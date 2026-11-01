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Toàn bộ người nộp thuế chú ý thông báo mới từ công an

Kim Linh
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Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, tình trạng các đối tượng giả mạo website của cơ quan nhà nước để thu thập thông tin cá nhân, đánh cắp dữ liệu và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp.

Trong đó, thủ đoạn giả mạo website Dịch vụ công ngành Thuế ngày càng tinh vi, gây nguy cơ mất an toàn thông tin và thiệt hại tài sản cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Thực tế, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng tên miền gần giống website chính thức, tạo giao diện tương tự cổng thông tin của cơ quan thuế để đánh lừa người dùng. Đồng thời, chúng gửi email, tin nhắn SMS, Zalo giả mạo cơ quan thuế, thông báo về nợ thuế, hoàn thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính nhằm tạo tâm lý lo sợ, thúc ép nạn nhân truy cập đường link và làm theo hướng dẫn. 

Một số trường hợp còn yêu cầu cài đặt ứng dụng, phần mềm giả mạo để kiểm soát điện thoại, đánh cắp thông tin đăng nhập, mã OTP và dữ liệu tài khoản ngân hàng, từ đó thực hiện giao dịch trái phép, chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Toàn bộ người nộp thuế chú ý thông báo mới từ công an - Ảnh 1.

(Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi)

Để chủ động phòng ngừa, người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, chỉ truy cập Cổng dịch vụ công thuế nhà nước tại địa chỉ chính thức, kiểm tra kỹ tên miền trước khi đăng nhập và tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không rõ nguồn gốc. 

Người nộp thuế không cung cấp thông tin bảo mật như thông tin cá nhân, mã số thuế, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ qua đường link đáng ngờ hay website chưa được xác minh; đồng thời không tự ý cài đặt ứng dụng, phần mềm theo hướng dẫn từ tin nhắn, email hoặc tài khoản mạng xã hội không đáng tin cậy. 

Ngoài ra, cần chủ động xác minh thông tin qua các kênh chính thống của cơ quan thuế hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan thuế gần nhất khi nhận được thông báo bất thường, kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ đã cung cấp thông tin cho website giả mạo.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi


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Công an tỉnh Quảng Ngãi

thuế

nộp thuế

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