Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh nằm gần đường Vành đai 4 và và Vành đai 3.5 đang được xây dựng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại Mê Linh đang được đầu tư mạnh mẽ để tạo thuận lợi cho việc di chuyển đến sân bay Nội Bài (cách 8 km) và vào trung tâm (khoảng 30 km).