HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tố Uyên nói gì sau khi đoạt giải á hậu Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026?

An Yên |

"Đối với em, á hậu không chỉ là một danh hiệu mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh", Tố Uyên nói.

Á hậu 4 Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 – Lưu Tố Uyên gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng cùng bảng thành tích đa dạng từ nghệ thuật đến thể thao trước khi bước lên sân khấu nhan sắc.

Lưu Tố Uyên sinh năm 2004, quê tại Quảng Ninh. Cô sở hữu làn da trắng, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối với chiều cao 1,65m. Hiện Tố Uyên đang là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Tố Uyên đoạt á hậu 4.

Giây phút đáng nhớ của người đẹp.

Trước khi đăng quang á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Tố Uyên đã từng có nhiều thành tích nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật và thể thao. Cô từng lọt top 4 cuộc thi ảnh Hoa hậu Du lịch năm 2023, đạt giải Nhì bộ môn múa cấp tỉnh Quảng Ninh đồng thời giành Huy chương Đồng môn Taekwondo tại Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, người đẹp Quảng Ninh còn từng tham gia diễn xuất trong một số chương trình của VTV như "12 con giáp", qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào các sân chơi sắc đẹp.

Nhan sắc đời thường của nàng hậu.

Chia sẻ về danh hiệu đạt được, á hậu Tố Uyên cho biết: "Đối với em, á hậu không chỉ là một danh hiệu mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Đó là trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng và không ngừng hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn nhân cách".

Theo Tố Uyên, hình ảnh một nàng hậu trong thời đại mới không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn phải gắn liền với tri thức và những giá trị tích cực cho xã hội.

"Em muốn dùng hình ảnh của mình để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn còn tự ti, để họ dám theo đuổi ước mơ của mình. Bên cạnh đó, em cũng mong muốn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và không ngừng phát triển bản thân trong tương lai", cô chia sẻ.

Với tinh thần cầu tiến cùng những trải nghiệm đa dạng từ nghệ thuật, thể thao đến truyền hình, á hậu Tố Uyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực sau khi bước ra từ Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Tags

quảng ninh

showbiz

hoa hậu

Tố Uyên

Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

á hậu Lưu Tố Uyên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại