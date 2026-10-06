Tọa độ check-in mới mùa thu Hà Nội: Cầu cạn uốn lượn dài 800 m bên Hồ Gươm cùng nhiều khung gương tạo hiệu ứng lạ mắt

Giữa không gian xanh ven hồ Gươm, một tuyến cầu cạn bằng khung thép, ván gỗ và những khung gương đang dần hoàn thiện. Công trình dự kiến mở cửa đón người dân, du khách từ ngày 8/10.

Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội bước vào khoảng thời gian dễ chịu nhất của mùa thu. Nắng nhẹ trải trên những tán cây ven Hồ Gươm, tiết trời mát mẻ khiến nơi đây càng trở thành điểm dạo chơi, ngắm cảnh quen thuộc của người dân và du khách.

Giữa khung cảnh vốn đã quen thuộc ấy, một công trình mới đang thu hút sự chú ý ở khu vực phía Tây Nam Tháp Rùa. Tuyến cầu cạn uốn lượn, nổi bật giữa cây xanh và thảm cỏ, thuộc không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”.

Công trình nổi bật giữa thảm cỏ và tầng cây thấp ven hồ với kết cấu được nâng nhẹ khỏi mặt đất

Từ trên cao, tuyến đi bộ uốn lượn qua khu vườn, tạo thành một đường di chuyển riêng nhưng vẫn giữ được phần lớn cảnh quan cây xanh bên dưới

Theo thiết kế, tuyến cầu có chiều cao khoảng 0,5-1,5 m, rộng khoảng 1,2 m và dài khoảng 800 m.

Việc nâng lối đi khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ cây lớn, đồng thời giúp công trình hòa vào không gian cảnh quan hiện hữu.

Tại công trường, các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện mặt cầu, hệ thống khung và những hạng mục phục vụ. Những đoạn cầu đã hoàn thiện cho thấy tuyến đi bộ có hình dáng mềm mại, liên tục thay đổi hướng thay vì chạy thẳng

Điểm đáng chú ý của công trình là hệ thống khung gương được bố trí dọc tuyến.

Những khung gương được sắp xếp đẹp mắt tạo ra hàng loạt góc phản chiếu lạ mắt. Với khung cảnh cây xanh, mặt hồ và tiết trời thu Hà Nội, nơi đây hứa hẹn trở thành tọa độ check-in mới của các “nàng thơ”

Khi đứng ở những vị trí khác nhau, người tham quan có thể bắt gặp hình ảnh cây xanh, bầu trời và mặt hồ được phản chiếu qua từng khung gương. Các lớp phản chiếu nối tiếp nhau tạo cảm giác về một không gian kéo dài, đặc biệt khi quan sát dọc theo tuyến cầu.

Hiện các công nhân đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp đưa công trình vào hoạt động. Không gian “Dải lụa ký ức” dự kiến mở cửa đón người dân và du khách từ ngày 8/10, đúng thời điểm Hà Nội bước vào những ngày thu đẹp nhất

Từ trên tuyến cầu, người dân và du khách có thêm một vị trí để quan sát cảnh quan Hồ Gươm. Thay vì chỉ nhìn mặt hồ từ các lối đi sát mặt đất, người tham quan có thể di chuyển trên tuyến cầu cao hơn thảm cỏ, đồng thời tiếp cận những góc nhìn khác nhau qua các khung gương.

Tên gọi “Dải lụa ký ức” cũng được thể hiện phần nào qua cách tuyến cầu liên tục uốn lượn giữa không gian cây xanh.

Những ngày này, nhiều hạng mục vẫn đang được hoàn thiện

Tại một số đoạn, phần kết cấu đã tương đối rõ hình dáng, trong khi các khu vực khác tiếp tục được lắp đặt và chỉnh sửa để chuẩn bị cho thời điểm đón khách.

Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” dự kiến mở cửa từ ngày 8/10, hướng tới dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến cầu sẽ là một trong những điểm tiếp cận mới tại khu vực ven hồ, kết hợp giữa lối đi bộ, cảnh quan, ánh sáng và hiệu ứng phản chiếu.

Trong những ngày đầu tháng 10, khi thời tiết Hà Nội chuyển sang tiết thu, công trình đang dần hoàn thiện giữa màu xanh của cây cối và mặt nước Hồ Gươm. Những đường cong của tuyến cầu, các khung gương và phần kết cấu bằng thép, gỗ tạo nên một hình ảnh khác biệt so với cảnh quan quen thuộc quanh hồ.