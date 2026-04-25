Toàn bộ người dân đi du lịch Cát Bà chú ý: Bến phà dừng chuyên chở phương tiện ra đảo

Sở Xây dựng TP Hải Phòng vừa có Thông báo số 292/TB-SXD về việc tổ chức phân luồng phương tiện giao thông qua phà Đồng Bài, địa bàn Đặc khu Cát Hải.

Theo đó, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, phà Đồng Bài tạm dừng tiếp nhận chuyên chở xe ô tô con, ô tô tải (theo chiều ra đảo Cát Bà) từ ngày 25/4 đến 3/5 và các ngày nghỉ cuối tuần từ 9/5 đến hết ngày 30/9. Thời gian tạm dừng từ 9 giờ đến 13 giờ.

Trong thời gian tạm dừng trên, du khách có thể ra đảo Cát Bà bằng các phương tiện cáp treo, tàu cao tốc và xe buýt.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng chức năng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Theo Cổng TTĐT TP Hải Phòng ﻿