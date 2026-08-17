Siêu dự án tỷ USD đầu tiên của Tập đoàn Trump tại Việt Nam có diễn biến mới

Hiện nhà đầu tư đã triển khai thi công những hạng mục đầu tiên tại dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Hưng Yên, mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hùng Nam đã kiểm tra tiến độ, đồng thời đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo báo cáo, dự án có tổng diện tích quy hoạch hơn 990 ha. Riêng giai đoạn 1 cần thu hồi khoảng 566 ha tại các xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành hơn 90% công tác giải phóng mặt bằng, trong khi nhà đầu tư đã triển khai thi công những hạng mục đầu tiên.

Sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị, địa phương và khảo sát thực tế, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành và địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giải thích để các hộ dân còn lại đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà đầu tư để xây dựng phương án hỗ trợ thi công phù hợp với thực tế.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đề nghị huy động nhân lực, máy móc, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công đến đó; các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục và hồ sơ theo quy định.

Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu được triển khai tại các xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh, với tổng vốn đầu tư ước tính 1,5 tỷ USD. Đây được xác định là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, đồng thời là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Trung ương và Chính phủ giao địa phương triển khai.

Theo định hướng phát triển, dự án hướng đến mô hình đô thị sinh thái bền vững, góp phần hình thành không gian đô thị xanh, hiện đại, đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế khu vực ven sông Hồng để thúc đẩy kết nối du lịch giữa Hưng Yên, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 tiểu khu chức năng gồm: khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái; khu đô thị thương mại - dịch vụ; khu cây xanh và công viên chuyên đề.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành để phục vụ các sự kiện quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Việt Nam.

Dự án Trump International Hưng Yên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này hiện do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nắm giữ 85% vốn điều lệ và hợp tác với The Trump Organization để phát triển dự án dưới thương hiệu Trump International Hưng Yên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Kinh Bắc tại danh mục hàng tồn kho, doanh nghiệp ghi nhận giá trị đầu tư 2.717,7 tỷ đồng vào "Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân gôn Khoái Châu".