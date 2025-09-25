HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm

Quốc Hoàng |

Cầu Bình Triệu 1 dài 555 m và nặng tới 11.000 tấn. Để thực hiện, các kỹ sư Việt đã phải dùng 106 bộ kích thủy lực đặt dưới các nhịp cầu. Trong đó 76 kích tải trọng 400 tấn, 30 kích tải 500 tấn.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 1.

Cầu Bình Triệu 1 là cửa ngõ trọng yếu ở phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Cầu được xây dựng trước năm 1975. Năm 2010, cầu được mở rộng lên 3 làn xe để đáp ứng giao thông đường bộ. Tuy nhiên, do mặt cầu chỉ cao hơn mặt nước khoảng 5,5 m nên tàu thuyền qua lại khó khăn, nhất là khi ngày càng có nhiều tàu lớn ra vào cảng.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 2.

Vì thế, TP.HCM phải lựa chọn giữa việc phá dỡ xây cầu mới hoặc phải nâng cao cầu. Cuối cùng, phương án nâng cầu lên được chọn vì nhanh, tiết kiệm hơn (tổng chi phí 133 tỷ đồng) mà cả xe cộ và tàu thuyền vẫn có thể đi lại bình thường.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 3.

Tuy vậy, việc nâng lên không dễ dàng do cầu Bình Triệu 1 dài tới 555m và nặng tới 11.000 tấn. Để thực hiện, các kỹ sư Việt đã phải dùng 106 bộ kích thủy lực đặt dưới nhịp cầu. Trong đó 76 kích tải trọng 400 tấn, 30 kích tải 500 tấn.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 4.

Giải pháp này tương tự với cách các “thần đèn” dùng để nâng nhà khi nâng tịnh tiến cả công trình lên cao.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 5.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là hệ thống thuỷ lực được đồng bộ và điều khiển đồng thời để đảm bảo sai số dưới 1 mm, tránh phát sinh ngoại lực làm hư hỏng cầu. Và đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng quy mô lớn ở Việt Nam.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 6.

Trung bình mỗi ngày cầu nâng lên 4-8 cm. Khi đạt 1,08m, gối cầu mới sẽ được lắp đặt, gia cố khe hở, nhả kích để chuyển tải trọng về trụ mới. Hiện cầu đã nâng lên được khoảng 80 cm.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 7.

Để đảm bảo tiến độ, mỗi ngày 100 kỹ sư, công nhân đã làm việc từ 7h sáng đến 7h tối.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 8.

Từ ngày 26/8, xe máy vẫn được lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 còn ô tô chuyển sang cầu Bình Triệu 2 để đảm bảo an toàn.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 9.

Ngoài cầu Bình Triệu 1, TP.HCM sẽ nâng thêm cầu Bình Phước 1 (nối Thủ Đức và quận 12 cũ). Cầu sẽ được nâng thêm 1,25 m. Hiện trên sông Sài Gòn có 14 cầu thì chỉ có 2 cầu này chưa đảm bảo tĩnh không thông thuyền. Vì thế, việc nâng 2 cầu sẽ giúp khai thác đồng bộ tuyến đường thuỷ quan trọng và giảm tài cho giao thông đường bộ.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 10.

Không chỉ nâng cầu Bình Triệu, dự án mở rộng Quốc lộ 13 từ ngã tư Hàng Xanh tới ngã tư Bình Phước cũng đang được triển khai. Khi cả hai hạng mục hoàn thiện, trục kết nối Bắc – Nam TP.HCM sẽ được “cởi trói” và rút ngắn thời gian di chuyển đáng kể.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 11.

Việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển đô thị khu Đông Bắc TP.HCM. Khi giao thông thuận lợi, các dự án bất động sản ven Quốc lộ 13 như Vạn Phúc City, Urban Green, The Morning Star, Sunview Town… sẽ được hưởng lợi trực tiếp.

Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm- Ảnh 12.

Thực tế cho thấy, giá đất dọc tuyến đã có biên độ tăng cao. Các dự án Vạn Phúc City, Urban Green đang chào bán 60-68 triệu đồng/m²; The Morning Star 35-42 triệu đồng/m²; Sunview Town 32-36 triệu đồng/m².

            

Tags

Sông Sài Gòn

Bình Phước

Quận 12

cầu bình phước

cầu Bình Triệu 1

cầu Bình Triệu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại