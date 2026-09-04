Những động thái này cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu năng lượng mạnh mẽ của một quốc gia Đông Nam Á.

Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, theo World Bank - đã chính thức khởi động chương trình xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 100 GWp (PLTS), PV Magazine đưa tin ngày 31/8/2026.

Sự kiện này diễn ra sau 140 ngày Indonesia đàm phán với Nga về hành trình hiện thực hóa "giấc mơ lớn nhất của người Indonesia - điện hạt nhân" vào giữa tháng 4/2026.

Tổng thống Prabowo Subianto phát động chương trình vào ngày 25/8/2026 | Ảnh: Chính phủ Indonesia



Phát biểu trong lễ phát động chương trình vào ngày 25/8/2026, Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto - cho biết Chính phủ nước này rất nghiêm túc trong việc thực hiện chương trình PLTS và đặt mục tiêu phát triển công suất đỉnh 100 GW điện mặt trời trong vòng ba năm tới (năm 2029 sẽ hoàn thiện).

Phân biệt GWp và GW. GWp là công suất đỉnh DC đo tại tấm pin (điều kiện chuẩn STC). Còn GW là công suất AC thực tế phát ra lưới sau khi qua inverter (luôn nhỏ hơn GWp do tổn hao chuyển đổi, dây dẫn, nhiệt độ...).

Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản nước này, ông Bahlil Lahadalia, cho biết dự án sẽ cần khoảng 73 tỷ USD vốn đầu tư và có tiềm năng tạo ra hơn 5,5 triệu việc làm.

Theo một tuyên bố được Chính phủ công bố, chương trình sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên hướng đến mục tiêu xây dựng thêm 17 GW công suất mới.

Trong giai đoạn đầu tiên này, 14 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 5,2 GW đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Theo Reuters, hai trong số các nhà máy này đã đi vào hoạt động, 6 nhà máy đang trong giai đoạn xây dựng và 6 nhà máy khác sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư.

Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Ảnh minh họa: World Bank

Mục tiêu 100 GWp điện mặt trời vượt xa công suất phát điện hiện tại của Indonesia, vốn chỉ ở mức khoảng 88 GW.

Viện Cải cách Dịch vụ Thiết yếu (IESR), một tổ chức nghiên cứu của Indonesia, cho biết việc đạt được mục tiêu 100 GWp trong vòng chưa đầy bốn năm là vô cùng tham vọng và sẽ đòi hỏi những phương pháp thực hiện mang tính đổi mới.

Giám đốc điều hành của IESR, Fabby Tumiwa, cho biết thêm rằng sự thành công của chương trình không nên được đo bằng số lượng dự án khởi công, mà bằng số lượng gigawatt điện mặt trời có thể được xây dựng, kết nối với lưới điện và tạo ra điện năng một cách ổn định trước năm 2029.

Indonesia đã vượt mốc 1 GW công suất điện mặt trời vào năm 2025, với tổng công suất đạt 1,49 GW vào cuối năm 2025.

Indonesia đa dạng hóa năng lượng hướng bền vững

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định, Indonesia vừa là quốc gia xuất khẩu than đá hàng đầu thế giới, vừa phụ thuộc nặng nề vào nguồn tài nguyên nội địa này cho hạ tầng phát triển kinh tế. Nay họ đang muốn thay đổi điều đó.

Truyền thông nước này cho biết, Chính phủ Indonesia đang định vị chương trình 100 GWp như một sáng kiến chuyển đổi năng lượng quan trọng và là động lực tiềm năng thúc đẩy đầu tư và phát triển công nghiệp khi Indonesia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bên cạnh quang năng, Indonesia cũng quan tâm đến điện hạt nhân.

Mới đây nhất, vào ngày 13/4/2026, Nga (thông qua Tập đoàn Rosatom) và Indonesia đang ở giai đoạn đàm phán cao cấp nhất về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nổi tại Indonesia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, người đang có chuyến thăm làm việc tại Nga ngày 13/4/2026. Nguồn ảnh: Điện Kremlin

"Ước mơ lớn nhất của người dân Indonesia là năng lượng hạt nhân. Chính phủ nước này đặt mục tiêu đạt công suất 7GW điện hạt nhân vào năm 2040" - Ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom, cho biết hồi tháng 4/2026.

Như vậy, chỉ trong khoảng 134 ngày (từ ngày 13/4/2026 bàn với Nga về điện hạt nhân đến ngày 25/8/2026 khi chính thức phát động chương trình PLTS 100GWp điện mặt trời), cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời thể hiện cam kết giảm phát thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero và giảm tác động từ biến động giá nhiên liệu thế giới của Indonesia mạnh mẽ thế nào.

Tham khảo: PV Magazine (Australia)