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Toàn bộ hành khách có chuyến bay đến quốc gia này cần chú ý thông báo đặc biệt của Vietnam Airlines

Đinh Anh
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Những hành khách có chuyến bay đến quốc gia này cần kiểm tra ngay thông tin dưới đây để không bị ảnh hưởng đến lịch trình.

Theo thông báo của Vietnam Airlines, từ 12h ngày 4/11/2026 (giờ Việt Nam), tất cả hành khách và thành viên tổ bay trên các chuyến bay quốc tế đến Mỹ phải cung cấp văn bản xác nhận không đến Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) trong vòng 21 ngày trước ngày khởi hành.
- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mỗi hành khách phải có một tờ khai riêng. Đối với trẻ em hoặc người không đủ khả năng tự khai, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp có trách nhiệm kê khai thay.

Cụ thể, hành khách từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 21 ngày trước chuyến bay đến Mỹ sẽ bị từ chối vận chuyển. Quy định này áp dụng với tất cả hành khách, bao gồm cả công dân Mỹ.

Đối với những người từng đến Nam Sudan hoặc Uganda trong cùng khoảng thời gian nhưng không đến Cộng hòa Dân chủ Congo, điều kiện vận chuyển được phân loại theo quốc tịch.

Theo đó, hành khách không phải công dân Mỹ sẽ bị từ chối vận chuyển, kể cả người có thẻ thường trú nhân Mỹ (Thẻ xanh).

Trong khi đó, công dân Mỹ hoặc người mang quốc tịch Mỹ chỉ được nhập cảnh qua ba sân bay có bố trí quy trình sàng lọc y tế, gồm Washington Dulles (IAD), Atlanta (ATL) và John F. Kennedy (JFK).

Do Vietnam Airlines không khai thác đường bay đến ba sân bay này, hãng không tiếp nhận vận chuyển nhóm hành khách nói trên trên các chuyến bay đến San Francisco (SFO).

Vietnam Airlines cũng lưu ý, việc dừng hoặc quá cảnh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan hoặc Uganda vẫn được tính là đã có mặt tại quốc gia đó, kể cả trong trường hợp hành khách không rời khỏi máy bay.

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Tags

Vietnam Airlines

Cộng hòa Dân chủ Congo

Nam Sudan

Uganda

hành khách

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