Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội

Lê Toàn |

Khu đô thị cao cấp Mê Linh nằm ngay cạnh đường vành đai 4 và cách sân bay Nội Bài 8 km. Đặc biệt, dự án dành 65% đất cho cảnh quan, trung tâm triển lãm và bảo tàng hoa.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại xã Quang Minh, trước đây là xã Mê Linh, Đại Thịnh, Thanh Lâm huyện Mê Linh.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 2.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, rộng 205 ha, phục vụ cho khoảng 21.000 cư dân, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 với thời hạn hoạt động 50 năm. Đây được xem là bước đi quyết định nhằm hiện thực hóa quy hoạch phát triển đô thị vệ tinh ở phía Bắc Hà Nội. Ảnh: Minhland.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 3.

Dự án có quỹ đất lớn 205 ha. Trong đó 65% diện tích dành cho cảnh quan, trung tâm triển lãm và bảo tàng hoa.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 4.

Sun Group dành ra khoảng 70 ha cho đất ở đô thị, phát triển các phân khúc nhà liền kề, biệt thự, chung cư cao tầng phù hợp nhu cầu đa dạng. Khu đô thị cao cấp Mê Linh tích hợp đầy đủ tiện ích hoàn chỉnh: trường học, phòng khám đa khoa, sân thể thao, chợ nông sản – hướng tới chất lượng sống cao và hiện đại.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 5.

Dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh nằm gần đường Vành đai 4 và và Vành đai 3.5 đang được xây dựng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông tại Mê Linh đang được đầu tư mạnh mẽ để tạo thuận lợi cho việc di chuyển đến sân bay Nội Bài (cách 8 km) và vào trung tâm (khoảng 30 km).

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 6.

Ngoài ra dự án còn nằm đối diện với HUD Mê Linh, nơi có tổ hợp căn hộ thấp tầng, nhà ở xã hội cũng như hàng loạt tiện ích khác.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 7.

Hiện nay, khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và đất trống chưa khai thác. Việc phát triển Khu đô thị cao cấp Mê Linh sẽ góp phần đưa diện mạo đô thị phía Bắc trở nên đồng bộ hơn.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 8.

Điểm đặc biệt, dự án dành diện tích cho cảnh quan và bảo tồn văn hóa hoa Mê Linh. Đây là dấu ấn riêng, góp phần xây dựng mô hình đô thị sinh thái chất lượng cao.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 9.

Dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh do Sun Group đầu tư là minh chứng rõ nét cho xu hướng phát triển đô thị vệ tinh phía Bắc Hà Nội. Không chỉ tạo điểm nhấn không gian sống xanh, dự án còn mang lại lợi thế về hạ tầng kết nối và tiềm năng tăng giá bất động sản theo chu kỳ.

Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội- Ảnh 10.

Việc hình thành một khu đô thị đồng bộ tại Mê Linh sẽ góp phần hiện thực hóa Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030. Nó sẽ giúp phân bổ dân cư, giảm áp lực lên nội đô, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất rộng và nhiều tiềm năng phát triển tại nơi đây.

Mê Linh

