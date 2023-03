Toàn cảnh thị xã đông dân nhất Việt Nam sắp lên thành phố

Theo Báo cáo Kế hoạch Phát triển Nhà ở Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025 , toàn tỉnh sẽ dành ra 1.600 ha đất cho các dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 130.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Tân Uyên đứng đầu khi cần đến 274 ha, vốn đầu tư 22.179 tỷ đồng để phát triển những khu đô thị, dân cư mới. Trong ảnh là khu biệt lập The Standard (Tân Phước Khánh) do tập đoàn An Gia làm chủ đầu tư.