Toàn bộ cảnh Ngân 98 bị bắt trên đường được camera nhà dân ghi lại, hình ảnh cuối như thế này sao?

Những thông tin liên quan đến Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự đang gây xôn xao.

Từ khoá Ngân 98 cũng như các hình ảnh liên quan đến nữ DJ này cũng liên tục được tìm kiếm, xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.

Hiện tại, một đoạn clip ghi lại cảnh Ngân 98 cùng chồng là Lương Bằng Quang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng đang thu hút sự chú ý. Nhiều người cho rằng đây chính là những hình ảnh cuối cùng trước khi Ngân 98 bị bắt, bởi trang phục mà cả cô và chồng mặc trong clip hoàn toàn trùng khớp với bộ đồ họ mặc tại cơ quan công an.

Cư dân mạng lan truyền bức ảnh chụp được cho là của Lương Bằng Quang và Ngân 98 tại một nhà hàng, diện trang phục giống với ảnh trình diện trước công an. Nguồn: Bảo Châu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), cả hai mặc thêm áo khoác ngoài. (Nguồn: Ảnh cắt từ video của Vietnammedia - Chuyên trang thông tin đa phương tiện của TTXVN)

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Lương Bằng Quang đã có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh những chi tiết liên quan đến sự việc này.

Khi thông tin Ngân 98 bị tạm giam được công bố, xuất hiện khoảnh khắc Lương Bằng Quang cũng có mặt tại thời điểm trên.