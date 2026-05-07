Nữ nghệ sĩ ở Mỹ: "Anh Công Thành ra đi thanh thản nhé!"

Lễ tang ca sĩ Công Thành được diễn ra trong hai ngày là 6/5 và 7/5 tại Mỹ, rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã có mặt tiễn biệt đàn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cách đây ít giờ, danh hài Thúy Nga đã đăng ảnh tới thắp hương tiễn biệt nam nghệ sĩ. Thúy Nga viết: "Anh Công Thành ra đi thanh thản nhé! Hôm nay đến tiễn biệt anh lần cuối, anh em ca nghệ sĩ luôn nhớ đến anh người anh vui tính".

Thúy Nga tới thắp hương cho đàn anh.

Có mặt tại đám tang người anh thân thiết, danh ca Phương Hồng Quế chia sẻ: "Hôm nay tôi đến đây để tiễn đưa anh Công Thành một người anh văn nghệ rất là dễ thương, đáng kính. Anh là một người cởi mở, vui vẻ với tất cả mọi lứa tuổi. Ngay như con gái của Phương Hồng Quế mỗi lần đi hát đi theo thôi nhưng chỉ muốn nghe bác Thành kể chuyện. Nghe bác Thành mất con gái tôi cũng khóc nữa".

Trước đó khi nghe tin Công Thành qua đời hàng loạt nghệ sĩ Việt ở Mỹ đã bày tỏ sự bàng hoàng, bất ngờ. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ lại nhiều kỷ niệm với đàn anh.

"Những ngày đầu em chập chững bước vào nghề, đâu đâu cũng có các anh. Các anh thương, các anh dắt, các anh cho em cảm giác mình luôn có chỗ đứng trong những buổi họp mặt. Chính vì có quá nhiều kỷ niệm nên giờ nhớ lại càng thấy buồn.

Hễ nơi nào có anh Công Thành… là y như rằng nơi đó có tiếng cười, nhiều khi còn nghe trước cả khi mình bước vào", nữ ca sĩ từng chia sẻ cảm xúc thời điểm biết tin đàn anh qua đời.

Ca sĩ Phương Trinh cùng tấm ảnh kỷ niệm với vợ chồng ca sĩ Công Thành.

Ca sĩ Công Thành qua đời ngày 10/4 tại Mỹ sau một thời gian điều trị bệnh. Ông tên thật là Vũ Công Thành, sinh ngày 8/6/1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn, ban đầu gắn liền với dòng nhạc trẻ và các ca khúc nhạc ngoại. Với ngoại hình cao ráo, ông từng được đồng nghiệp và khán giả đặt cho biệt danh là "sếu vườn". Sau khi định cư tại hải ngoại, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng, vừa là ca sĩ, vừa là MC.

Vợ Công Thành là ca sĩ Lynn, người Mỹ, nhưng có thể hát tiếng Việt rất chuẩn và thường xuyên xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống khi biểu diễn cùng chồng.