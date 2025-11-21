Toàn cảnh khu vực sắp xây sân vận động lớn nhất Việt Nam tại Hưng Yên: Sức chứa gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vinhomes xây dựng
Văn Đoan |
Sân vận động 60.000 chỗ ngồi với mái vòm đóng mở tự động một trong những công trình hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Dự án sẽ góp phần tăng sức hút cho bất động sản phía đông Thủ Đô, nơi đang có các khu đô thị hàng chục tỷ USD như Ecopark, Vinhomes Ocean Park, Sunshine Legend City...
