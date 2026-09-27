Toàn cảnh Bangkok sau gần 48 giờ mưa lớn, cả 50 quận đều là vùng thiên tai

Sau gần 48 giờ mưa lớn, Bangkok tuyên bố cả 50 quận là khu vực thiên tai, trường học đóng cửa và người dân được cảnh báo mực nước tại các kênh đào có thể tiếp tục dâng.

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Sau gần 48 giờ mưa lớn, Bangkok (Thái Lan) tuyên bố cả 50 quận của thủ đô là khu vực thiên tai khi nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.

Chính quyền Bangkok quyết định đóng cửa các trường học vào ngày 28/9, đồng thời khuyến khích nhân viên chính quyền làm việc tại nhà nhằm hạn chế phương tiện lưu thông trên những tuyến đường ngập nước.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết việc ban bố khu vực thiên tai sẽ giúp Cơ quan hành chính đô thị Bangkok (BMA), các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương triển khai ứng phó nhanh chóng, đồng bộ hơn tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Người dân lội qua con phố ngập nước trong trận mưa lớn ở Bangkok ngày 26 tháng 9 (ẢNH: REUTERS)

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục gây ngập và ùn tắc tại nhiều khu vực của thủ đô. Các khu vực phía Đông Bangkok được ghi nhận chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại tỉnh Pathum Thani lân cận, chính quyền cũng tuyên bố thành phố Rangsit là khu vực thiên tai khẩn cấp khi mưa tiếp tục kéo dài đến tối 27/9.

Khoảng 9h ngày 27/9, cảnh báo qua hệ thống phát tin đến điện thoại (cell broadcast) được gửi tới người dân Bangkok. Cảnh báo cho biết mực nước tại các kênh đào đã ở mức nguy hiểm và có khả năng tiếp tục dâng cao.

Theo Cục Khí tượng Thái Lan, nguyên nhân chính khiến thời tiết bất ổn là một vùng áp thấp mạnh bao phủ khu vực đồng bằng miền Trung phía dưới, Bangkok và các tỉnh lân cận. Gió mùa Tây Nam trên biển Andaman, miền Nam và Vịnh Thái Lan cũng đang mạnh lên.

Cơ quan này dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trên toàn quốc cho đến ngày 28/9.

Ảnh: Khaosod

N gười dân lội qua ngã tư Mit Samphan bị ngập lụt ở quận Ratchathewi, Bangkok (Ảnh: Jetjaras Na Ranong)

Bangkok hứng lượng mưa cao gần gấp đôi mức trung bình

Tháng 9 vốn là thời điểm cao điểm của mùa mưa tại Bangkok, nhưng lượng mưa năm nay cao hơn đáng kể so với thông thường.

Theo số liệu từ Cục Thoát nước và Hệ thống cống rãnh Bangkok, thủ đô đã ghi nhận tổng cộng 487 mm mưa từ ngày 1 đến 25/9. Trong khi đó, lượng mưa trung bình cùng kỳ giai đoạn 1991-2020 chỉ ở mức 269 mm.

Đến khoảng trưa 27/9, mực nước bắt đầu ổn định nhờ hệ thống trạm bơm của thành phố hoạt động hết công suất. Tổng công suất bơm nước đạt khoảng 1.200 m³/giây.

Các kệ hàng tại một cửa hàng 7-Eleven ở khu Pracha Chuen (Ảnh: Jetjaras Na Ranong)

Giao lộ Mitr Samphan trên đường Phetchaburi ở Bangkok (Ảnh: Jetjaras Na Ranong)

Trong bản cập nhật vào giữa buổi chiều, Thống đốc Chadchart cho biết nếu mưa ngừng, Bangkok có thể cần 2-3 ngày để thoát hoàn toàn nước ngập. Ông đồng thời trấn an người dân rằng tình hình hiện tại sẽ không lặp lại thảm họa lũ lụt năm 2011 và kêu gọi mọi người không hoảng loạn.

Tuy nhiên, lo ngại tình hình có thể xấu đi khiến một bộ phận người dân bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm. Tại một cửa hàng Makro ở khu Ram Inthra, nhân chứng cho biết lượng khách tăng mạnh, bãi đỗ xe chật kín và tràn ra cả đường.

Mì ăn liền, nước uống đóng chai và cá hộp xuất hiện trong nhiều giỏ hàng của khách.

Thủ tướng Thái Lan rút ngắn chuyến công tác ở London

Trong lúc Bangkok ứng phó với ngập lụt, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cũng quyết định trở về nước sớm hơn dự kiến từ London, nơi ông đang dẫn đầu một đoàn xúc tiến đầu tư, để trực tiếp theo dõi công tác ứng phó.

Trong cuộc họp trực tuyến với các quan chức trước khi rời London vào khoảng 16h ngày 27/9 theo giờ Thái Lan, ông Anutin yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ giữa theo dõi thời tiết, giảm nhẹ thiên tai, thủy lợi và giao thông trong một cơ chế quản lý thống nhất.

N hiều phương tiện bị mắc kẹt trên đường Phetchaburi ngập nước gần giao lộ Ekamai ở Bangkok (Ảnh: Bangkok Post)

Nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong nước lũ dọc đường Phetchaburi ở Bangkok (Ảnh: AFP/Lillian Suwanrumpha)

Ảnh: AFP

Ở thượng nguồn Bangkok, tại đập Chao Phraya thuộc tỉnh Chai Nat, Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan đang từng bước tăng lượng nước xả từ 1.850 lên 1.950 m³/giây.

Người dân sinh sống tại các khu vực thấp dọc sông Chao Phraya, phía hạ lưu con đập và dọc sông Noi được khuyến cáo thường xuyên theo dõi mực nước cũng như thông báo chính thức, đồng thời chuẩn bị cho khả năng tình hình tiếp tục thay đổi.

Không chỉ Bangkok, tình trạng ngập lụt với mức độ khác nhau cũng được ghi nhận tại 20 tỉnh khác của Thái Lan, gồm Nakhon Ratchasima, Chanthaburi, Phetchabun, Chon Buri, Chachoengsao, Buri Ram, Surin, Sing Buri, Samut Prakan, Nakhon Sawan, Phichit, Rayong, Ang Thong, Chai Nat, Uthai Thani, Prachin Buri, Ayutthaya, Sa Kaeo, Phitsanulok, Suphan Buri và Nakhon Phanom.

Nguồn: Bangkok Post