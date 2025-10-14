Toàn bộ cảnh Ngân 98 bị bắt trên đường được camera nhà dân ghi lại, hình ảnh cuối như thế này sao?

Những thông tin liên quan đến Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự đang gây xôn xao.
Từ khoá Ngân 98 cũng như các hình ảnh liên quan đến nữ DJ này cũng liên tục được tìm kiếm, xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.
Hiện tại, một đoạn clip ghi lại cảnh Ngân 98 cùng chồng là Lương Bằng Quang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng đang thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây chính là những hình ảnh cuối cùng trước khi Ngân 98 bị bắt, bởi trang phục mà cả cô và chồng mặc trong clip hoàn toàn trùng khớp với bộ đồ họ mặc tại cơ quan công an.
Cư dân mạng lan truyền bức ảnh chụp được cho là của Lương Bằng Quang và Ngân 98 tại một nhà hàng, diện trang phục giống với ảnh trình diện trước công an. Nguồn: Bảo Châu.
Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Lương Bằng Quang đã có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh những chi tiết liên quan đến sự việc này.
Khi thông tin Ngân 98 bị tạm giam được công bố, xuất hiện khoảnh khắc Lương Bằng Quang cũng có mặt tại thời điểm trên.
Trích xuất camera nhà dân quay lại cảnh Ngân 98 bị bắt cũng đang được chia sẻ. Theo như những gì diễn ra trong clip thì lúc này là vào khoảng 17h ngày 12/10, Ngân 98 đang ngồi trên xe hơi, công an ập tới. Song nữ DJ có biểu hiện chống đối, bỏ đi, thậm chí còn la hét, yêu cầu trả điện thoại...
Theo Công an TPHCM, quá trình triệu tập, làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 tỏ thái độ bất hợp tác, la hét, gây cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
Các trinh sát đã phải theo dõi trong thời gian dài, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ đầy đủ trước khi thực hiện lệnh bắt giữ đối với Ngân. Một cán bộ điều tra cho biết, quá trình theo dõi, bắt giữ Ngân gặp nhiều khó khăn vì người này có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó, thường xuyên di chuyển và sống trong các chung cư cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.
Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 cũng không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Trong khi đó, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả.
Trước đó, Ngân 98 cũng nổi tiếng với loạt ồn ào, drama trên mạng xã hội lẫn đời thường, về cả phát ngôn lẫn hành động.
Hiện tại, vụ án đang được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” như Super Detox X3, X7, X1000. Song song với đó, Ngân sử dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen".
Sản phẩm này không được cấp phép lưu hành nhưng vẫn được đóng gói, dán nhãn và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm" sản phẩm giảm cân. Ngân cũng bán sản phẩm này cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn".
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.