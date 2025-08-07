Toàn cảnh khu đất rộng hơn 200 ha tại Mê Linh được Sun Group đầu tư gần 15.000 tỷ làm khu đô thị cao cấp ở Hà Nội
Lê Toàn |
Khu đô thị cao cấp Mê Linh nằm ngay cạnh đường vành đai 4 và cách sân bay Nội Bài 8 km. Đặc biệt, dự án dành 65% đất cho cảnh quan, trung tâm triển lãm và bảo tàng hoa.
