không có cập nhật mới.

Không lâu sau đó, mạng xã hội tiếp tục xôn xao khi xuất hiện hình ảnh Miu Lê diện chiếc áo có dòng chữ "điệu đà", đứng chụp ảnh với thần sắc bị nhận xét khá nhợt nhạt, biểu cảm khác lạ.

Hình ảnh này lập tức bị nhiều fanpage và tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt suy đoán.

Giữa lúc những đồn đoán bùng nổ, cư dân mạng phát hiện các trang cá nhân của Miu Lê vẫn còn hiển thị nhưng đã tắt tính năng bình luận công khai. Động thái này càng khiến nhiều người bàn tán dữ dội hơn.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến chiều 11/5, theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an đặc khu Cát Hải tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bãi tắm Tùng Thu – nơi xảy ra vụ việc – là một trong những bãi tắm nổi tiếng tại đảo Cát Bà, thu hút đông đảo du khách mỗi dịp hè nhờ vị trí gần trung tâm, nước biển êm và nhiều dịch vụ du lịch, giải trí. Khu vực này thường tập trung đông khách du lịch, đặc biệt vào cuối tuần và mùa cao điểm.

Tối 11/5, công ty quản vừa đăng tải thông báo dài trên fanpage chính thức, đề cập trực tiếp đến những tin đồn xoay quanh nghệ sĩ Miu Lê đang gây xôn xao dư luận. Phía công ty cho biết trong những giờ qua đã ghi nhận các luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội và gửi lời xin lỗi vì những thông tin tiêu cực khiến khán giả hoang mang.

Đáng chú ý, công ty xác nhận hiện đang phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sẽ đưa ra phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.

"Kính gửi Quý khán giả, Quý đối tác và các cơ quan thông tấn báo chí, Trong những giờ qua, KIM Entertainment đã ghi nhận những luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến nghệ sĩ Miu Lê. Chúng tôi chân thành cáo lỗi vì những thông tin tiêu cực này đã làm phiền lòng Quý vị. Hiện tại, phía công ty đang khẩn trương phối hợp cùng các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, cũng như xử lý sự việc một cách chính xác và khách quan nhất. Công ty hiểu rằng Quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng. Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của Quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong Quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất. Chân thành cảm ơn sự thấu hiểu và đồng hành của Quý vị. Trân trọng, KIM Entertainment.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và là một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng quen thuộc của Vbiz suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Cô sở hữu nhiều bản hit được khán giả trẻ yêu thích như Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh, Yêu Một Người Có Lẽ, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay,.. Giọng hát giàu cảm xúc cùng phong cách âm nhạc dễ nghe giúp Miu Lê duy trì sức hút riêng trên thị trường Vpop. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Miu Lê còn thường xuyên tham gia gameshow, chương trình thực tế và được yêu thích nhờ tính cách hài hước.

Song song với âm nhạc, Miu Lê là một diễn viên điện ảnh đáng gờm. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp đến vào năm 2015 khi cô thủ vai chính trong Em là bà nội của anh bộ phim từng lập kỷ lục doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam tại thời điểm đó. Tiếp nối thành công, cô tham gia hàng loạt phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Anh Thầy Ngôi Sao (2019) và Chiếm đoạt (2023). Năm 2026, cô tiếp tục xuất hiện trong phim Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Từ một cái tên được xem là nghệ sĩ đa năng của Vbiz, hoạt động bền bỉ ở cả âm nhạc, điện ảnh lẫn gameshow suốt nhiều năm, Miu Lê giờ đây lại đối diện với biến cố có thể xem là lớn nhất trong sự nghiệp.

Nhiều khán giả không khỏi hoang mang về tương lai của Miu Lê sau cú trượt dài này. Bởi trước khi vướng ồn ào, nữ ca sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Cô chăm chỉ tham gia gameshow, quảng bá phim mới và liên tục xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Gần đây nhất, Miu Lê còn góp mặt trong dự án điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8 và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Có thể nói, Miu Lê từng sở hữu đủ những yếu tố mà nhiều nghệ sĩ mong muốn: có hit, có phim ăn khách, có cá tính riêng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, những gì công chúng nhắc nhiều nhất về cô lại là ồn ào điều tra liên quan đến ma tuý.