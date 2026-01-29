Tòa phúc thẩm Phnom Penh (Campuchia) thụ lý vụ án cựu cố vấn của ông Hun Sen

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, vào ngày 28/1, Tòa phúc thẩm Phnom Penh đã xem xét đơn kháng cáo của hai cựu quan chức chính phủ Campuchia và một luật sư - những đối tượng đã bị kết án từ 6 đến 7 năm tù vào năm ngoái vì tội nhận hối lộ.

Các bị cáo kháng cáo là Ly Sameth, 71 tuổi, cựu cố vấn của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen; Lay Viseth, 53 tuổi, cựu phó thống đốc tỉnh Pursat; và Lach Samrong, 55 tuổi, luật sư.

Bị cáo Ly Sameth kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Phnom Penh để xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị kết tội nhận hối lộ. Ảnh: Cảnh sát Campuchia

Theo hồ sơ vụ án được Thẩm phán chủ tọa Yun Narong tuyên đọc, Viseth bị cáo buộc đã đề nghị Sameth và Samrong giúp hoàn tất thủ tục giấy tờ để đảm bảo việc bổ nhiệm ông ta làm thống đốc tỉnh Battambang vào năm 2023.

Tòa án cho biết Viseth bị cáo buộc đã đưa cho Sameth và Samrong số tiền khoảng 570.000 USD để mong giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục giấy tờ và tác động đến việc bổ nhiệm. Tuy nhiên, Sameth và Samrong đã không giúp Viseth có được chức vụ này sau khi các lãnh đạo chính phủ Campuchia bác bỏ đề xuất.

Cả ba đối tượng sau đó đều bị bắt và bị buộc tội âm mưu hối lộ theo Điều 27 và Điều 605 Bộ luật Hình sự và Điều 32 Luật Chống tham nhũng của Campuchia. Họ bị kết tội âm mưu hối lộ các quan chức chính phủ Campuchia với tổng số tiền khoảng 600.000 USD vào năm 2023.

Trong phiên tòa hôm 28/1, Nou Chantha - luật sư của Viseth - đã đề nghị Tòa phúc thẩm Phnom Penh xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngược lại, bên công tố đề nghị Tòa phúc thẩm tăng mức án tù, cho rằng các hình phạt do Tòa án thành phố Phnom Penh tuyên quá nhẹ. “Theo thư kháng cáo của công tố viên, các bản án do Tòa án thành phố Phnom Penh tuyên quá nhẹ, do đó công tố viên đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét và tuyên phạt nặng hơn”, công tố viên trình bày trước tòa.

Theo Khmer Times, trong phiên tòa xét xử tại Tòa án thành phố Phnom Penh vào tháng 8/2025, Viseth thừa nhận đã đưa hối lộ hơn 570.000 USD cho Sameth sau khi được Samrong giới thiệu.

Tòa phúc thẩm dự kiến sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào tháng 2/2026.