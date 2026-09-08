Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Nga và Trung Quốc làm việc này.

Nga và Trung Quốc đang tiến hành cuộc khảo sát băng biển chung đầu tiên tại Bắc Cực trên "chiến thần" Tuyết Long 2 (Xuelong 2), trong bối cảnh khu vực phía Bắc địa cầu đang ấm lên nhanh chóng, SCMP thông tin ngày 7/9.

Ảnh: Xuelong 2

Theo bản tin của đài truyền hình nhà nước CCTV hôm 5/9, hai nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực của Nga đã lên tàu nghiên cứu phá băng Tuyết Long 2 trong khuôn khổ chuyến thám hiểm Bắc Cực lần thứ 16 của Trung Quốc.

Theo Lân Long, Thuyền trưởng đội nghiên cứu băng biển Tuyết Long 2, hoạt động quan sát chung này mang tính "thực tiễn" hơn so với các chuyến thám hiểm Bắc Cực trước đây của Trung Quốc.

Trong suốt nhiệm vụ, họ quan sát trực quan điều kiện băng dọc theo tuyến đường của tàu, ghi lại chi tiết về mật độ, độ dày và loại băng biển, lớp tuyết phủ, các yếu tố khí quyển và những lần nhìn thấy động vật lớn.

"Bằng cách tham gia vào hoạt động quan sát chung này, chúng tôi đã có thể học hỏi kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu Trung Quốc trong việc quan sát băng biển và tận dụng những khía cạnh quý giá trong phương pháp quan sát của họ", đài CCTV dẫn lời Evgeniy Kozlovskiy, kỹ sư trưởng tại viện nghiên cứu Nga, cho biết.

Hình ảnh cận cảnh mũi tàu Tuyết Long 2. Anh do AI thực hiện

Theo báo cáo, những quan sát này có thể bổ sung cho việc quan trắc từ xa bằng vệ tinh, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về biến đổi khí hậu và đặt nền tảng cho sự hợp tác quốc tế sâu rộng hơn.

Chuyến thám hiểm Bắc Cực lần thứ 16 của Trung Quốc, bao gồm các tàu phá băng nghiên cứu Tuyết Long, Tuyết Long 2 và Cực Địa, đã khởi hành từ thành phố cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh vào đầu tháng 7/2026 và dự kiến sẽ kết thúc vào đầu tháng 10/2026.

Chuyến thám hiểm này, bao gồm cả tàu nghiên cứu Thăm Dò 3, được Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc tổ chức nhằm khảo sát và giám sát băng biển, hệ sinh thái, cũng như điều kiện nước và khí quyển của Bắc Cực.

"Chiến thần phá băng" Tuyết Long 2 là tàu phá băng nghiên cứu khoa học vùng cực đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo. Tàu có chiều dài toàn thân 122,5 mét, trọng lượng choán nước 13.996 tấn và tầm hoạt động 20.000 hải lý. Tuyết Long 2 sử dụng công nghệ phá băng hai chiều mũi-đuôi đầu tiên trên thế giới, có khả năng xoay 360 độ tại chỗ và có thể phá vỡ các lớp băng dày 20 mét ở vùng cực. Tàu được bàn giao và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2019, đánh dấu sự gia nhập của Trung Quốc vào kỷ nguyên "Hai con rồng khám phá vùng cực" (gồm tàu Tuyết Long, và Tuyết Long 2).

Bắc Cực đang ấm lên

Hiện tượng băng tan nhanh chóng do biến đổi khí hậu đã mở ra các tuyến đường vận chuyển mới ở Bắc Cực, thu hút sự chú ý của Nga và Mỹ, cũng như Trung Quốc.

Tàu phá băng Xuelong 2, được nhìn thấy ở Bắc Cực vào ngày 9/8/2026, cũng tiến hành các cuộc khảo sát ở Nam Cực trong mùa hè ở Bán Cầu nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tháng 8/2024, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin đã ký một thông cáo chung về việc phát triển các tuyến đường vận tải biển ở Bắc Cực. Trung Quốc đã tài trợ cho nghiên cứu và thăm dò nhằm thiết lập một "Con đường tơ lụa vùng cực".

Các chuyên gia cho biết, những tác động tiêu cực của việc Bắc Cực ấm lên có thể sẽ lớn hơn những lợi ích kinh tế tiềm năng.

Các mặt trái bao gồm sự tan chảy nhanh chóng của tầng đất đóng băng vĩnh cửu, đe dọa cơ sở hạ tầng ở Bắc Cực, và các vòng phản hồi khí hậu thúc đẩy sự ấm lên hơn nữa.

Vào tháng 7/2026, truyền thông nhà nước đưa tin rằng Trung Quốc cũng sẽ hợp tác với các nhà khoa học từ Đức và các quốc gia khác trong chuyến thám hiểm nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và những tác động của nó.

Ngày 20/8, Trung Quốc và Nga đã khởi động chuyến thám hiểm Bắc Cực chung lần thứ tư trên tàu nghiên cứu Akademik MA Lavrentyev. Chuyến thám hiểm dự kiến kéo dài 62 ngày và sẽ đi qua các khu vực giữa tây bắc Thái Bình Dương và Bắc Cực, bao gồm cả biển Chukchi, nằm giữa Nga và Alaska.

Tham khảo: SCMP, Baidu