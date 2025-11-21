Toàn cảnh khu vực sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam tại Hưng Yên: Sức chứa gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vinhomes xây dựng

Hưng Yên đang là điểm nóng thu hút đầu tư với tốc độ ấn tượng. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh ghi nhận 243 dự án mới và tăng vốn, với tổng vốn đăng ký hơn 6,3 tỷ USD – trong đó có 144 dự án trong nước (hơn 4,7 tỷ USD) và 99 dự án FDI với gần 1,6 tỷ USD. Hiện toàn tỉnh có gần 3.900 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 41 tỷ USD, minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của vùng đô thị – công nghiệp hai bên sông Hồng.