Toàn cảnh công trường nâng cầu lớn nhất Việt Nam: Huy động hơn 100 bộ kích thuỷ lực, nâng cầu 11.000 tấn, sai số dưới 1mm
Quốc Hoàng |
Cầu Bình Triệu 1 dài 555 m và nặng tới 11.000 tấn. Để thực hiện, các kỹ sư Việt đã phải dùng 106 bộ kích thủy lực đặt dưới các nhịp cầu. Trong đó 76 kích tải trọng 400 tấn, 30 kích tải 500 tấn.
