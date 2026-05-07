Nữ nghệ sĩ Chế Linh mời rời khỏi sân khấu: Nổi đình đám một thời, là mẹ đơn thân

Mới đây, danh ca Chế Linh và nghệ sĩ Phương Hồng Quế đã có dịp tái ngộ tại một đêm nhạc ở du thuyền. Cả hai đã có khoảnh khắc trò chuyện, giao lưu cùng khán giả rất vui vẻ.

Sau khi chia sẻ cảm xúc được hát ở không gian đặc biệt và kỷ niệm với đàn em, Chế Linh bất ngờ mời Phương Hồng Quế rời sân khấu để ông hát: "Bây giờ xin mời em xuống dưới để nghe anh hát", Chế Linh nói

Đáp lại lời đàn anh, Phương Hồng Quế nói: "Anh khỏi cần đuổi". Nói xong, hai người lại vui vẻ trò chuyện thậm chí còn dành tặng cho nhau nụ hôn vào má.

Phương Hồng Quế và Chế Linh rất thân thiết nên không ngại nói thẳng với nhau.

Phương Hồng Quế vẫn trẻ trung ở tuổi 73

Vậy Phương Hồng Quế là ai?

Nghệ sĩ Phương Hồng Quế tên thật là Nguyễn Thị Quế sinh năm 1953. Bà là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc vàng, được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Tivi Chi Bảo" nhờ nhan sắc xinh đẹp và tần suất xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình một thời.

Cơ duyên nghệ thuật của bà bắt đầu từ năm 10 tuổi khi theo học nhạc sĩ Nguyễn Đức. Chính người thầy này đã đặt cho bà nghệ danh Phương Hồng Quế. Với chiều cao nổi bật và vẻ ngoài thanh tú, bà nhanh chóng trở thành một ngôi sao sáng giá từ khi còn rất trẻ.

Đỉnh cao sự nghiệp của Phương Hồng Quế gắn liền với ca khúc "Phố Đêm" của nhạc sĩ Tâm Anh cùng với đó là hàng loạt bản thu âm và màn trình diễn tại các phòng trà, vũ trường lớn nhất Sài Gòn thời bấy giờ.

Sau năm 1975, bà có thời gian gắn bó với đoàn kịch nói của NSND Kim Cương trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1991. Tại hải ngoại, bà tiếp tục duy trì ca hát và tham gia dẫn chương trình, thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân.

Phương Hồng Quế thời trẻ.

Về đời sống tình cảm, Phương Hồng Quế là người khá kín tiếng. Bà kết hôn vào năm 1979 với một bác sĩ và có với nhau hai người con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này sau đó không trọn vẹn. Sau khi chia tay, bà chọn cuộc sống độc thân trong hơn 30 năm để tập trung chăm sóc con cái và cống hiến cho nghệ thuật.

Ở tuổi ngoài 70, nữ danh ca vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và tinh thần lạc quan. Bà hiện định cư tại Mỹ, tìm thấy niềm vui trong việc tụng kinh, làm thiện nguyện và thỉnh thoảng xuất hiện trong các đêm nhạc gặp gỡ khán giả thân thương.