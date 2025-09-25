Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm

Cầu Bình Triệu 1 là cửa ngõ trọng yếu ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cầu được xây dựng trước năm 1975. Năm 2010, cầu được mở rộng lên 3 làn xe để đáp ứng giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do mặt cầu chỉ cao hơn mặt nước khoảng 5,5 m nên tàu thuyền qua lại khó khăn, nhất là khi ngày càng có nhiều tàu lớn ra vào cảng.