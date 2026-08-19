Ba dự án sân vận động quy mô lớn tại Hà Nội, TP.HCM và Hưng Yên đang được triển khai. Nếu hoàn thành theo kế hoạch, đây sẽ là những công trình thể thao có sức chứa lớn nhất cả nước, đồng thời trở thành hạt nhân của các tổ hợp đô thị và dịch vụ quy mô lớn.
Trong vài năm tới, Việt Nam dự kiến sẽ đưa vào hoạt động 3 sân vận động quy mô từ 60.000 đến 135.000 chỗ ngồi, gồm sân vận động VinFast tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, sân vận động Rạch Chiếc tại TP.HCM và sân vận động PVF tại Hưng Yên. Các dự án đều đang được triển khai hoặc đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu phục vụ thi đấu thể thao, tổ chức sự kiện và phát triển các tổ hợp đô thị đi kèm.
Nổi bật nhất trong ba dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, hạng mục trung tâm của Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Công trình được quy hoạch trên khu đất rộng hơn 73 ha với sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, gấp hơn 3 lần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đồng thời sẽ vượt Narendra Modi Stadium của Ấn Độ (khoảng 132.000 chỗ), và sân Rungrado 1st of May Stadium (Triều Tiên, khoảng 114.000 chỗ) qua đó trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.
Sau hơn nửa năm kể từ ngày khởi công, đại công trường đã có nhiều thay đổi. Toàn bộ công tác san lấp mặt bằng của sân vận động chính và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành, hạng mục ép cọc kết cấu chính đạt 100% khối lượng. Trong khi đó, phần thi công đài móng và san nền tầng 1 đã vượt mốc 70%, tạo nền tảng để chuyển sang giai đoạn xây dựng kết cấu phía trên.
Hiện cả bốn khán đài A, B, C và D đang được triển khai đồng loạt. Theo kế hoạch, phần kết cấu bê tông cốt thép sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026 trước khi bước sang giai đoạn lắp dựng mái vòm đóng mở tự động, hệ thống cơ điện, mặt sân và các hạng mục kỹ thuật. Nếu bám sát tiến độ, phần mái dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027. Khi hoàn thành, sân vận động VinFast được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu tầm cỡ như ASIAD, Olympic hay FIFA World Cup.
Theo Vingroup, sân vận động VinFast - Trống Đồng hướng tới trở thành một trong những sân vận động xanh và thông minh hàng đầu thế giới. Công trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thay mới mặt sân chỉ trong 6-10 giờ, cùng hệ thống ghế thông minh kết nối 5G, quản trị an ninh và điều phối dòng người theo thời gian thực. Khu vực đón tiếp VVIP được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ nguyên thủ và các đoàn khách cấp cao trong những sự kiện trọng đại.
Tại TP.HCM, sân vận động Rạch Chiếc được quy hoạch là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc rộng hơn 186 ha. Công trình có quy mô khoảng 24 ha, sức chứa khoảng 70.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và được định hướng trở thành sân vận động lớn nhất khu vực phía Nam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (thành viên Sun Group) thực hiện theo hình thức PPP.
Sân vận động Rạch Chiếc được khởi công từ ngày 15/1/2026. Hiện TP.HCM đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phấn đấu hoàn tất trong tháng 10/2026. Song song với đó, thành phố cũng đang xem xét rút ngắn thời gian triển khai xuống còn khoảng 5 năm, nhanh hơn 3 năm so với kế hoạch ban đầu.
Đáng chú ý, sân vận động Rạch Chiếc nằm tại khu Đông TP.HCM, kết nối trực tiếp với các tuyến Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Metro số 1. Bao quanh dự án là nhiều khu đô thị quy mô lớn như Eaton Park và The Global City. Với lợi thế hạ tầng và quỹ đất phát triển, khu vực này được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển các dự án nhà ở, thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.
Theo quy hoạch, khi hoàn thành, sân vận động Rạch Chiếc cùng sân Thống Nhất sẽ tạo thành hai trung tâm thể thao lớn của TP.HCM, đáp ứng nhu cầu tổ chức các giải đấu và sự kiện quy mô lớn. Cùng với hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và gia tăng sức hút đối với thị trường bất động sản khu Đông trong dài hạn.
Trong khi đó, sân vận động PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án khởi công ngày 19/10/2025, do Bộ Công an làm chủ đầu tư và Vinhomes là tổng thầu. Sau chưa đầy 10 tháng, công trình đã đạt tiến độ hơn 60%, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào tháng 3/2027. Đến nay, hình hài sân vận động đã dần hiện rõ khi cả bốn khán đài được triển khai đồng loạt, trong khi các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện hệ thống cột bê tông cốt thép và kết cấu giá đỡ để chuẩn bị lắp đặt mái.
Sân vận động PVF là hạng mục trung tâm của tổ hợp thể thao - dịch vụ quy mô khoảng 92 ha. Công trình có sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, lớn hơn Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình khoảng 20.000 chỗ và được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA với đầy đủ các khu chức năng dành cho vận động viên, trọng tài, báo chí, truyền hình, khu VIP cùng hệ thống kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu và sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn.
Điểm nhấn của dự án là hệ mái có tổng khối lượng khoảng 22.000 tấn cùng hai dầm thép dài 269 m, mỗi dầm nặng gần 4.500 tấn, đang được nâng bằng các siêu cần cẩu 1.250 tấn. Hai tấm màng xuyên sáng kích thước 78 x 125 m có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút. Nếu hoàn thành theo thiết kế, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động.
Bên cạnh đó, mặt sân còn ứng dụng công nghệ cỏ hybrid mô-đun tương tự sân Wembley (Anh) và Sân vận động Quốc gia Singapore. Ngoài sân vận động chính, các hạng mục như nhà thi đấu đa năng, sân tập, khu kỹ thuật và hạ tầng cảnh quan cũng đang được triển khai đồng bộ.
Đáng chú ý, cả ba dự án đều nằm tại những khu vực được đầu tư mạnh về hạ tầng. Sân vận động VinFast hưởng lợi từ Vành đai 3.5, Vành đai 4 và ga Ngọc Hồi các tuyến metro số 1 và số 2; sân Rạch Chiếc kết nối metro số 1, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các trục giao thông chính; còn sân PVF nằm trên trục tỉnh lộ 379, kết nối Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và được kỳ vọng hưởng lợi từ cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, Vành đai 4.
Hơn nữa, ngoài chức năng phục vụ thi đấu và tổ chức sự kiện, các sân vận động thế hệ mới còn được xem là động lực phát triển đô thị. Ngoài nguồn thu từ thể thao, biểu diễn, bán lẻ và dịch vụ, các công trình này có thể góp phần gia tăng sức hút của khu vực xung quanh. Thực tế, tại Inglewood (Mỹ), nơi có SoFi Stadium, giá nhà trung vị tăng gần 84% trong giai đoạn 2016-2021; còn khu vực quanh sân Wembley (Anh) cũng phát triển mạnh nhờ quá trình tái thiết đô thị gắn với sân vận động.
Trong khi đó, ba dự án tại Việt Nam cũng được phát triển theo mô hình tích hợp thay vì chỉ là những sân vận động đơn lẻ. Cả ba đều giữ vai trò hạt nhân trong các tổ hợp đô thị, thể thao và dịch vụ quy mô lớn. Cụ thể, sân vận động VinFast thuộc Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.100 ha; sân Rạch Chiếc là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia rộng hơn 186 ha; còn sân PVF nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ khoảng 92 ha tại Hưng Yên, kết nối với các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark.
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markettimes.vn
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