Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |
Cầu Phước Khánh là “nút thắt” cuối cùng của cao tốc Bến Lức – Long Thành, nơi mỗi km được đầu tư hơn 500 tỷ, đang tăng tốc về đích. Khi hoàn thành, cầu sẽ giúp nối Vinhomes Cần Giờ với sân bay Long Thành và trung tâm TP.HCM.
