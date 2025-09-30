HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM

Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |

Cầu Phước Khánh là “nút thắt” cuối cùng của cao tốc Bến Lức – Long Thành, nơi mỗi km được đầu tư hơn 500 tỷ, đang tăng tốc về đích. Khi hoàn thành, cầu sẽ giúp nối Vinhomes Cần Giờ với sân bay Long Thành và trung tâm TP.HCM.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cầu Phước Khánh là hạng mục trọng điểm cuối cùng của cao tốc Bến Lức – Long Thành. Cầu có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, được triển khai trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông để khép kín toàn tuyến.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 2.

Cầu Phước Khánh là hạng mục trọng điểm cuối cùng của cao tốc Bến Lức – Long Thành. Cầu có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, được triển khai trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông để khép kín toàn tuyến.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 3.

Cây cầu này cũng là hạng mục phức tạp nhất của toàn tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, nơi mỗi km được đầu tư tới khoảng 512 tỷ đồng, cao thứ hai cả nước, chỉ sau cao tốc Hải Phòng – Hạ Long với chi phí khoảng 557 tỷ đồng/km.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 4.

Cầu Phước Khánh kết hợp với cầu Bình Khánh và nút giao đường rừng Sác dự kiến sẽ khởi công vào năm sau sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM về Cần Giờ.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 5.

Cây cầu này sẽ giúp phá thế qua sông lụy phà và người dân lần đầu có thể đi từ TP.HCM đến Cần Giờ hoàn toàn bằng đường bộ.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 6.

Điều này sẽ tạo kết nối thuận lợi cho các dự án ở Cần Giờ. Tiêu biểu là Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) của Vingroup, cách cây cầu khoảng 35 km. Dự án có quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu tư đến 10 tỷ USD và là khu đô thị lấn biển lớn nhất cả nước.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 7.

Không chỉ tác động tích cực đến các dự án lớn, cầu cũng làm tăng giá trị bất động sản xung quanh. Anh Tấn, một người dân sống gần công trình, cho biết: “Từ khi cầu thi công trở lại, giá đất khu vực cũng tăng theo, dao động từ 20 - 30 triệu đồng/m².”

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 8.

Dù đã từng là “nút thắt” của toàn tuyến, hiện nay công trường cầu Phước Khánh đang được huy động nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công để bắt kịp tiến độ.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 9.

Nhà thầu hiện đang tích cực triển khai các hạng mục dầm chủ, bản mặt cầu, và hệ cáp dây văng.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 10.

Mặt đường ở hai phía đầu cầu hầu hết đã được thảm bê tông. Các đoạn nối cao tốc đã trải nhựa, kẻ vạch phân làn rõ ràng. Bên cạnh Phước Khánh là cầu Bình Khánh, dài gần 2,8 km, rộng gần 22m, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng, sắp được thông xe.

Toàn cảnh công trường cầu dây văng cao nhất, nút thắt cuối cùng của cao tốc mỗi mét tốn nửa tỷ ở TP.HCM - Ảnh 11.

Sau khi cầu Phước Khánh hoàn thành, cả hai cây cầu sẽ trở thành cặp cầu dây văng có tĩnh không cao nhất cả nước, hợp lực hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành vào năm 2026.

                                                

