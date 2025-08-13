Toàn cảnh khu vực đang “nóng” bậc nhất bất động sản Đà Nẵng

Nằm ở phía Đông Nam Đà Nẵng – vùng đất nơi ba con sông Cổ Cò, Đô Tỏa, Cẩm Lệ hội tụ – Hòa Xuân được xem là quỹ đất ven sông hiếm hoi còn sót lại của “thành phố đáng sống”. Sự sầm uất của khu vực này đang được tiếp thêm bởi hàng loạt hạ tầng mới, đáng chú ý là dự án mở rộng nút giao hướng lên cầu Hòa Xuân với tổng vốn hơn 1.570 tỷ đồng.