Theo Carscoops , Pagani, thương hiệu siêu xe nổi tiếng của Italia, đã công bố dự án Pagani Residences, một tòa tháp căn hộ cao 30 tầng tại Florida, Mỹ. Gần đây, hãng tiết lộ những thông tin chi tiết về các tiện ích độc quyền dành cho cư dân.

Toà căn hộ hạng sang chuyên chăm sóc siêu xe của Pagani. (Ảnh: Carscoops)

Để triển khai dịch vụ concierge cao cấp mang tên Auto Privata, Pagani hợp tác với Prestige Imports, một trong những nhà bán lẻ xe sang và xe hiếm lớn nhất tại Mỹ.

Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng mọi chiếc xe trong gara riêng của cư dân đều được chăm sóc và bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn, sẵn sàng lăn bánh bất cứ lúc nào.

Thông qua ứng dụng Pagani Residences, chủ nhân căn hộ có thể dễ dàng sử dụng nhiều dịch vụ cho xe như: Đỗ xe có người phục vụ (valet), báo cáo tình trạng xe hàng tháng, đặt lịch bảo dưỡng nhanh chóng và kết nối trực tiếp với đội ngũ concierge.

Đối với những nhu cầu cao cấp hơn, cư dân có thể đăng ký dịch vụ lưu kho kiểm soát nhiệt độ, chăm sóc và phục hồi xe chuyên nghiệp, cũng như vận chuyển xe đến bất kỳ địa điểm nào trên nước Mỹ.

Dự án Pagani Residences tại Florida, Mỹ. (Ảnh: Carscoops)

Đặc biệt, Auto Privata còn hỗ trợ tìm kiếm các mẫu xe hiếm cho những nhà sưu tập muốn mở rộng bộ sưu tập của mình. Đối với nhóm khách hàng là doanh nhân bận rộn, dịch vụ cũng bao gồm hỗ trợ thủ tục hành chính như đăng ký xe, gia hạn biển số và xử lý các vấn đề bảo hiểm.

Ông Brett David, Giám đốc điều hành Prestige Imports, cho biết: “Miami là một trong những trung tâm văn hóa xe hơi lớn nhất thế giới. Đối với những nhà sưu tập thực thụ, việc sở hữu xe không chỉ là đủ. Điều quan trọng là cách họ sống cùng chiếc xe đó. Sự hợp tác này đưa triết lý của chúng tôi vào không gian sống, giúp mỗi khoảnh khắc bên những cỗ máy này trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ” .

Dịch vụ đảm bảo rằng mọi chiếc xe trong gara riêng của cư dân đều được chăm sóc và bảo dưỡng đúng tiêu chuẩn. (Ảnh: Carscoops)

Pagani Residences bao gồm 70 căn hộ, trong đó có 2 căn penthouse dạng duplex, tất cả đều có tầm nhìn đẹp. Giá khởi điểm cho một căn hộ tại đây là 3,7 triệu USD (khoảng 96 tỷ đồng).

Phần kiến trúc bên ngoài do Revuelta Architecture (Miami) thiết kế, trong khi không gian nội thất được thực hiện bởi Pagani Arte - studio thiết kế mới của Pagani.

Các vật liệu được sử dụng trong dự án này như sợi carbon, nhôm, titan, cùng các loại da cao cấp, gỗ, vải dệt và đá marble, đều tương tự như những gì Pagani sử dụng trên các mẫu hypercar của mình.

Với dự án này, Pagani không chỉ đơn thuần bán căn hộ, mà còn mang đến một phong cách sống, nơi mà chiếc siêu xe trong gara đôi khi còn được “chăm sóc tận tình” hơn cả chủ nhân của nó.